Tiết lộ tạo hình 'hắc bạch vô thường' của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách trong lần hợp tác thứ 2

Có thể thấy, Ngu Thư Hân trang điểm theo phong cách thời Tần - Hán với tóc bện thấp tạo vẻ đẹp dịu dàng, trang nhã. Nữ diễn viên giảm cân để phù hợp với vai diễn, khiến khuôn mặt sắc sảo hơn. Nét đẹp lạnh lùng khác với các tạo hình nhí nhảnh, dễ thương trong bộ phim trước đó của Ngu Thư Hân.

Mới đây, loạt ảnh Ngu Thư Hân mặc trang phục màu trắng và Trương Lăng Hách điện trang phục đen tuyền đã nhận lời khen ngợi của đông đảo khán giả.

Trong khi đó, Trương Lăng Hách gây chú ý bởi vẻ điển trang và đem đến cảm giác mạnh mẽ, lãng tử. Từng đường nét sắc sảo trên gương mặt của anh cũng dễ dàng hạ gục trái tim của những khán giả nữ. Nhiều người cho rằng nam diễn viên có vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại nên rất hợp cổ trang.

Sau khi loạt ảnh hậu trường được bật mí, khán giả mong chờ Vân chi vũ sẽ là bom tấn truyền hình khi lên sóng với chất lượng kịch bản tốt và hình ảnh đẹp như phim điện ảnh. Bởi nhà văn Quách Kính Minh rất nổi tiếng tại Trung Quốc và trước đó anh có kinh nghiệm quay nhiều bộ phim điện ảnh kinh phí sản xuất cao. Quách Kính Minh cũng rất đầu tư vào bối cảnh, trang phục cho các dự án của anh.

Ngoài ra, phim còn thu hút bởi đây là lần thứ hai Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách hợp tác. Trước đó, Trương Lăng Hách đóng vai nam phụ trong Thương lan quyết.

Vân chi vũ là dự án truyền hình đầu do đạo diễn nổi danh Quách Kính Minh sản xuất và chỉ đạo. Ngoài Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách, phim còn có sự tham gia của các diễn viên trẻ như Uông Đạc, Lư Dục Hiểu, Thừa Lỗi.

Bộ phim này thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam. Khi cha và anh đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách đóng) trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.