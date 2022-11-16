Tạo hình váy trắng tinh khôi của Lưu Thi Thi khiến dân tình 'không rời mắt': Đơn giản nhưng vẫn ấn tượng?

Mới đây, ekip của phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn vừa chia sẻ hình ảnh Lưu Thi Thi mặc váy trắng trên trường quay. Dù khoác lên người lớp váy áo có thiết kế khá đơn giản nhưng nữ diễn viên vẫn xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Nữ diễn viên thực hiện 1 cảnh quay cầm ô dưới mưa và 1 cảnh quay quỳ gối trên nền đất.

Dự án Nhất niệm quan sơn do đạo diễn Châu Viễn Chu nhào nặn cùng sự góp mặt của dàn diễn viên như Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh, Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu… Biên kịch của phim là Trương Ngụy - người đứng sau siêu phẩm truyền hình Mộng Hoa Lục gây cơn sốt thời gian qua.

Với đội hình nhà sản xuất uy tín, Nhất niệm quan sơn được dự đoán sẽ trở thành bộ phim đáng được mong chờ của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại với dòng phim cổ trang sau 5 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.