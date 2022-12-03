Lộ cảnh quay Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh bên nhau 'cực tình' dưới trời tuyết rơi

Ngay sau đó, những hình ảnh này khi được lan truyền nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh bên nhau dưới trời tuyết rơi đầu mùa trong dự án phim "Nhất Niệm Quan Sơn". Mặc dù hình ảnh có chất lượng khá thấp, tuy nhiên nhan sắc của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh vẫn dễ dàng khiến dân tình được một phen xuýt xoa.

Trước đó, việc Lưu Vũ Ninh tuyên bố hợp tác cùng đàn chị Lưu Thi Thi trong Nhất Niệm Quan Sơn đã nhận về không ít những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Lưu Vũ Ninh vẫn chưa đủ khả năng để được đóng vai nam chính bên cạnh tên tuổi lớn như Lưu Thi Thi. Fan hâm mộ cho rằng thật tiếc cho nữ diễn viên khi với vị thế hiện tại của mình lại phải đóng cặp với một diễn viên nam mới nổi, lại chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Thậm chí, anh còn từng gây tranh cãi khi phát ngôn đóng phim cổ trang chỉ cần nhan sắc không cần thực lực.

Cộng đồng mạng thậm chí còn đặt ra nghi vấn rằng nam diễn viên có hậu thuẫn để nhận được vai diễn trong một dự án lớn như thế này.

Nhất Niệm Quan Sơn là một trong những dự án cấp S+ dự kiến có 40 tập do Ninh Manh Ảnh Thị sản xuất. Ngoài nam nữ chính là Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh, bộ phim sẽ có sự tham gia của Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu, Trần Hạo Ninh, Thường Hoa Sâm, Vương Diễm, Trương Luật, Lý Hoan, Trương Phàm, Diệp Thanh, Diệp Tiểu Vĩ, Nguyên Nhược Hàng, Ngô Hoằng, Tô Mộng Vân, Trương Kiều Nhĩ. Đây là bộ phim có kịch bản gốc, chứ không phải là phim chuyển thể nên cho đến nay vẫn chưa tiết lộ nhiều thông tin về nội dung chính.

Bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định lịch chiếu.