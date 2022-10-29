La Tấn bị chỉ trích vì có hành động thân mật quá mức với bạn diễn nhỏ hơn tận 11 tuổi

Hành động thân mật của La Tấn và Trương Tuệ Văn mới đây đã gây ra nhiều tranh cãi vì hiện tại nam diễn viên là người đã có gia đình.

Trang Sohu đưa tin, mới đây La Tấn và Trương Tuệ Văn đã tham gia quay hình cho phim truyền hình Vùng Hoang Vắng. Tại phim trường, hai diễn viên đã có nhiều hành động thân mật quá mức, dễ gây hiểu lầm.

La Tấn gác chân mình lên chân của Trương Tuệ Văn - Ảnh: Internet

Theo đó, trong thời gian nghỉ giải lao, Trương Tuệ Văn đã để chân lên lan can để thực hiện động tác ép chân, giãn gân cốt. Khi này, La Tấn cũng làm theo, nhưng nam diễn viên lại gác chân mình lên chân của đàn em.

Nhanh chóng, khoảnh khắc này đã được quay lén và đăng tải lên MXH, gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng La Tấn không nên có những hành động thân mật như vậy với bạn diễn nữ vì anh là người đã có gia đình. Bên cạnh đó, hành vi này của nam nghệ sĩ cũng ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nàng "Mưu Nữ Lang".

Hành vi này của nam nghệ sĩ cũng ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Trương Tuệ Văn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người hâm mộ của La Tấn lại cho rằng hành động này cũng không phải là quá đáng hay vượt quá giới hạn. Hiện tại, hai diễn viên đang đóng vai tình nhân nên việc có các cử chỉ thân thiết trong quá trình quay phim là bình thường, không đáng để gây ra tranh cãi.

Trước đây, La Tấn từng vướng vào một ồn ào tương tự vào năm 2020. Cũng chính sự việc này khiến cho loạt tin đồn về hôn nhân của anh và Đường Yên trên bờ vực tan vỡ.

La Tấn là một trong những nam thần 8X nổi bật nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh có nhiều tác phẩm đình đám như Loạn Thế Giai Nhân, Nữ Đặc Công X, Người Tình Kim Cương, Cẩm Tú Vị Ương, Quá Khứ Lai, Mỹ Nhân Tâm Kế, Hạc Lệ Hoa Đình, Phong Thần: Dương Tiễn Truyền Kỳ, An Gia,...

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