La Tấn bị chỉ trích vì có hành động thân mật quá mức với bạn diễn nhỏ hơn tận 11 tuổi

Sao quốc tế 29/10/2022 22:09

Hành động thân mật của La Tấn và Trương Tuệ Văn mới đây đã gây ra nhiều tranh cãi vì hiện tại nam diễn viên là người đã có gia đình.

Trang Sohu đưa tin, mới đây La TấnTrương Tuệ Văn đã tham gia quay hình cho phim truyền hình Vùng Hoang Vắng. Tại phim trường, hai diễn viên đã có nhiều hành động thân mật quá mức, dễ gây hiểu lầm.

la tan 1
La Tấn gác chân mình lên chân của Trương Tuệ Văn - Ảnh: Internet 

Theo đó, trong thời gian nghỉ giải lao, Trương Tuệ Văn đã để chân lên lan can để thực hiện động tác ép chân, giãn gân cốt. Khi này, La Tấn cũng làm theo, nhưng nam diễn viên lại gác chân mình lên chân của đàn em.

Nhanh chóng, khoảnh khắc này đã được quay lén và đăng tải lên MXH, gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng La Tấn không nên có những hành động thân mật như vậy với bạn diễn nữ vì anh là người đã có gia đình. Bên cạnh đó, hành vi này của nam nghệ sĩ cũng ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nàng "Mưu Nữ Lang".

la tan 2
Hành vi này của nam nghệ sĩ cũng ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Trương Tuệ Văn - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, người hâm mộ của La Tấn lại cho rằng hành động này cũng không phải là quá đáng hay vượt quá giới hạn. Hiện tại, hai diễn viên đang đóng vai tình nhân nên việc có các cử chỉ thân thiết trong quá trình quay phim là bình thường, không đáng để gây ra tranh cãi.

Trước đây, La Tấn từng vướng vào một ồn ào tương tự vào năm 2020. Cũng chính sự việc này khiến cho loạt tin đồn về hôn nhân của anh và Đường Yên trên bờ vực tan vỡ.

la tan 3

La Tấn là một trong những nam thần 8X nổi bật nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh có nhiều tác phẩm đình đám như Loạn Thế Giai Nhân, Nữ Đặc Công X, Người Tình Kim Cương, Cẩm Tú Vị Ương, Quá Khứ Lai, Mỹ Nhân Tâm Kế, Hạc Lệ Hoa Đình, Phong Thần: Dương Tiễn Truyền Kỳ, An Gia,...

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2022: Tình cảm của La Tấn và Đường Yên viên mãn, Triệu Lộ Tư bắt đầu thân thiết với 'đệ nhất quản lý' Vương Kinh Hoa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2022: Tình cảm của La Tấn và Đường Yên viên mãn, Triệu Lộ Tư bắt đầu thân thiết với 'đệ nhất quản lý' Vương Kinh Hoa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   La Tấn Đường Yên Trương Tuệ Văn sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2022: Tình cảm của La Tấn và Đường Yên viên mãn, Triệu Lộ Tư bắt đầu thân thiết với 'đệ nhất quản lý' Vương Kinh Hoa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2022: Tình cảm của La Tấn và Đường Yên viên mãn, Triệu Lộ Tư bắt đầu thân thiết với 'đệ nhất quản lý' Vương Kinh Hoa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/8/2022: Đường Yên được La Tấn cưng chiều hết mực, Lưu Hạo Nhiên chưa tính chuyện yêu đương?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/8/2022: Đường Yên được La Tấn cưng chiều hết mực, Lưu Hạo Nhiên chưa tính chuyện yêu đương?

La Tấn miệt mài đóng phim, dân mạng liền thắc mắc cuộc sống Đường Yên ra sao khi 'thất nghiệp'?

La Tấn miệt mài đóng phim, dân mạng liền thắc mắc cuộc sống Đường Yên ra sao khi 'thất nghiệp'?

Không ngờ scandal 'đạo nhái' của 'Thả Thí Thiên Hạ' lại tạo điều kiện 'Hạc Lệ Hoa Đình' của La Tấn hot trở lại?

Không ngờ scandal 'đạo nhái' của 'Thả Thí Thiên Hạ' lại tạo điều kiện 'Hạc Lệ Hoa Đình' của La Tấn hot trở lại?

Khoảnh khắc 'tình bể bình' của La Tấn khi đích thân đến đón bà xã Đường Yên

Khoảnh khắc 'tình bể bình' của La Tấn khi đích thân đến đón bà xã Đường Yên

La Tấn 'than thở' trên mạng xã hội, dấy lên nghi vấn đã ly hôn với Đường Yên?

La Tấn 'than thở' trên mạng xã hội, dấy lên nghi vấn đã ly hôn với Đường Yên?

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 27 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI