Phim Vân Chi Vũ hé lộ tạo hình đầy quyền lực của Trương Lăng Hách, chuẩn hình tượng nam chính ngôn tình làm chị em mê mẩn

Ngoài Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách, phim còn có sự tham gia của các diễn viên trẻ như Uông Đạc, Lư Dục Hiểu, Thừa Lỗi. Với visual đỉnh cao từ cặp đôi chính tới những diễn viên phụ, dự án này khiến khán giả cảm thấy thích thú, đứng ngồi không yên và mong chờ ngày bộ phim phát sóng.

Vân Chi Vũ là một bộ phim truyền hình võ thuật cổ trang huyền thoại với sự tham gia của hai diễn viên chính là Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả trong những ngày gần đây.

Những tạo hình của dàn sao chính dần được hé lộ và phần nào khiến người hâm mộ vô cùng hài lòng. Mới đây, một số hình ảnh mới trên phim trường Vân Chi Vũ được tiết lộ. Trong đó, loạt ảnh của Trương Lăng Hách mặc trang phục màu đen phối với màu vàng cùng các họa tiết bắt mắt đã nhận lời khen ngợi của đông đảo khán giả.

Trong ảnh được chia sẻ, loạt ảnh của nam diễn viên với visual cực phẩm, nổi bật, toát lên khí chất sang chảnh ngút ngàn. Sở hữu chiều cao ấn tượng hơn 1m8 cùng bờ vai rộng, vóc dáng Trương Lăng Hách được ví như sinh ra là dành cho các trang phục cổ trang, vừa có nét mạnh mẽ, vừa dịu dàng chuẩn hình tượng nam chính ngôn tình.

Vân Chi Vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam (do Ngu Thư Hân thủ vai).

Khi cha và anh đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách đóng) trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.

Sau màn "yêu hụt" trong Thương Lan Quyết, Ngu Thư hân và Trương Lăng Hách chính thức thành đôi trong Vân Chi Vũ. Dự án này được dân mạng mong chờ, dự đoán sẽ là bom tấn truyền hình khi lên sóng với chất lượng kịch bản tốt và hình ảnh đẹp như phim điện ảnh. Bởi đây là phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn nổi tiếng Quách Kính Minh sau bao năm miệt mài với mảng điện ảnh kinh phí sản xuất cao. Quách Kính Minh cũng rất đầu tư vào bối cảnh, trang phục cho các dự án của anh.