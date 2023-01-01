Tình cũ không rủ cũng tới, Triệu Lệ Dĩnh 'nên duyên' với Trần Hiểu trên màn ảnh Hoa ngữ

Nếu thông tin này là sự thật thì khả năng Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu sẽ yêu nhau trên màn ảnh trong thời gian tới. Tuy nhiên đây chỉ là tin chưa có kiểm chứng và phía của 2 diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin dự án phim "Đại đường phú" hiện đang nhắm đến diễn viên chính là Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu , đây cũng là một bộ phim cổ trang do CCTV sản xuất. Ngay sau đó, thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Trước đó, về chuyện tình yêu, Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh được cho là "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong Cung tỏa Châu Liêm và Lục Trinh truyền kỳ. Năm 2015, nam diễn viên gây bàn tán khi công khai yêu Trần Nghiên Hy. Trần Hiểu mang tiếng phụ lòng Triệu Lệ Dĩnh.

Để thanh minh cho bản thân và bảo vệ Trần Nghiên Hy trước tai tiếng người thứ ba, Trần Hiểu tuyên bố không có tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh. Phát ngôn này khiến Trần Hiểu hứng chỉ trích kịch liệt vì cố tình lợi dụng Triệu Lệ Dĩnh. Sau đó, anh chủ động tương tác thân mật với người đẹp Hoa Thiên Cốt suốt 2 năm.

Trong những năm trở lại đây, có rất nhiều bộ phim cổ trang được ra mắt. Tuy nhiên, số lượng phim cổ trang được phép chiếu đài khá ít. Trong đó, nàng tiểu Hoa có đến 3 bộ phim có rating thuộc hàng cao nhất trong nhiều năm qua. Bộ phim có rating cao nhất của Triệu Lệ Dĩnh là Hoa Thiên Cốt 2,95% đứng ở vị trí thứ 3. Sở Kiều Truyện với 2,78% và Minh Lan Truyện 2,0% lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 6.

Vốn được nhận xét là có diễn xuất tốt lại thêm mắt chọn kịch rất hợp gu khán giả, vậy nên Triệu Lệ Dĩnh liên tục gặt hái thành công trong sự nghiệp. Những bộ phim cổ trang do cô nàng đóng chính cũng thu về loạt thành tích cực kỳ đáng nể.

Trong khi đó Trần Hiểu cũng từng “vang danh thiên hạ” với Lục Trinh Truyền Kỳ và bộ phim này đã giúp anh ấy trở thành tiểu sinh hot nhất nhì trên màn ảnh.

Gần đây, Trần Hiểu đã thể hiện thành công hình tượng “trong nóng ngoài lạnh” đầy si tình của nhân vật Cố Thiên Phàm. Dù đã ngoài 30 và yên bề gia thất nhưng nam diễn viên vẫn giữ được sự phong độ và vẻ nam tính hệt như trước đây. Màn kết đôi lần nữa của ‘Cô cô’ Lưu Diệc Phi và ‘Dương Quá’ Trần Hiểu như đang minh chứng cho câu nói vui của dân cư mạng rằng “gấp đôi nhan sắc” sẽ làm nên được rất nhiều việc.