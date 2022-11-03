Xôn xao tin La Tấn và Đường Yên chuẩn bị sinh con thứ hai?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Đường Yên và La Tấn đang chuẩn bị sinh thêm con thứ hai

La Tấn và Đường Yên hiện tại là gia đình nghệ sĩ được công chúng yêu mến bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai nên duyên vợ chồng vào tháng 10/2018 sau nhiều lần trở thành tình nhân ăn ý trên màn ảnh. Tháng 2/2020, họ đón con gái đầu lòng. Theo Sina, căn hộ của cặp sao Cẩm tú vị ương nằm ở khu biệt thự cổ Tân Giang, Từ Hối có giá 70 triệu NDT (hơn 10 triệu USD).

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Đường Yên và La Tấn đang chuẩn bị sinh thêm con thứ hai.

Tuy nhiên, gần đây, Đường Yên cũng chia sẻ rằng bản thân hiện tại đang tập trung cho gia đình và chăm sóc con cái nên tạm thời chưa có ý định đóng phim. Do đó, dù đã sinh con nhiều tháng, nữ diễn viên vẫn không quay lại với guồng công việc. Cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong sự kiện thương mại, không nhận lời đóng phim xa nhà.

Hiện tại, La Tấn đang tham gia dự án phim "Cánh Đồng Bát Ngát". Về phía Đường Yên, nữ diễn viên chỉ tham gia vai phụ trong dự án truyền hình Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Tháng 9, Đường Yên làm việc 3 ngày; còn tháng 10, cô có lịch hoạt động trong 2 ngày để chụp ảnh quảng cáo và tham dự sự kiện.

Do Đường Yên không có nhiều hoạt động, địa vị của nữ diễn viên giảm sút so với nhóm đồng nghiệp cùng lứa như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-la-tan-va-duong-yen-chuan-bi-sinh-con-thu-hai-519762.html