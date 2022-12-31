Cảnh tình cảm của Huỳnh Tông Trạch và Thái Tư Bối gây tranh cãi khắp cõi mạng

Sao quốc tế 31/12/2022 21:21

Bộ phim Liêm chính thư kích do TVB sản xuất đang hứng chỉ trích từ dư luận vì cảnh tình cảm giữa Huỳnh Tông Trạch và Thái Tư Bối.

Mới đây, trang HK01 đưa tin bộ phim Liêm chính thư kích do TVB sản xuất đang hứng chỉ trích từ dư luận vì cảnh tình cảm giữa Huỳnh Tông Trạch Thái Tư Bối. Phân đoạn ân ái bị công chúng cáo buộc cổ xúy hành vi chuốc rượu, xâm hại tình dục.

Cụ thể, nhân vật Lạc Tử Phong (Huỳnh Tông Trạch) và Lê Hiểu San (Thái Tư Bối) bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên, cô không hài lòng với thái độ lạnh lùng và chậm chạp của bạn trai. Vì vậy, Lê Hiểu San đã cùng mẹ bạn trai bày mưu tính kế chuốc rượu Lạc Tử Phong để ép anh quan hệ tình dục. Do đó, cảnh quay này vấp phải phản ứng tiêu cực từ công chúng. 

Cảnh tình cảm của Huỳnh Tông Trạch và Thái Tư Bối gây tranh cãi khắp cõi mạng - Ảnh 1

Hiện tại, TVB chưa đưa ra phản hồi về vụ việc. Thời gian qua, phim ảnh và các chương trình truyền hình của TVB bị phàn nàn câu khách quá đà bằng chiêu trò gây sốc, yếu tố gợi cảm. Theo On, nội dung sản xuất của nhà đài Hong Kong đang khai thác tiêu cực hình ảnh phụ nữ và vấn đề tình dục.

"Liêm chính thư kích" là câu chuyện của 5 người bạn thân sống cùng một tòa chung cư khi còn nhỏ, được thể hiện bởi Hồ Định Hân, Huỳnh Trí Văn, Huỳnh Tông Trạch, Ngô Trác Hy và Vương Hạo Tín. Sau đó, họ bị chia cắt và đến 10 năm sau mới gặp lại với những thân phận khác nhau.

Cảnh tình cảm của Huỳnh Tông Trạch và Thái Tư Bối gây tranh cãi khắp cõi mạng - Ảnh 2

Huỳnh Tông Trạch sinh năm 1980 và được biết đến là một trong những ngôi sao truyền hình được yêu thích nhất xứ Cảng thơm, từng được TVB hết mực lăng xê. Ngôi sao 42 tuổi là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua hàng loạt bộ phim ăn khách như: Bao la vùng trời, Mẹ chồng khó tính, Chuyện chàng Vượng, Cạm bẫy, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân… Năm 2017, anh rời TVB, gia nhập Shaw Brothers Studio và tiếp tục các dự án phim ảnh. 

Ở tuổi 42, Huỳnh Tông Trạch không cần giải thưởng, chỉ cần kiếm được tiền là đủ

Ở tuổi 42, Huỳnh Tông Trạch không cần giải thưởng, chỉ cần kiếm được tiền là đủ

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật nhưng không có duyên với giải thưởng, Huỳnh Tông Trạch cho biết đối với anh "kiếm được tiền lương là đủ tốt rồi".

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