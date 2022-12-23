Bất ngờ với những góc máy đẹp như phim điện ảnh của "Gió thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh diễn chính

Sao quốc tế 23/12/2022 07:30

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi trầm trồ trước loạt góc máy đẹp như phim điện ảnh của "Gió thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh diễn chính.

"Gió thổi Bán Hạ" là một trong những bộ phim nổi bật, nhận được nhiều cảm tình của khán giả trong năm 2022. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung dành "cơn mưa" lời khen trước những góc máy đẹp như 1 thước phim điện ảnh của "Gió thổi Bán Hạ".

Thậm chí, nhiều người còn nói đùa rằng có phải đoàn làm phim đã mời hết những nhân viên đang thất nghiệp trong giới điện ảnh vào làm hậu kỳ cho bộ phim hay không, mà thước phim dưới bàn tay của đoàn làm phim lại đẹp đến vậy. Khán giả đều đắm chìm trước những thước phim mà không rời mắt.

Bất ngờ với những góc máy đẹp như phim điện ảnh của 'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh diễn chính - Ảnh 1Bất ngờ với những góc máy đẹp như phim điện ảnh của 'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh diễn chính - Ảnh 2Bất ngờ với những góc máy đẹp như phim điện ảnh của 'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh diễn chính - Ảnh 3Bất ngờ với những góc máy đẹp như phim điện ảnh của 'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh diễn chính - Ảnh 4Bất ngờ với những góc máy đẹp như phim điện ảnh của 'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh diễn chính - Ảnh 5

Độ phủ sóng và thành công của bộ phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh đã gây xôn xao vì các chỉ số nhiệt độ, thành tích của phim đang đi theo chiều hướng khá tích cực.

Cập nhật trong ngày 30/11, rating Gió Thổi Bán Hạ trên đài Chiết Giang là 0.3861% (thời điểm cao nhất đạt 0.4777%), rating trên đài Giang Tô đạt 0.2353% (thời điểm cao nhất đạt 0.3020%). Ngoài ra, chỉ số nhiệt độ trên IQiyi của Gió Thổi Bán Hạ đã vượt mốc 9000, trong khi đó chỉ số nhiệt độ phim trên Maoyan cũng chiếm vị trí No.1 với con số 9710.47.

 

 

Bất ngờ với những góc máy đẹp như phim điện ảnh của 'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh diễn chính - Ảnh 6

 

Gió Thổi Bán Hạ có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh. Phim kể về Hứa Bán Hạ, một người thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, cô dần dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới thương nghiệp. Bộ phim còn đề cao tinh thần của người phụ nữ trên con đường khởi nghiệp. Để thực hiện mơ ước của mình, Bán Hạ đã vượt qua muôn vàn thử thách, thậm chí cô còn đối mặt với chuyện sinh tử nhưng không vì khó khăn, nghịch cảnh mà từ nan. Câu chuyện của Hứa Bán Hạ truyền cảm hứng cho những người trẻ đang còn chơi vơi trên con đường tìm kiếm chính bản thân mình.

Loạt phân cảnh ở 'Gió thổi Bán Hạ' chứng minh kỹ năng diễn xuất tiến bộ của Triệu Lệ Dĩnh

Loạt phân cảnh ở 'Gió thổi Bán Hạ' chứng minh kỹ năng diễn xuất tiến bộ của Triệu Lệ Dĩnh

Rất nhiều khoảnh khắc trong phim "Gió thổi bán hạ" cho thấy Triệu Lệ Dĩnh vô cùng tinh tế trong nét diễn của mình giúp nâng tầm tác phẩm.

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Loạt phân cảnh ở 'Gió thổi Bán Hạ' chứng minh kỹ năng diễn xuất tiến bộ của Triệu Lệ Dĩnh

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