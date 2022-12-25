Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ

Sao quốc tế 25/12/2022 14:25

Mới đây, sau một thời gian dài vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình, Đường Yên đã trở lại với vai trò mới khi thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ.

Mới đây, sau một thời gian dài vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình, Đường Yên đã trở lại với vai trò mới. Theo thông tin mạng xã hội xứ Trung lan truyền, nàng tiểu hoa đán lứa 85 lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ. Được biết, Đường Yên đang cosplay bộ phim Võ Lâm Ngoại Truyện theo format chương trình.

Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ - Ảnh 1Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ - Ảnh 2Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ - Ảnh 3Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ - Ảnh 4

Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ - Ảnh 5
Sau thời gian dài vắng bóng, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ - Ảnh: Internet

Đây có lẽ là tin vui đối với các fan hâm mộ đối với sự nghiệp của Đường Yên. Được biết, Đường Yên thuộc nhóm tiểu hoa 85 cùng với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Lưu Thi Thi. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm nghề, sự nghiệp của Đường Yên có sự thay đổi đáng kể so với bạn bè cùng lứa.

Sau khi đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Đường Yên quyết định nên duyên với La Tấn. Từ đây, cô lui về ở ẩn và trở thành người phụ nữ của gia đình. Trong 5 năm qua, cô không có hoạt động mới, không tham gia sự kiện, mạng xã hội cũng ít cập nhật. Bạn bè cho hay, nữ diễn viên đủng đỉnh tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ - Ảnh 6
Sau khi đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Đường Yên quyết định nên duyên với La Tấn và lui về hậu trường suốt 5 năm qua - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, tháng 11/2022, Đường Yên thông báo tái xuất trong dự án truyền hình của đạo diễn Vương Gia Vệ mang tên Phồn Hoa. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, nữ diễn viên chỉ đảm nhận vai phụ trong phim. Ngay khi trailer được tung ra, người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng khi Đường Yên xuất hiện nhạt nhòa, tạo hình cũng không nổi bật, bị nhận xét giống hệt những vai diễn cũ của cô.

Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ - Ảnh 7

Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ - Ảnh 8
Đường Yên vừa tái xuất với vai nữ phụ trong dự án truyền hình của đạo diễn Vương Gia Vệ mang tên Phồn Hoa hồi tháng 11 - Ảnh: Internet

Việc trở lại màn ảnh trong một vai phụ khiến Đường Yên bị "mỉa mai" hết thời, bị đem ra so sánh với dàn tiểu hoa cùng thời khi họ đã có loạt tác phẩm khủng. Thậm chí, khán giả cho rằng do Đường Yên ở ẩn quá lâu và khi trở lại, cô đã gặp sự uy hiếp từ các đàn em mới nổi như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân. Song, cũng có ý kiến cho rằng, việc đảm nhận một vai phụ trong một tác phẩm của đạo diễn tài năng, nổi tiếng như Vương Gia Vệ cũng là một vinh hạnh.

Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ - Ảnh 9
Việc trở lại màn ảnh trong một vai phụ khiến Đường Yên bị "mỉa mai" hết thời, so sánh với dàn tiêu hoa cùng thời lẫn đàn em mới nổi - Ảnh: Internet

Dù không đóng phim và hoạt động trong làng giải trí những năm vừa qua nhưng Đường Yên vẫn có cuộc sống dư dả. Nữ diễn viên tâm sự, cô coi trọng gia đình hơn sự nghiệp nên chấp nhận lui về làm hậu phương cho ông xã những năm gần đây. Ông xã La Tấn ngoài đóng phim, cũng tham gia đầu tư sản xuất các chương trình và có tiếng nói trong ngành giải trí Hoa ngữ.

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