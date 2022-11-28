Kể từ khi tin đồn Bạch Lộc - Trương Lăng Hách "phim giả tình thật" sau khi đóng chung bộ phim Ninh An Như Mộng đã dấy lên nhiều ý kiến phản đối từ fan. Vì sự thất vọng nên người hâm mộ đã bỏ theo dõi bộ phim. Trương Lăng Hách cũng mất đi 10.000 fan.

Dù từ lúc tin hẹn hò bị khui ra đến nay, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng nhưng cả hai diễn viên cũng dần tránh đụng mặt nhau trước truyền thông, tập trung phát triển nghề nghiệp bản thân, tham gia vào nhiều dự án phim mới.

Những tưởng câu chuyện hẹn hò đang dần lắng xuống thì mới đây, động thái của Trương Lăng Hách đã thu hút sự chú ý từ netizen khi được cho rằng đang ám chỉ đến Bạch Lộc.

Cụ thể, khi Trương Lăng Hách vừa có dịp tham gia với tư cách khách mời trong tập mới của chương trình truyền hình giải trí Xin Chào Thứ 7. Trong chương trình, nam diễn viên đã có màn hóa thân thành hình ảnh một chú hươu chín sắc. Theo đó trong bài viết được anh chàng đăng tải lên Weibo khi đang diện tạo hình trong chương trình, một fan đã để lại bình luận hỏi: "Chiếc cài này là heo hay thỏ vậy ạ?".

Đáp lại bình luận của fan, mỹ nam Thương Lan Quyết cho biết: "Là lộc (lộc trong tiếng Trung có nghĩa là Hươu). Tuy nhiên điều này sẽ chẳng có gì đáng tranh cãi khi hình tượng hươu lẫn tên gọi đều liên quan đến bạn gái tin đồn gần đây.

Theo đó, nhiều netizen chỉ ra rằng, xuất hiện trong chương trình, Trương Lăng Hách diện đồ trắng (Bạch), mang thêm cài hình tai hươu(Lộc). Nhanh chóng hành động này của nam diễn viên nhận về vô số ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Trương Lăng Hách đang ngầm thừa nhận hẹn hò với Bạch Lộc, thậm chí, còn có ý kiến cho rằng nam diễn viên đang thể hiện tình cảm với bạn gái.

Tuy nhiên, người hâm mộ lên tiếng bênh vực Trương Lăng Hách khi chỉ ra hươu trắng cũng là nhân vật anh chàng từng diễn và được yêu thích trong bộ phim cổ trang Thương Lan Quyết. Hơn nữa, fan cho rằng tạo hình trên chỉ đơn thuần là đang hóa trang thành chú hươu chín sắc cho chương trình Xin Chào Thứ 7 nên có thể đây mới là nguyên nhân chính khiến anh chàng không ngần ngại khi nhắc đến từ "Lộc".

Mặt khác, đối với một số fan couple của Trương Lăng Hách - Bạch Lộc thì hành động này của nam ngôi sao nhận được phản ứng tích cực.

Ngày 25/9, Sina đưa tin hai diễn viên trẻ Trương Lăng Hách và Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò. Nữ diễn viên sinh năm 1994 nhiều lần tới căn hộ của đàn em qua đêm. Cô nhập mật khẩu và sử dụng nhà riêng của Trương Lăng Hách một cách thuần thục. Ngoài ra, Bạch Lộc còn được bắt gặp đứng trước nhà Trương Lăng Hách bắn tim, làm dấy lên tin đồn hẹn hò.