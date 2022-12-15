Phim mới của Ngu Thư Hân vừa tung trailer đã bị chê bai, tất cả chỉ vì điều này của nữ diễn viên?

Ngu Thư Hân bất ngờ phải sự chỉ trích trong phim mới chỉ vì quá dẹo.

Mới đây, ekip Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 đã chính thức tung ra trailer hé lộ những diễn biến hấp dẫn sẽ xuất hiện trong phim. Theo đó, bộ đôi diễn viên chính Hứa Khải và Ngu Thư Hân đã có màn tương tác vô cùng thú vị trong đoạn trailer. Thậm chí, một số người sau khi xem xong còn cho rằng cả 2 trông cực kỳ đẹp đôi và đã có không ít người lên thuyền đẩy 2 người này đến với nhau.

Ngu Thư Hân trong đoạn trailer - Ảnh: Internet

Tuy nhiên điều khiến dân mạng khó chịu nhiều nhất chính là phần đại từ quá địu đà của Ngu Thư Hân. Nhiều cư dân mạng cho rằng nếu như 1-2 phim còn có thể bỏ qua được, nhưng đằng này hầu như ở dự án nào cô cũng làm điều này vì thế cho nên khiến mỹ nhân họ Ngu nhận về không ít lời chỉ trích.

Tạo hình bị chê bai của cô nàng trong phim - Ảnh: Internet

Trước đó tạo hình của nữ diễn viên cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, khi có người cho rằng là bộ phim thuộc thể loại tiên hiệp, tạo hình của Ngu Thư Hân có phần rườm rà, rối mắt, không mang đến cảm giác kỳ ảo của thần tiên. Tuy nhiên, cũng có đánh giá nữ diễn viên hợp với tạo hình này, giúp cô xinh đẹp hơn, nhất là trang phục của Ngu Thư Hân đã bám khá sát với nguyên tác.

Trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6, Ngu Thư Hân vào vai Việt Kỳ còn Hứa Khải đảm nhận vai Kim Việt Triều. Phim được chuyển thể từ trò chơi cùng tên nổi tiếng ở Trung Quốc, kể về Việt Kim Triều và em gái kết nghĩa Việt Kỳ đã ngao du trong giang hồ nhiều năm. Trong một lần tình cờ, cả hai quen biết thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn, từ đây Việt Kỳ đã bước vào chặng đường chông gai nhất của cuộc đời mình khi phải lựa chọn giữa tình thân và đại nghĩa vì thiên hạ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-ngu-thu-han-vua-tung-trailer-a-bi-che-bai-tat-ca-chi-vi-ieu-nay-cua-nu-dien-vien-535365.html