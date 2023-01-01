Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới' Lý Liên Kiệt bên cạnh bà xã Hoa hậu

Mối quan hệ tình cảm của Lý Liên Kiệt và Lợi Trí từng vướng nhiều điều tiếng. Bà từng bị cho là người phá hoại khiến tài tử Hoắc Nguyên Giáp bỏ vợ Hoàng Thu Yến và hai con gái. Do đó, Lý Liên Kiệt và Lợi Trí không muốn hôn nhân bị công khai quá nhiều. Việc giữ sự riêng tư giúp cuộc sống của gia đình Lý Liên Kiệt ít bị chú ý.

Mới đây, gia đình Lý Liên Kiệt du lịch Nepal và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Jada - con gái út của sao võ thuật - chia sẻ nhiều hình ảnh trong chuyến đi. Đáng chú ý là khoảnh khắc tình cảm, lãng mạn của Lý Liên Kiệt và vợ là Hoa hậu Lợi Trí. Đây là lần hiếm hoi cựu diễn viên xuất hiện công khai bên gia đình.

Theo Sohu, Lý Liên Kiệt và Lợi Trí luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định cũng như luôn động viên, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống đời thường. Sao võ thuật từng nhiều lần bày tỏ sự cảm kích trước những hy sinh, từ bỏ showbiz để lui về làm hậu phương của Lợi Trí. Ông cho biết trong gia đình, vợ là người khiến ông nể phục nhất. Vì vậy, để vợ có được cảm giác an toàn, Lý Liên Kiệt cho hay ông giao toàn bộ khối tài sản khoảng 300 triệu USD cho Lợi Trí quản lý.

Lý Liên Kiệt và Hoa hậu châu Á Lợi Trí kết hôn năm 1999 và có 2 con gái. Theo On, sao võ thuật trúng tiếng sét ái tình ngay khi gặp đàn chị hơn 2 tuổi trên phim trường Long tại thiên nhai. Thời điểm đó, Lợi Trí là gương mặt điện ảnh triển vọng và là một trong những người đẹp nổi tiếng thập niên 1980 ở Hong Kong. Vẻ đẹp tuyệt sắc cùng thân hình nóng bỏng khiến Lợi Trí trở thành bóng hồng được các công ty điện ảnh, truyền hình săn đón. Nàng hậu xứ Cảng thơm nhanh chóng được biết đến như một biểu tượng nhan sắc mới của màn ảnh, tên tuổi liên tục “phủ sóng” nhờ các bộ phim: Trường đoản cước chi luyến (đóng cùng Vương Tổ Hiền, Châu Nhuận Phát), Quần kinh loạn vũ (đóng cùng Trịnh Thiếu Thu, Lưu Gia Linh, Quan Chi Lâm), Quyết chiến giang hồ (đóng cùng Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì)…

Lý Liên Kiệt là ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới, được xem là niềm tự hào của màn ảnh Trung Quốc. Tác phẩm gần đây của nam diễn viên là vai hoàng đế trong Mulan 2021 (Hoa Mộc Lan) do Disney sản xuất. Vì vấn đề sức khỏe và tuổi tác cao, Lý Liên Kiệt hiện đã dừng đóng phim. Sau khi rời showbiz, Lý Liên Kiệt chọn cuộc sống kín tiếng, dồn hết tâm huyết cho việc tu hành và chăm sóc vợ con.

Sau kết hôn, bà rút khỏi showbiz, yên phận làm người vợ trong gia đình. Hiện tại, Lợi Trí đứng sau giúp chồng quản lý công việc kinh doanh.