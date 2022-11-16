Tạo hình váy trắng tinh khôi của Lưu Thi Thi khiến dân tình 'không rời mắt': Đơn giản nhưng vẫn ấn tượng?

Sao quốc tế 16/11/2022 16:48

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung trầm trồ trước loạt ảnh của Lưu Thi Thi mặc váy trắng trên trường quay phim "Nhất Niệm Quan Sơn".

Mới đây, ekip của phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn vừa chia sẻ hình ảnh Lưu Thi Thi mặc váy trắng trên trường quay. Dù khoác lên người lớp váy áo có thiết kế khá đơn giản nhưng nữ diễn viên vẫn xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Nữ diễn viên thực hiện 1 cảnh quay cầm ô dưới mưa và 1 cảnh quay quỳ gối trên nền đất.

Tạo hình váy trắng tinh khôi của Lưu Thi Thi khiến dân tình 'không rời mắt': Đơn giản nhưng vẫn ấn tượng? - Ảnh 1Tạo hình váy trắng tinh khôi của Lưu Thi Thi khiến dân tình 'không rời mắt': Đơn giản nhưng vẫn ấn tượng? - Ảnh 2Tạo hình váy trắng tinh khôi của Lưu Thi Thi khiến dân tình 'không rời mắt': Đơn giản nhưng vẫn ấn tượng? - Ảnh 3Tạo hình váy trắng tinh khôi của Lưu Thi Thi khiến dân tình 'không rời mắt': Đơn giản nhưng vẫn ấn tượng? - Ảnh 4

Dự án Nhất niệm quan sơn do đạo diễn Châu Viễn Chu nhào nặn cùng sự góp mặt của dàn diễn viên như Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh, Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu… Biên kịch của phim là Trương Ngụy - người đứng sau siêu phẩm truyền hình Mộng Hoa Lục gây cơn sốt thời gian qua. 

Với đội hình nhà sản xuất uy tín, Nhất niệm quan sơn được dự đoán sẽ trở thành bộ phim đáng được mong chờ của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại với dòng phim cổ trang sau 5 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.  

Tạo hình váy trắng tinh khôi của Lưu Thi Thi khiến dân tình 'không rời mắt': Đơn giản nhưng vẫn ấn tượng? - Ảnh 5

Thời gian qua, mức độ phủ sóng truyền thông của Lưu Thi Thi được đánh giá giảm sút so với các đồng nghiệp cùng lứa như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch... dù trong quá khứ, truyền thông Hoa ngữ xếp Lưu Thi Thi vào nhóm những tiểu hoa đán 8X hot nhất làng giải trí Trung Quốc. Do đó, người hâm mộ kỳ vọng rằng bộ phim này sẽ "vực dậy" danh tiếng của Lưu Thi Thi trong suốt thời gian ở ẩn vừa qua.

Lưu Diệc Phi vừa nhận phim hiện đại mới, Lưu Thi Thi đã nhanh chóng tìm kiếm kịch bản

Lưu Diệc Phi vừa nhận phim hiện đại mới, Lưu Thi Thi đã nhanh chóng tìm kiếm kịch bản

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Lưu Diệc Phi cũng đang được nhắm đến cho vai nữ chính trong dự án phim hiện đại "Cuộc Chiến Hoa Hồng".

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi sao hoa ngữ nhan sắc Lưu Thi Thi Nhất Niệm Quan Sơn sao châu á phim của Lưu Thi Thi

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi vừa nhận phim hiện đại mới, Lưu Thi Thi đã nhanh chóng tìm kiếm kịch bản

Lưu Diệc Phi vừa nhận phim hiện đại mới, Lưu Thi Thi đã nhanh chóng tìm kiếm kịch bản

Thay thế Lưu Học Nghĩa, Trần Hiểu sẽ 'nên duyên' cùng Lưu Thi Thi trong phim mới?

Thay thế Lưu Học Nghĩa, Trần Hiểu sẽ 'nên duyên' cùng Lưu Thi Thi trong phim mới?

Giữa lúc tranh phiên gay gắt, loạt ảnh 'tình tứ' của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh trong phim mới được tiết lộ

Giữa lúc tranh phiên gay gắt, loạt ảnh 'tình tứ' của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh trong phim mới được tiết lộ

Tái xuất phim cổ trang sau 5 năm, liệu Lưu Thi Thi có 'đánh bại' được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Tái xuất phim cổ trang sau 5 năm, liệu Lưu Thi Thi có 'đánh bại' được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Rộ tin Lưu Thi Thi nhận phim mới, fan chưa kịp chúc mừng đã bị chê hết thời vì sánh đôi cùng diễn viên kém nổi

Rộ tin Lưu Thi Thi nhận phim mới, fan chưa kịp chúc mừng đã bị chê hết thời vì sánh đôi cùng diễn viên kém nổi

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 20 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 20 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 20 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI