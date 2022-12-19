Cùng diện hồng y trong phim mới, Triệu Lộ Tư hay Ngu Thư Hân 'đỉnh' hơn?

Trong loạt tạo hình được ekip sản xuất tung ra những ngày qua, Ngu Thư Hân cùng bạn diễn Trương Lăng Hách gây chú ý cho khán giả bởi vẻ ngoài đậm phong cách cổ trang.

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, là một trong Tiểu Hoa Đán thế hệ mới nổi tiếng, có sức ảnh hưởng hiện nay. Sau thành công của phim cổ trang Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân tiếp tục góp mặt trong dự án mới mang tên Vân Chi Vũ .

Mới đây, nữ diễn viên xuất hiện khá nổi bật khi diện trang phục có tông màu đỏ đậm thêm những đường theo vàng quyền lực, cực sang, mang nét cổ điển nhưng không hề bị sến. Phụ kiện tóc đơn giản nhưng nhờ đó mà tổng thể không hề bị rối.

Loạt hình ảnh của Ngu Thư Hân trong tạo hình này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội vì quá thu hút. Có thể thấy, trong dự án Vân Chi Vũ lần này, Ngu Thư Hân đã có sự thay đổi nhiều so với các tác phẩm trước đó. Bỏ qua hình ảnh nhẹ nhàng, hài hước, cô nàng đẹp trưởng thành, lạnh lùng và có phần ma mị hơn hẳn.

Ở một diễn biến khác thì ở bộ phim Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính vừa qua cũng xuất hiện loạt ảnh leak tạo hình nữ chính. Theo đó, Triệu Lộ Tư xuất hiện trong tạo hình hồng y cũng gây sốt không kém.

Sự trùng hợp bất ngờ của 2 nàng tiểu hoa lứa 95 liền được dân tình đưa lên "bàn cân" so sánh. Theo đó, Triệu Lộ Tư khi diện một bộ váy đỏ rực rỡ đã giúp khoe trọn làn da trắng sáng của mình. Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của nàng tiểu hoa nhận được vô số lời khen ngợi. Tạo hình của Triệu Lộ Tư được khen ngợi vừa mang lại cảm giác bi thương, mong manh nhưng cũng có phần mạnh mẽ.

Dù vậy, vẫn có ý kiến cho rằng trang phục của ngôi sao sinh năm 1998 quá đơn giản, tông màu quê mà kiểu tóc không khác nhiều so với hình ảnh của Lộ Tư trong các tác phẩm trước.

Hơn nữa, khuôn mặt tròn của Triệu Lộ Tư cũng gây nhiều tranh cãi. Một số khen rằng khuôn mặt tròn xinh đẹp rất dễ thu hút người khác, vẻ đẹp bi thương nhưng mạnh mẽ của cô khiến dân tình không thể rời mắt.

Mặt khác, vẫn có netizen nhận xét khuôn mặt tròn, má bánh bao, mang nét đáng yêu, trẻ con không hợp với dòng phim tiên hiệp. Triệu Lộ Tư dễ thương nhưng để đảm nhận dạng vai mỹ nhân chốn thần tiên vì chưa đủ sức.

Nhìn chung, tuy cùng diện trang phục hồng y nhưng về khí chất lẫn quyền lực thì Ngu Thư Hân đã vượt mặt Triệu Lộ Tư. Hình ảnh mới lạ, được đầu tư chỉn chu và dạng vai khác với hình ảnh quen thuộc trước đó giúp Ngu Thư Hân áp đảo rõ ràng.

Hiện dự án tiên hiệp Thần Ẩn và Vân Chi Vũ vẫn đang trong quá trình quay. Khán giả kỳ vọng phim có thể sớm lên sóng vào năm sau và tạo được hiệu ứng bùng nổ.