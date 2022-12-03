Xôn xao tin Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc để 'trượt' vai nữ chính vào tay sao nữ mới nổi này

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin dự án phim "Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa" đã lựa chọn được một sao nữ sinh năm 1994 để làm nữ chính.

Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết dự án phim "Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa" sắp được chuyển thể thành phim. Bộ phim này sẽ lựa chọn một sao nữ sinh năm 1994 để làm nữ chính.

Trước đó, dân tình đều cho rằng vai nam nữ chính trong Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa sẽ do Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề đảm nhận. Thế nhưng có vẻ như phía đoàn làm phim đã có định hướng mới và quyết định sẽ chọn sao nữ lứa 94 đảm nhận vai diễn này. Do đó, trong dàn mỹ nhân sinh năm 1994, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y là hai sao nữ nổi bật với lượng người hâm mộ đông đảo và nhiều vai cổ trang nổi tiếng.

Tuy nhiên, dân tình đều cho rằng Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y đều không hợp với vai nữ chính trong Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa. Thay vào đó, nhan sắc và khí chất của Hình Phi lại hợp hơn hẳn. Dù không nổi tiếng bằng hai nữ diễn viên cùng lứa, nhưng Hình Phi lại được đánh giá là có ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất tốt.

Hình Phi vốn sở hữu một khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung lại cộng thêm vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, nên rất dễ dàng vào vai những nhân vật học sinh, sinh viên trẻ tuổi. Các bộ phim Hình Phi từng tham gia có thể kể đến như: Thiếu nữ toàn phong 2 vai An Tiểu Duyệt, Đội bóng rổ phong vân vai Tô Tuyết, Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi vai An Sơ Hạ, Siêu cấp tiểu lang trung vai Mạc Tiểu Du, Nhiệt huyết cuồng lam vai Bùi Thần Phong, Ngôi sao lãng mạn vai Ngôn Hạ, Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta vai Tư Đồ Mạt, Lớp trưởng điện hạ vai Tô Niên Niên, Dù quên em vẫn nhớ tình ta vai Diệp Thiên Ngữ,…

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