Khổ như fan của Lưu Thi Thi và Đường Yên, liên tục réo thần tượng đóng phim để tránh bị flop

Lưu Thi Thi và Đường Yên khiến fan đứng ngồi không yên vì không chịu ra mắt sản phẩm mới.
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Trong nhóm tiểu hoa đán 85, Lưu Thi Thi và Đường Yên là những người có cuộc sống hạnh phúc. Họ liên tục nghỉ ngơi 2-3 năm mới tham gia một dự án. Với rất nhiều nghệ sĩ việc được nghỉ ngơi chính là điều mà họ luôn mong muốn nhất, tuy nhiên đối với fan của 2 mỹ nhân này lại không như vậy.
Bởi lẽ, việc một nghệ sĩ nghỉ quá lâu sẽ khiến tên tuổi của bản thân bị giảm đi đáng kể và khó lòng lấy lại được ánh hào quang như xưa. Chính vì vậy, người hâm mộ của Đường Yên và Lưu Thi Thi liên tục hối thúc cả 2 nên cho ra mắt sản phẩm nhiều hơn nữa nhằm phục vụ fan cũng như tránh bản thân bị flop.
Hiện tại, Lưu Thi Thi đang trong đoàn phim Nhất niệm quan sơn, đóng cặp với đàn em Lưu Vũ Ninh. Lưu Vũ Ninh xuất thân là ca sĩ trên mạng, không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Điều này cho thấy địa vị và danh tiếng của Lưu Thi Thi đã giảm sút, nên danh tiếng của đối tác không cao.
Trong khi đó, Đường Yên cho biết cô muốn dành thời gian ở bên con gái, nhìn con trưởng thành. Nữ diễn viên cũng đóng vai phụ trong phim truyền hình Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Điều khiến fan lo lắng là cô nàng đã hơn 3 năm qua vẫn chưa có một sản phẩm nào đúng nghĩa.
Theo QQ, khi đã bước vào lứa tuổi U40, các tiểu hoa đán phải hiểu rõ rào cản về ngoại hình để tìm những dự án phim phù hợp, đó là quy luật tất yếu của thời gian. Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi hay Nghê Ni đều bắt đầu chuyển sang đóng phim chính kịch, tâm lý xã hội. Ngược lại, những ngôi sao còn tiếp tục đóng dòng phim ngôn tình, thần tượng "cưa sừng làm nghé" đều nhận những phản ứng tiêu cực của khán giả.