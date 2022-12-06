Xôn xao tin Bạch Lộc không hẹn hò với Trương Lăng Hách, danh tính bạn trai thực sự chính là sao nam đình đám này

Sao quốc tế 06/12/2022 07:30

Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin cho biết Bạch Lộc và Trương Lăng Hách không hẹn hò.

Trước đó, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Bạch Lộc bị tung bằng chứng thường xuyên lui tới nhà riêng của bạn diễn Trương Lăng Hách. Thậm chí, cô nàng còn qua đêm tại đây.

Cụ thể, vào ngày 8/9, sau khi kết thúc quá trình quay phim 'Ninh An Như Mộng', Bạch Lộc và trợ lý đã đến nhà riêng của Trương Lăng Hách. Kế đến, Bạch Lộc không hề rời đi, mà chỉ có trợ lý cô ra khỏi nhà Trương Lăng Hách. Vào sáng hôm sau, Bạch Lộc mới được trợ lý đón đi. Không chỉ vậy, vào lễ Trung thu, Bạch Lộc cũng đến nhà Trương Lăng Hách. Cô còn tự mở khóa và bước vào nhà.

 

Tuy nhiên, cặp đôi này lại không nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ của Trương Lăng Hách. Bằng chứng là chỉ sau vài tiếng thông tin được công bố, lượng người hâm mộ của Trương Lăng Hách giảm tới 10.000. Đến thời điểm hiện tại, cặp đôi này cũng chưa hề lên tiếng về thông tin này.

Xôn xao tin Bạch Lộc không hẹn hò với Trương Lăng Hách, danh tính bạn trai thực sự chính là sao nam đình đám này - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng lại xuất hiện thông tin cho biết Bạch Lộc và Trương Lăng Hách không hẹn hò. Nguyên nhân cả hai mãi không chịu đính chính tin hẹn hò là sợ ảnh hưởng đến couple khi Ninh An Như Mộng lên sóng. Ngoài ra, người này còn cho biết rằng hiện Bạch Lộc đang hẹn hò cùng một nam thần điển trai khác.

Người được cho là đang hẹn hò với Bạch Lộc chính là Thái Từ Khôn. Cả hai đã từng hợp tác chung trong Running Man bản Trung. Những màn tương tác ngọt ngào của cặp đôi được công chúng ủng hộ và đẩy thuyền nhiệt tình. Chưa dừng lại ở đó, Bạch Lộc và Thái Từ Khôn cũng từng dính vào rất nhiều tin tức yêu đương nhưng không đính chính. Thế nhưng, dân tình cho rằng đây chỉ là thông tin vô căn cứ.

Xôn xao tin Bạch Lộc không hẹn hò với Trương Lăng Hách, danh tính bạn trai thực sự chính là sao nam đình đám này - Ảnh 2Xôn xao tin Bạch Lộc không hẹn hò với Trương Lăng Hách, danh tính bạn trai thực sự chính là sao nam đình đám này - Ảnh 3

Bạch Lộc là sao nữ đang nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất đa dạng giúp cô nàng nhanh chóng thu về lượng fan lớn. Bên cạnh sự nghiệp với loạt phim cực ăn khách như Châu Sinh Như Cố, Chiêu Dao, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa… chuyện tình cảm của Bạch Lộc cũng là đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng suốt thời gian qua.

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Từ khóa:   Bạch Lộc  Trương Lăng Hách sao hoa ngữ sao châu á làng sao Thái Từ Khôn

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