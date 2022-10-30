Đường Yên và 2 câu chuyện tình cảm kể từ khi bước chân vào Cbiz

Sao quốc tế 30/10/2022 21:55

Những vấn đề liên quan chuyện tình cảm của các sao Hoa ngữ luôn nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía netizen và Đường Yên dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Như một người hầu khi yêu Khưu Trạch

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Khưu Trạch và Đường Yên - Ảnh: Internet

Đường Yên và Khưu Trạch nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Ba Thiên Kim Họ Hạ vào năm 2010. Nhưng vì sự nghiệp của Khưu Trạch khi đó đang phát triển rất tốt, chính vì vậy đây là nguyên khiến anh chàng quyết định không công khai mối quan hệ với Đường Yên. 

Đường Yên và 2 câu chuyện tình cảm kể từ khi bước chân vào Cbiz - Ảnh 2
Cặp đôi thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Đường Yên yêu Khưu Trạch rất nhiều và trong mối tình này, nam diễn viên Đánh Thức Tình Yêu luôn là người nắm thế chủ động. Mỗi dịp sinh nhật Khưu Trạch, Đường Yên dù bận rộn đến đâu cũng sẽ ở bên anh. Tuy nhiên, người hâm mộ lại thường xuyên soi ra thái độ có vẻ khá thờ ơ của anh chàng đối với bạn gái. 

Tưởng chừng như chuyện tình của cả 2 sẽ đi đến một cái kết viên mãn nhưng Khưu Trạch đã "cắm sừng" cô nàng không chỉ 1 lần mà còn nhiều lần nữa. Năm 2013, giới truyền thông đưa tin Đường Yên thất tình nên "nghĩ sai" nhưng cô ấy đã phủ nhận chuyện này. 

Trở thành một nàng công chúa khi ở bên La Tấn

Đường Yên và 2 câu chuyện tình cảm kể từ khi bước chân vào Cbiz - Ảnh 3
La Tấn và Đường Yên - Ảnh: Internet

Thời điểm Đường Yên đang hẹn hò với Khưu Trạch thì cô có hợp tác với La Tấn trong bộ phim Loạn Thế Giai Nhân và Nữ Đặc Công X. Họ trở thành những người bạn, khi Đường Yên đau khổ vì chia tay Khưu Trạch thì La Tấn đã ở bên an ủi và giúp đỡ cô. 

Đến khi đóng Cẩm Tú Vị Ương (2016) thì Đường Yên và La Tấn chính thức hẹn hò. Thời gian hẹn hò, La Tấn luôn tháp tùng Đường Yên đến các sự kiện, còn chăm sóc cô ấy rất cẩn thận nữa. Năm 2018, Đường Yên lên xe hoa với La Tấn trong sự chúc phúc của mọi người, cặp đôi cũng đã đón con gái đầu lòng chào đời không bao lâu sau đó.

Đường Yên và 2 câu chuyện tình cảm kể từ khi bước chân vào Cbiz - Ảnh 4
Cặp đôi đã có 4 năm hạnh phúc bên nhau - Ảnh: internet

Sau khi kết hôn thì Đường Yên không hay cùng La Tấn đi “show ân ái” nữa. Nhưng mỗi lần xuất hiện, Đường Yên đều nở nụ cười rất hạnh phúc, gương mặt rạng rỡ khiến ai cũng đều tin cô ấy đã gả cho đúng người.

Có thể thấy để có một hạnh phúc như ở thời điểm hiện tại, Đường Yên đã trải qua những thử thách không hề dễ dàng. 

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Từ khóa:   Khưu Trạch Đường Yên La Tấn sao Châu Á sao Hoa ngữ

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