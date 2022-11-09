Ai rồi cũng phải mê vẻ đẹp của Lisa (BlackPink): Ngu Thư Hân say mê đến nỗi bắt chước cả style trang phục

Sao quốc tế 09/11/2022 16:14

Không chỉ có Ngu Thư Hân mà còn có rất nhiều sao Hoa ngữ thần tượng em út của nhóm nhạc BlackPink.

BlackPink ở thời điểm hiện tại đang là nhóm nhạc Hàn Quốc nhận được sự quan tâm rất đông đảo từ người hâm mộ trên khắp mọi nơi trên hành tinh. Không chỉ có tài năng ca hát tốt, từng thành viên trong nhóm này đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp hút hồn. Tuy nhiên, ngôi sao đang được netizen xứ Trung chú ý đến nhiều nhất chính là Lisa

Ai rồi cũng phải mê vẻ đẹp của Lisa (BlackPink): Ngu Thư Hân say mê đến nỗi bắt chước cả style trang phục - Ảnh 1
Lisa - Ảnh: Internet 

Cần phải nói qua một chút rằng em út của BlackPink chưa hoạt động rầm rộ tại Cbiz nhưng số lượng fan của cô tại đây còn vượt trội hơn cả các ngôi sao Hoa ngữ. Bằng chứng dễ thấy nhất là ngay cả những nhân vật nổi tiếng trong Cbiz còn thần tượng Lisa.

Ai rồi cũng phải mê vẻ đẹp của Lisa (BlackPink): Ngu Thư Hân say mê đến nỗi bắt chước cả style trang phục - Ảnh 2
Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet 

Dung Tổ Nhi là diva quyền lực bậc nhất xứ Cảng Thơm hiện tại. Trên story trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh có mặt tại concert BORN PINK của BLACKPINK.

Không chỉ "quẩy" cực sung, Dung Tổ Nhi còn viết chữ "I love Lisa" kèm theo icon ngọn lửa nóng bỏng. Không riêng gì mỹ nhân họ Dung, Ngu Thư Hân cũng là một fan cứng chính hiệu của Lisa. Cụ thể nữ chính Thương Lan Quyết theo chân em út BLACKPINK đến chương trình sống còn, không ngần ngại thể hiện tình cảm yêu mến. Chưa dừng lại ở đó, Ngu Thư Hân còn "đu" idol nhiệt huyết khi liên tục đụng hàng váy áo.

Ai rồi cũng phải mê vẻ đẹp của Lisa (BlackPink): Ngu Thư Hân say mê đến nỗi bắt chước cả style trang phục - Ảnh 3
Ngu Thư Hân diện nguyên outfit của Lisa tại phim trường - Ảnh: Internet 

"Lisa là một phần lý do tôi tham gia Thanh xuân có bạn 2, sức mạnh của việc theo đuổi thần tượng đó là một nghệ sĩ xuất sắc sẽ khiến chúng ta học hỏi rất nhiều điểm mạnh từ họ" - nữ diễn viên chia sẻ trong chương trình Xin nhờ tủ lạnh.

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