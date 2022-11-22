Netizen tranh cãi trước hành động xóa bài quảng bá phim mới để bảo vệ Đường Yên của La Tấn

Sao quốc tế 22/11/2022 07:00

Hành động công khai bảo vệ Đường Yên của La Tấn nhận về nhiều lời khen nhưng cũng vướng không ít ý kiến phản đối.

Ngày 18/10, Sohu đưa tin nam diễn viên La Tấn đã thể hiện sự bất bình trên trang cá nhân khi viết dòng status lạ công khai trên trang Weibo 20 triệu người theo dõi của mình yêu cầu đoàn phim "Thiên hạ trường hà" không sử dụng chiêu trò PR bẩn, nếu không anh sẽ không phối hợp quảng bá trong tương lai.

"Giải trí cũng một vừa hai phải thôi! Đụng đến giới hạn của tôi rồi! Còn gây hại đến người nhà của tôi! Xin lỗi, tôi không chơi với mấy người nữa". Blogger cho rằng La Tấn có phản ứng gay gắt như vậy liên quan đến hot search: "Vợ La Tấn trong phim mới bị đám đông chê cười". Dòng hot search này dễ gây hiểu lầm bởi "vợ La Tấn" chỉ có Đường Yên. Nội dung này ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của Đường Yên, khiến cô bị hiểu nhầm vướng scandal.

Netizen tranh cãi trước hành động xóa bài quảng bá phim mới để bảo vệ Đường Yên của La Tấn - Ảnh 1
Chiếc hot search gây tranh cãi vì dễ gây liên tưởng đến Đường Yên.

Sohu phân tích việc đoàn phim đặt tiêu đề của hot search mập mờ là cách PR bẩn, gây thiệt hại cho danh tiếng nghệ sĩ. La Tấn cho biết giải trí cũng phải có chừng mực, khi đoàn phim gây ảnh hưởng đến bà xã Đường Yên cũng như người thân của anh thì anh sẽ không hợp tác cùng họ nữa. Hành động dứt khoát của La Tấn cho thấy được vị trí quan trọng của Đường Yên trong lòng anh. 

La Tấn không chỉ nói suông, sau khi tuyên bố "không chơi chung với mấy người nữa", nam diễn viên thực sự đã xóa hết các bài đăng liên quan đến phim Thiên Hạ Trường Hà. Có thể thấy gia đình là "giới hạn" của La Tấn. Đụng đến gia đình là nam diễn viên sẵn sàng quay lưng với cả phim lẫn nền tảng.

Netizen tranh cãi trước hành động xóa bài quảng bá phim mới để bảo vệ Đường Yên của La Tấn - Ảnh 2

Ngay sau hành động dứt khoát này của La Tấn đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số nhận xét rằng La Tấn xứng đáng đàn ông đích thực. Là một diễn viên như La Tấn có thể lăn xả hết mình vì bộ phim nhưng cũng có nguyên tắc riêng của mình. Một khi đoàn phim không tôn trọng thì anh ấy sẵn sàng đạp đổ tất cả.

Dù vậy cũng có ý kiến nói rằng La Tấn tuy yêu thương vợ nhưng cách làm với bộ phim như vẫy là quá cảm tính, sẽ ảnh hưởng đến việc nhận phim sau này, khiến anh khó hơp tác lại với nền tảng. 

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng La Tấn sau khi bày tỏ thái độ thì đến một ngày sau mới xóa bài về phim, chứng tỏ trước đó có thể đã trao đổi hướng đi hoặc bàn lại về vấn đề quảng bá phim với phía nền tảng nhưng không thống nhất được ý kiến.

Netizen tranh cãi trước hành động xóa bài quảng bá phim mới để bảo vệ Đường Yên của La Tấn - Ảnh 3

La Tấn và Đường Yên từng hợp tác với nhau trong nhiều dự án như Loạn Thế Giai Nhân, Cẩm Tú Vị Ương, Quy Khứ Lai, Nữ Đặc Công X... Năm 2016, cặp đôi công khai tình cảm và đến năm 2018 thì về chung một nhà. ​Đến tháng 2/2020, La tấn và Đường Yên đón con gái đầu lòng. Sau khi sinh con, Đường Yên ít đóng phim, lui về hậu trường chăm sóc gia đình.

Netizen tranh cãi trước hành động xóa bài quảng bá phim mới để bảo vệ Đường Yên của La Tấn - Ảnh 4

Việc La Tấn bảo vệ Đường Yên đã đập tan tin đồn gia đình bất hòa trong thời gian gần đây. Đồng thời, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự khen ngợi đối với nam diễn viên khi dám lên tiếng vì vợ của mình.

La Tấn tức giận khi vợ bị lợi dụng danh tiếng để PR bẩn

La Tấn tức giận khi vợ bị lợi dụng danh tiếng để PR bẩn

"Động đến giới hạn của tôi, làm tổn thương người nhà của tôi! Xin lỗi, tôi không chơi với các người", La Tấn bức xúc.

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