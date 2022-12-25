Tôn Lệ có dấu hiệu đi xuống cả về nhan sắc lẫn diễn xuất ở tuổi 40

Sao quốc tế 25/12/2022 18:10

Tôn Lệ bị đánh giá đang có dấu hiệu tụt dốc phong độ do ảnh hưởng của tuổi tác.

Mới đây, Tôn Lệ đã xuất hiện trên tạp chí Harper’s Bazaar số ra tháng 1/2023 và cũng đã lâu lắm rồi người hâm mộ mới được lần nữa chứng kiến hình ảnh của mỹ nhân này trên trang bìa của một tạp trí thời trang lớn. Từng đường nét của Tôn Lệ ở tuổi 40 vẫn cho thấy hình ảnh của một người đẹp ngày nào trên màn ảnh Cbiz. 

Tôn Lệ có dấu hiệu đi xuống cả về nhan sắc lẫn diễn xuất ở tuổi 40 - Ảnh 1
Tôn Lệ - Ảnh: Internet

Nhưng khi zoom cận mặt, một số người lại thấy loạt ảnh Tôn Lệ chụp cho Harper’s Bazaar không hoàn hảo chút nào cả. Trang Sohu cũng nhận xét, Tôn Lệ thật sự rất khác lạ với bọng mắt hiện rõ, nếu không nhìn kỹ chắc bạn khó mà nhận ra đây là bà xã Đặng Siêu.

Nói đến nhan sắc, Tôn Lệ chưa bao giờ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng đường nét hài hòa mang nét dịu dàng của cô ấy khiến nhiều khán giả khác cảm thấy rất thoải mái. 

Tôn Lệ có dấu hiệu đi xuống cả về nhan sắc lẫn diễn xuất ở tuổi 40 - Ảnh 2
Nhan sắc tụt dốc của mỹ nhân họ Tôn - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian trước, một đoạn video của Tôn Lệ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Khi nói chuyện, có vài khoảnh khắc mắt Tôn Lệ như bị lồi ra, gương mặt không chút biểu cảm, lại thêm luôn nhìn chằm chằm nên cho cảm giác hơi dữ.

Không chỉ tụt dốc về mặt nhan sắc, cô nàng còn bị cho là không còn giữ vững được phong độ diễn xuất như trước đây. Thật khó tin với một mỹ nhân vốn nổi tiếng đi lên từ năng lực diễn xuất như Tôn Lệ giờ đây bị hàng loạt fan đặt dấu hỏi lớn về khả năng diễn xuất.

Tôn Lệ ở tuổi 40, netizen không nghĩ cô ấy lại thay đổi nhiều như vậy. Gương mặt có thể hiện rõ những dấu vết của thời gian là chẳng ai tránh khỏi được nhưng diễn xuất của Tôn Lệ lại ngày càng bất ổn. Những bộ phim của Tôn Lệ bây giờ rating vẫn cao nhưng xoay quanh đó lại là hàng loạt tranh cãi không hồi kết.

Tôn Lệ - 'ngôi sao góc cạnh' tỏa sáng giữa tỷ người

Tôn Lệ - 'ngôi sao góc cạnh' tỏa sáng giữa tỷ người

Nữ diễn viên Tôn Lệ ở tuổi 40 được ví như một "ngôi sao góc cạnh", luôn tự tin tỏa sáng theo cách của riêng mình.

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