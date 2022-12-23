Bất ngờ với những góc máy đẹp như phim điện ảnh của "Gió thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh diễn chính

"Gió thổi Bán Hạ" là một trong những bộ phim nổi bật, nhận được nhiều cảm tình của khán giả trong năm 2022. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung dành "cơn mưa" lời khen trước những góc máy đẹp như 1 thước phim điện ảnh của "Gió thổi Bán Hạ".

Thậm chí, nhiều người còn nói đùa rằng có phải đoàn làm phim đã mời hết những nhân viên đang thất nghiệp trong giới điện ảnh vào làm hậu kỳ cho bộ phim hay không, mà thước phim dưới bàn tay của đoàn làm phim lại đẹp đến vậy. Khán giả đều đắm chìm trước những thước phim mà không rời mắt.