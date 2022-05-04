Không ngờ scandal 'đạo nhái' của 'Thả Thí Thiên Hạ' lại tạo điều kiện 'Hạc Lệ Hoa Đình' của La Tấn hot trở lại?

Sao quốc tế 04/05/2022 11:29

Hạc Lệ Hoa Đình bất ngờ hot trở lại sau scandal Thả Thí Thiên Hạ bị tố đạo nhái ý tưởng.

 Thả Thí Thiên Hạ hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả sau sự cố đạo nhái. Cụ thể, đêm ngày 30/4, một blogger đã tung rất nhiều hình ảnh so sánh cùng liệt kê các chi tiết trùng hợp đến bất ngờ giữa hai bộ phim. Netizen đang bàn tán sôi nổi và tỏ ra bất bình cùng nghi ngại. Một vài blogger khác tiếp tục đăng đàn bốc phốt với nhiều chi tiết nội dung, cảnh quay và sắp đặt hệ thống nhân vật.

Không ngờ scandal 'đạo nhái' của 'Thả Thí Thiên Hạ' lại tạo điều kiện 'Hạc Lệ Hoa Đình' của La Tấn hot trở lại? - Ảnh 1
Bài đăng tố Thả Thí Thiên Hạ đạo nhái - Ảnh minh họa: Internet

 

Những bài đăng này sau đó nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng mạng bởi đưa ra những chứng cứ vô cùng thuyết phục. Theo bài đăng, Thả Thí Thiên Hạ bị tố sử dụng y nguyên những câu thoại cùng tình tiết của Hạc Lệ Hoa Đình trong nhiều cảnh quay.

Không ngờ scandal 'đạo nhái' của 'Thả Thí Thiên Hạ' lại tạo điều kiện 'Hạc Lệ Hoa Đình' của La Tấn hot trở lại? - Ảnh 2
Bảng so sánh chi tiết phim giống nhau - Ảnh minh họa: Internet

 

Sau khi scandal nổ ra, bộ phim Hạc Lệ Hoa Đình do La Tấn và Lý Nhất Đồng đóng chính đã ngay lập tức hot trở lại, người người nhà nhà rủ nhau đi coi phim làm Hạc Lệ Hoa Đình bất ngờ lọt top nhiệt độ trên nền tảng Youku. Nhiều khán giả thẳng thắn bày tỏ quan điểm cho rằng Hạc Lệ Hoa Đình hay hơn Thả Thí Thiên Hạ nhiều lần nhưng do không có "đỉnh lưu" đóng chính nên mới không nổi lên được.

Không ngờ scandal 'đạo nhái' của 'Thả Thí Thiên Hạ' lại tạo điều kiện 'Hạc Lệ Hoa Đình' của La Tấn hot trở lại? - Ảnh 3
Hạc Lệ Hoa Đình - Ảnh minh họa: Internet

 

Không những thế, Youku lần này còn được khen ngợi hết lời vì sở hữu nhiều bộ phim hay. Trên bảng nhiệt độ realtime của Maoyan, có đến 6 bộ phim là của Youku lọt top, bao gồm: Trọng Sinh Chi Môn, Đặc Chiến Vinh Quang, Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám, Ngự Giao Ký, Lam Diễm Đột Kích, Sơn Hà Nguyệt Minh. Có thể thấy, nghi án đạo nhái của Thả Thí Thiên Hạ đã giúp cho nhiều bộ phim của nền tảng này được hưởng ké "nhiệt" và được khán giả chú ý đến.

- Phim của Youku lúc nào cũng chất lượng hơn Tencent, vụ việc này đã chứng minh tất cả. Không hay thì tại sao Tencent lại phải đạo nhái trắng trợn như vậy chứ.

- Hạc Lệ Hoa Đình thật sự rất hay, thật tiếc vì bây giờ mới biết đến phim, lại còn biết đến qua một bộ mang danh đạo nhái nữa chứ.

- Tencent năm nay phim nhiều mà có vẻ không chất lượng bằng Youku rồi, chỉ được cãi nhiều tranh cãi hơn thôi.

- Ai chưa xem Hạc Lệ Hoa Đình thì xem ngay đi, hay và không hề đạo nhái như Thả Thí Thiên Hạ. Phim này La Tấn diễn tốt mà chả hiểu sao mãi không nổi lên được.

- Mọi người nhất định phải mở thành viên Youku, chắc chắn sẽ không bao giờ thất vọng. Hạc Lệ Hoa Đình và 6 phim đang lọt top kia xem rất ổn nhé, ít nhất thì không pr lố rồi đạo nhái như Thả Thí Thiên Hạ.

Không ngờ scandal 'đạo nhái' của 'Thả Thí Thiên Hạ' lại tạo điều kiện 'Hạc Lệ Hoa Đình' của La Tấn hot trở lại? - Ảnh 4
Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh minh họa: Internet

Hạc Lệ Hoa Đình là tựa phim cổ trang được phát hành vào năm 2019, phim nhận về nhiều đánh giá khá tính cực cùng số điểm Douban 7.1, một điểm số không phải dễ dàng có được trên nền tảng khủng chuyên đánh giá về các tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên không hiểu lý do tại sao lượng view của phim không mấy lý tưởng so với hiện nay dù từng xếp ở vị trí thứ 2 trong BXH lượng view trên nền tảng Youku.

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Từ khóa:   triệu lộ tư dương dương la tấn lý nhất đồng cbiz

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