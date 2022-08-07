Choáng ngợp với nhan sắc của Đường Yên ở độ tuổi tứ tuần

Sao quốc tế 07/08/2022 20:15

Mới đây, loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của Đường Yên trong sự kiện khiến nhiều người ngưỡng mộ và trầm trồ.

Mới đây, Đường Yên tham gia một sự kiện thương mại và được khen ngợi sắc vóc trẻ trung hơn tuổi thật. Sau khi sinh con, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai.

Theo Sina, nhan sắc Đường Yên được chứng minh qua loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa. Ở tuổi 39, làn da của nữ diễn viên vẫn giữ được sự căng bóng. Bên cạnh đó, thần thái nhẹ nhàng, thanh lịch, toát lên vẻ hạnh phúc của ngôi sao Bên nhau trọn đời, cũng được ngưỡng mộ.

Choáng ngợp với nhan sắc của Đường Yên ở độ tuổi tứ tuần - Ảnh 1
Choáng ngợp với nhan sắc của Đường Yên ở độ tuổi tứ tuần - Ảnh 2

 

La Tấn và Đường Yên hiện tại là gia đình nghệ sĩ được công chúng yêu mến bậc nhất showbiz. Cả hai nên duyên vợ chồng vào tháng 10/2018 sau nhiều lần trở thành tình nhân ăn ý trên màn ảnh. Tháng 2, họ đón con gái đầu lòng. Theo Sina, căn hộ của cặp sao Cẩm tú vị ương nằm ở khu biệt thự cổ Tân Giang, Từ Hối có giá 70 triệu nhân dân tệ (hơn 10 triệu USD).

Choáng ngợp với nhan sắc của Đường Yên ở độ tuổi tứ tuần - Ảnh 3
 
Choáng ngợp với nhan sắc của Đường Yên ở độ tuổi tứ tuần - Ảnh 4

Trong hai năm qua, Đường Yên chỉ tham gia vai phụ trong dự án truyền hình Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Tuy nhiên, trong khi nam chính Hồ Ca đã bắt đầu dự án mới, Đường Yên vẫn không thể tìm được phim tiếp theo phù hợp với khả năng diễn xuất và độ tuổi của cô.

Tuy nhiên, Đường Yên đã chia sẻ cô sẵn sàng từ bỏ giới giải trí để tận hưởng cuộc sống gia đình, làm vợ làm mẹ, nếu gặp được người xứng đáng. Do đó, nữ diễn viên không vội đóng phim.

Vừa mới xuất hiện, Đường Yên tiếp tục 'gây bão' với nhan sắc 'hack tuổi' đáng trầm trồ

Vừa mới xuất hiện, Đường Yên tiếp tục 'gây bão' với nhan sắc 'hack tuổi' đáng trầm trồ

Mới đây, Đường Yên bất ngờ tham dự buổi giới thiệu sản phẩm của thương hiệu do cô làm người đại diện và ngay lập tức gây bão mạng.

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Từ khóa:   Đường Yên sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao La Tấn

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