Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới' Lý Liên Kiệt bên cạnh bà xã Hoa hậu

Sao quốc tế 01/01/2023 17:10

Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao khi Lý Liên Kiệt hiếm hoi xuất hiện công khai bên gia đình.

Mới đây, gia đình Lý Liên Kiệt du lịch Nepal và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Jada - con gái út của sao võ thuật - chia sẻ nhiều hình ảnh trong chuyến đi. Đáng chú ý là khoảnh khắc tình cảm, lãng mạn của Lý Liên Kiệt và vợ là Hoa hậu Lợi Trí. Đây là lần hiếm hoi cựu diễn viên xuất hiện công khai bên gia đình.

Mối quan hệ tình cảm của Lý Liên Kiệt và Lợi Trí từng vướng nhiều điều tiếng. Bà từng bị cho là người phá hoại khiến tài tử Hoắc Nguyên Giáp bỏ vợ Hoàng Thu Yến và hai con gái. Do đó, Lý Liên Kiệt và Lợi Trí không muốn hôn nhân bị công khai quá nhiều. Việc giữ sự riêng tư giúp cuộc sống của gia đình Lý Liên Kiệt ít bị chú ý.

Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới' Lý Liên Kiệt bên cạnh bà xã Hoa hậu - Ảnh 1Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới' Lý Liên Kiệt bên cạnh bà xã Hoa hậu - Ảnh 2

 

Theo Sohu, Lý Liên Kiệt và Lợi Trí luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định cũng như luôn động viên, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống đời thường. Sao võ thuật từng nhiều lần bày tỏ sự cảm kích trước những hy sinh, từ bỏ showbiz để lui về làm hậu phương của Lợi Trí. Ông cho biết trong gia đình, vợ là người khiến ông nể phục nhất. Vì vậy, để vợ có được cảm giác an toàn, Lý Liên Kiệt cho hay ông giao toàn bộ khối tài sản khoảng 300 triệu USD cho Lợi Trí quản lý. 

Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới' Lý Liên Kiệt bên cạnh bà xã Hoa hậu - Ảnh 3Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới' Lý Liên Kiệt bên cạnh bà xã Hoa hậu - Ảnh 4

Lý Liên Kiệt và Hoa hậu châu Á Lợi Trí kết hôn năm 1999 và có 2 con gái. Theo On, sao võ thuật trúng tiếng sét ái tình ngay khi gặp đàn chị hơn 2 tuổi trên phim trường Long tại thiên nhai. Thời điểm đó, Lợi Trí là gương mặt điện ảnh triển vọng và là một trong những người đẹp nổi tiếng thập niên 1980 ở Hong Kong. Vẻ đẹp tuyệt sắc cùng thân hình nóng bỏng khiến Lợi Trí trở thành bóng hồng được các công ty điện ảnh, truyền hình săn đón. Nàng hậu xứ Cảng thơm nhanh chóng được biết đến như một biểu tượng nhan sắc mới của màn ảnh, tên tuổi liên tục “phủ sóng” nhờ các bộ phim: Trường đoản cước chi luyến (đóng cùng Vương Tổ Hiền, Châu Nhuận Phát), Quần kinh loạn vũ (đóng cùng Trịnh Thiếu Thu, Lưu Gia Linh, Quan Chi Lâm), Quyết chiến giang hồ (đóng cùng Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì)…

Lý Liên Kiệt là ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới, được xem là niềm tự hào của màn ảnh Trung Quốc. Tác phẩm gần đây của nam diễn viên là vai hoàng đế trong Mulan 2021 (Hoa Mộc Lan) do Disney sản xuất. Vì vấn đề sức khỏe và tuổi tác cao, Lý Liên Kiệt hiện đã dừng đóng phim. Sau khi rời showbiz, Lý Liên Kiệt chọn cuộc sống kín tiếng, dồn hết tâm huyết cho việc tu hành và chăm sóc vợ con.

Sau kết hôn, bà rút khỏi showbiz, yên phận làm người vợ trong gia đình. Hiện tại, Lợi Trí đứng sau giúp chồng quản lý công việc kinh doanh.

Được dìu dắt lấn sang kinh doanh, Hề Mộng Dao nhận tiếp quản khách sạn của gia tộc vua sòng bạc Macao

Được dìu dắt lấn sang kinh doanh, Hề Mộng Dao nhận tiếp quản khách sạn của gia tộc vua sòng bạc Macao

Mới đây, cư xứ Trung xôn xao trước thông tin Hề Mộng Dao được gia tộc họ Hà giao quyền quản lý khách sạn hạng sang The Karl Lagerfeld ở Macao (Trung Quốc).

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Liên Kiệt sao châu á làng sao gia đình Lý Liên Kiệt sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Được dìu dắt lấn sang kinh doanh, Hề Mộng Dao nhận tiếp quản khách sạn của gia tộc vua sòng bạc Macao

Được dìu dắt lấn sang kinh doanh, Hề Mộng Dao nhận tiếp quản khách sạn của gia tộc vua sòng bạc Macao

Chồng An Dĩ Hiên - Trùm sòng bạc Macao Trần Vinh Luyện mất bình tĩnh, thề thốt vô nghĩa trước tòa

Chồng An Dĩ Hiên - Trùm sòng bạc Macao Trần Vinh Luyện mất bình tĩnh, thề thốt vô nghĩa trước tòa

Nghi vấn Đậu Kiêu chia tay ái nữ 'vua sòng bạc Macao', chuyện tình 'đẹp như mơ' chính thức kết thúc sau 3 năm?

Nghi vấn Đậu Kiêu chia tay ái nữ 'vua sòng bạc Macao', chuyện tình 'đẹp như mơ' chính thức kết thúc sau 3 năm?

Tình cũ không rủ cũng tới, Triệu Lệ Dĩnh 'nên duyên' với Trần Hiểu trên màn ảnh Hoa ngữ

Tình cũ không rủ cũng tới, Triệu Lệ Dĩnh 'nên duyên' với Trần Hiểu trên màn ảnh Hoa ngữ

Nghi vấn Dương Mịch nhận vai phản diện, liệu có chuyển hình thành công như Triệu Lệ Dĩnh?

Nghi vấn Dương Mịch nhận vai phản diện, liệu có chuyển hình thành công như Triệu Lệ Dĩnh?

Cảnh tình cảm của Huỳnh Tông Trạch và Thái Tư Bối gây tranh cãi khắp cõi mạng

Cảnh tình cảm của Huỳnh Tông Trạch và Thái Tư Bối gây tranh cãi khắp cõi mạng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 20 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng