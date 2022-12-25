Khổ như fan của Lưu Thi Thi và Đường Yên, liên tục réo thần tượng đóng phim để tránh bị flop

Trong nhóm tiểu hoa đán 85, Lưu Thi Thi và Đường Yên là những người có cuộc sống hạnh phúc. Họ liên tục nghỉ ngơi 2-3 năm mới tham gia một dự án. Với rất nhiều nghệ sĩ việc được nghỉ ngơi chính là điều mà họ luôn mong muốn nhất, tuy nhiên đối với fan của 2 mỹ nhân này lại không như vậy.

Đường Yên và Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Bởi lẽ, việc một nghệ sĩ nghỉ quá lâu sẽ khiến tên tuổi của bản thân bị giảm đi đáng kể và khó lòng lấy lại được ánh hào quang như xưa. Chính vì vậy, người hâm mộ của Đường Yên và Lưu Thi Thi liên tục hối thúc cả 2 nên cho ra mắt sản phẩm nhiều hơn nữa nhằm phục vụ fan cũng như tránh bản thân bị flop.