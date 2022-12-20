Loạt phân cảnh ở 'Gió thổi Bán Hạ' chứng minh kỹ năng diễn xuất tiến bộ của Triệu Lệ Dĩnh

Nàng tiểu hoa đán không chỉ chứng minh được thực lực diễn xuất mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của mình khi đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình. Rất nhiều khoảnh khắc trong phim cho thấy mỹ nhân họ Triệu tinh tế trong nét diễn của mình giúp nâng tầm tác phẩm.

Phim Hoa ngữ "Gió thổi Bán Hạ" của Triệu Lệ Dĩnh kết thúc để lại nhiều cảm xúc xen lẫn trong lòng người hâm mộ. Ngoài nội dung thu hút, phim còn minh chứng cho diễn xuất lên tay của Triệu Lệ Dĩnh .Ở phim mới, hình tượng vai diễn của cô có phần thay đổi hơn. nhân vật Hứa Bạn Hạ là người có tham vọng và mong muốn thành công trong ngành công nghiệp thép - nơi thường chỉ dành cho nam giới.

Trong đó, loạt phân cảnh nhân vật Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh rơi nước mắt được khán giả đánh giá cao. Cụ thể là đoạn Bán Hạ đau lòng khi biết người đồng nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo. Cô dằn vặt trong lòng và tự trách bản thân. Ngồi bên khung cửa sổ, Bán Hạ rơi nước mắt vì vừa xót xa cho nhân vật vừa thấy bản thân mình có lỗi. Phân cảnh này được khán giả chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện mạng xã hội. Nhiều người đánh giá cảnh khóc của mỹ nhân họ Triệu chân thật, không cố gượng ép.

Hay ở phân cảnh khác, khi biết công ty mình vướng phải những lùm xùm và bị kiện, Hứa Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh cũng rưng rưng nước mắt một cách tự nhiên. Theo dõi những phân đoạn này, nhiều khán giả chia sẻ họ thấu hiểu được những trăn trở của nhân vật trong phim.

Thay vì để cho hình tượng Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh có phần cao ngạo hơn, ê-kíp đã chọn những cảnh quay chân thật nhất, giúp khắc hoạ được cuộc sống của những người phụ nữ bôn ba tìm chỗ đứng trong xã hội.

Phải nói ở "Gió thổi Bán Hạ", Triệu Lệ Dĩnh hi sinh rất nhiều cho vai diễn. Cô không ngại để ngoại hình của mình lên phim trông già nua, kém sắc mà còn tái hiện một nhân vật Bán Hạ rất đỗi đời thường, có nhiều khuyết điểm nhưng phi thường trong suy nghĩ, cách sống. Có thể nói trong vài năm qua, hiếm có ai nghĩ rằng sẽ có một ngày Triệu Lệ Dĩnh lại có thể thành công với những bộ phim chính kịch như "Gió thổi Bán Hạ". Thành công của phim cho thấy cô đã có định hướng đúng cho hướng đi của mình ở tuổi 35.