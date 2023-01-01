Hóa thân thành nữ kiếm khách trong 'Nhất niệm quan sơn', Lưu Thi Thi chăm chỉ luyện võ thuật

Sao quốc tế 01/01/2023 19:15

Nhất niệm quan sơn là dự án có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp, nên Lưu Thi Thi không ngừng trau dồi diễn xuất và luyện tập võ thuật.

Mới đây, công ty quản lý của nữ diễn viên Lưu Thi Thi chia sẻ hậu trườngluyện tập võ thuật để chuẩn bị cho dự án phim truyền hình Nhất niệm quan sơn. Người đẹp Bộ bộ kinh tâm dành công sức để tập nhiều thể loại võ khác nhau, phục vụ vai diễn Nhậm Như Ý. Theo đó, nữ diễn viên không chỉ luyện kiếm với các huấn luyện viên mà còn tập dùng quạt, xoay 360 độ trên không, cách cúi chào đặc trưng... Diễn viên 36 tuổi được khen thân hình uyển chuyển, linh hoạt.

Theo 163, Lưu Thi Thi xuất thân là diễn viên múa, học ba lê từ năm 6 tuổi. 15 tuổi, người đẹp được nhận vào khoa múa ba lê của Học viện Múa Bắc Kinh. Nhiều năm rèn luyện giúp nữ diễn viên có thân hình dẻo dai, linh hoạt, thể hiện tốt các cảnh võ thuật có độ khó cao.

Hóa thân thành nữ kiếm khách trong 'Nhất niệm quan sơn', Lưu Thi Thi chăm chỉ luyện võ thuật - Ảnh 1Hóa thân thành nữ kiếm khách trong 'Nhất niệm quan sơn', Lưu Thi Thi chăm chỉ luyện võ thuật - Ảnh 2

Bên cạnh đó, trang Sina bình luận Lưu Thi Thi tận dụng điểm mạnh về khả năng võ thuật để có thể tạo đột phá. Trước đó, nữ diễn viên thử nhiều dạng vai tâm lý, tuy nhiên, diễn xuất không được đánh giá cao. Ngoài cảnh khóc, khả năng biểu cảm và đọc thoại của Lưu Thi Thi nhận về nhiều bình luận tiêu cực. Do đó, việc tham gia một vai diễn kiếm khách giang hồ sẽ giúp Lưu Thi Thi hạn chế điểm yếu.

Lưu Thi Thi vào vai Nhậm Như Ý, nam ca sĩ Lưu Vũ Ninh thể hiện vai nam chính Ninh Viễn Châu. Phim sẽ lấy bối cảnh là cuộc chiến của các phe phái trên giang hồ.

Hóa thân thành nữ kiếm khách trong 'Nhất niệm quan sơn', Lưu Thi Thi chăm chỉ luyện võ thuật - Ảnh 3

Đây là một trong những dự án cấp S+ dự kiến có 40 tập do Ninh Manh Ảnh Thị sản xuất. Ngoài nam nữ chính là Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh, bộ phim sẽ có sự tham gia của Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu, Trần Hạo Ninh, Thường Hoa Sâm, Vương Diễm, Trương Luật, Lý Hoan, Trương Phàm, Diệp Thanh, Diệp Tiểu Vĩ, Nguyên Nhược Hàng, Ngô Hoằng, Tô Mộng Vân, Trương Kiều Nhĩ. Đây là bộ phim có kịch bản gốc, chứ không phải là phim chuyển thể nên cho đến nay vẫn chưa tiết lộ nhiều thông tin về nội dung chính. Do đó, Nhất niệm quan sơn đến nay vẫn được giữ kín nội dung. Đoàn phim chỉ công bố tên nhân vật.

Bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định lịch chiếu. 

Lộ cảnh quay Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh bên nhau 'cực tình' dưới trời tuyết rơi

Lộ cảnh quay Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh bên nhau 'cực tình' dưới trời tuyết rơi

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh bên nhau dưới trời tuyết rơi đầu mùa trong Nhất Niệm Quan Sơn.

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