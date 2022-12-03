Xôn xao tin Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc để 'trượt' vai nữ chính vào tay sao nữ mới nổi này

Sao quốc tế 03/12/2022 08:30

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin dự án phim "Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa" đã lựa chọn được một sao nữ sinh năm 1994 để làm nữ chính.

Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết dự án phim "Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa" sắp được chuyển thể thành phim. Bộ phim này sẽ lựa chọn một sao nữ sinh năm 1994 để làm nữ chính. 

Trước đó, dân tình đều cho rằng vai nam nữ chính trong Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa sẽ do Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề đảm nhận. Thế nhưng có vẻ như phía đoàn làm phim đã có định hướng mới và quyết định sẽ chọn sao nữ lứa 94 đảm nhận vai diễn này. Do đó, trong dàn mỹ nhân sinh năm 1994, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y là hai sao nữ nổi bật với lượng người hâm mộ đông đảo và nhiều vai cổ trang nổi tiếng.

 Xôn xao tin Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc để 'trượt' vai nữ chính vào tay sao nữ mới nổi này - Ảnh 1

Tuy nhiên, dân tình đều cho rằng Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y đều không hợp với vai nữ chính trong Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa. Thay vào đó, nhan sắc và khí chất của Hình Phi lại hợp hơn hẳn. Dù không nổi tiếng bằng hai nữ diễn viên cùng lứa, nhưng Hình Phi lại được đánh giá là có ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất tốt.

Xôn xao tin Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc để 'trượt' vai nữ chính vào tay sao nữ mới nổi này - Ảnh 2

 

Hình Phi vốn sở hữu một khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung lại cộng thêm vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, nên rất dễ dàng vào vai những nhân vật học sinh, sinh viên trẻ tuổi. Các bộ phim Hình Phi từng tham gia có thể kể đến như: Thiếu nữ toàn phong 2 vai An Tiểu Duyệt, Đội bóng rổ phong vân vai Tô Tuyết, Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi vai An Sơ Hạ, Siêu cấp tiểu lang trung vai Mạc Tiểu Du, Nhiệt huyết cuồng lam vai Bùi Thần Phong, Ngôi sao lãng mạn vai Ngôn Hạ, Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta vai Tư Đồ Mạt, Lớp trưởng điện hạ vai Tô Niên Niên, Dù quên em vẫn nhớ tình ta vai Diệp Thiên Ngữ,…

Dàn sao nữ Cbiz và những thói quen khi đóng phim: Cúc Tịnh Y khiến netizen 'phát chán', Triệu Lộ Tư trông rất đáng sợ

Dàn sao nữ Cbiz và những thói quen khi đóng phim: Cúc Tịnh Y khiến netizen 'phát chán', Triệu Lộ Tư trông rất đáng sợ

Những thói quen khi đóng phim của dàn sao nữ dưới đây nhận về nhiều tranh cãi vì netizen cho rằng ảnh hưởng đến cảm xúc khi xem phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Bạch Lộc Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa sao hoa ngữ sao châu á Hình Phi

TIN LIÊN QUAN

Dàn sao nữ Cbiz và những thói quen khi đóng phim: Cúc Tịnh Y khiến netizen 'phát chán', Triệu Lộ Tư trông rất đáng sợ

Dàn sao nữ Cbiz và những thói quen khi đóng phim: Cúc Tịnh Y khiến netizen 'phát chán', Triệu Lộ Tư trông rất đáng sợ

Cúc Tịnh Y 'hút fan' đều đều, 28 tuổi đạt 'cột mốc lớn' trong sự nghiệp dù nhiều lần gây tranh cãi về diễn xuất, thái độ 'bệnh ngôi sao'

Cúc Tịnh Y 'hút fan' đều đều, 28 tuổi đạt 'cột mốc lớn' trong sự nghiệp dù nhiều lần gây tranh cãi về diễn xuất, thái độ 'bệnh ngôi sao'

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện váy xẻ sâu, đẹp tựa nữ thần trên thảm đỏ

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện váy xẻ sâu, đẹp tựa nữ thần trên thảm đỏ

Cúc Tịnh Y bị 'soi' đến từng chân tơ kẽ tóc với loạt ảnh chụp cận mặt, nhan sắc thật có 'cực phẩm' như lời đồn?

Cúc Tịnh Y bị 'soi' đến từng chân tơ kẽ tóc với loạt ảnh chụp cận mặt, nhan sắc thật có 'cực phẩm' như lời đồn?

Hình Phi đăng ảnh rạng rỡ sau 'Phi Hồ Ngoại Truyện', nhan sắc gây thương nhớ càng khiến khán giả vấn vương mãi nàng Trình Linh Tố

Hình Phi đăng ảnh rạng rỡ sau 'Phi Hồ Ngoại Truyện', nhan sắc gây thương nhớ càng khiến khán giả vấn vương mãi nàng Trình Linh Tố

Hình Phi - Tân mỹ nhân hồng y cổ trang thế hệ mới, nhan sắc xinh đẹp ngút trời nhưng số phận lại bi đát chẳng kém gì Bạch Lộc

Hình Phi - Tân mỹ nhân hồng y cổ trang thế hệ mới, nhan sắc xinh đẹp ngút trời nhưng số phận lại bi đát chẳng kém gì Bạch Lộc

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 40 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu