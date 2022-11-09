Ai rồi cũng phải mê vẻ đẹp của Lisa (BlackPink): Ngu Thư Hân say mê đến nỗi bắt chước cả style trang phục

BlackPink ở thời điểm hiện tại đang là nhóm nhạc Hàn Quốc nhận được sự quan tâm rất đông đảo từ người hâm mộ trên khắp mọi nơi trên hành tinh. Không chỉ có tài năng ca hát tốt, từng thành viên trong nhóm này đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp hút hồn. Tuy nhiên, ngôi sao đang được netizen xứ Trung chú ý đến nhiều nhất chính là Lisa.

Lisa - Ảnh: Internet

Cần phải nói qua một chút rằng em út của BlackPink chưa hoạt động rầm rộ tại Cbiz nhưng số lượng fan của cô tại đây còn vượt trội hơn cả các ngôi sao Hoa ngữ. Bằng chứng dễ thấy nhất là ngay cả những nhân vật nổi tiếng trong Cbiz còn thần tượng Lisa.