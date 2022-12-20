Nghi vấn Đậu Kiêu chia tay ái nữ 'vua sòng bạc Macao', chuyện tình 'đẹp như mơ' chính thức kết thúc sau 3 năm?

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đã chia tay khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ và bàn tán xôn xao.

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu bắt đầu hẹn hò từ năm 2019. Sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi gắn bó "như sam" khi luôn xuất hiện bên nhau, từ gặp gỡ bạn bè, đi du lịch cho đến lịch trình công việc. Cả hai tâm đầu ý hợp và có cùng chung khá nhiều sở thích, vì thế dù khoảng thời gian bên nhau đã đủ lâu nhưnMacaog sự ngọt ngào, lãng mạn mà cả hai dành cho đối phương vẫn không hề thay đổi, luôn ngọt ngào như thuở mới yêu.

Tháng 5/2020 khi vua sòng bạc Hà Hồng Sân qua đời, Đậu Kiêu tạm gác mọi công việc để tới Hong Kong. Anh chịu cách ly 14 ngày, sau đó dự lễ tang ông Hà với tư cách "rể tương lai".

Hà Siêu Liên nhiều lần bày tỏ muốn sớm tổ chức hôn lễ, song vì bố cô mới mất một thời gian ngắn nên đám cưới phải tạm hoãn. Hiện Đậu Kiêu đang sống cùng Hà Siêu Liên tại Bắc Kinh. Khi không phải đóng phim, cả hai sẽ cùng về dinh thự tại Hong Kong để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đã chia tay. Bởi vì năm nay sinh nhật Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên không đăng bài chúc mừng sinh nhật.

Một cư dân mạng đã hỏi Hà Siêu Liên rằng có thể gửi ảnh sinh nhật của Đậu Kiêu không, Hà Siêu Liên trả lời: "Tôi sẽ không cho các bạn xem đâu", được xem là đáp trả tin đồn chia tay.

Đậu Kiêu sinh năm 1988, được đánh giá cao về diễn xuất. Anh gia nhập làng giải trí với phim Chuyện Tình Cây Táo Gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, sau đó đóng Quan Hệ Nguy Hiểm, Tân Bộ Bộ Kinh Tâm, Hải Thượng Mộc Vân Ký, Sở Kiều Truyện...

Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái của ông trùm Hà Hồng Sân và vợ ba Trần Uyển Trân. Cô được đánh giá là con gái đẹp nhất của trùm sòng bài Hong Kong. Cô đạt thành tích học tập xuất sắc tại Anh, sau đó phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng rất thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-dau-kieu-chia-tay-ai-nu-vua-song-bac-macau-chuyen-tinh-dep-nhu-mo-chinh-thuc-ket-thuc-sau-3-nam-536765.html