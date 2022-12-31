Top 3 bộ phim Cbiz khiến dân tình 'sốt ruột' vì mãi chưa thấy phát sóng

Sao quốc tế 31/12/2022 17:25

Mặc dù đã quay xong, nhưng cư dân mạng luôn "réo gọi" đoàn làm phim của 3 bộ phim là Ngọc cốt dao, Trường nguyệt Tẫn Minh, An Lạc truyện nhanh chóng phát sóng để thỏa lòng mong đợi trong năm 2022.

Ngọc cốt dao - Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn

Ngọc cốt dao đóng máy vào tháng 4/2021 và dự kiến phát sóng trong năm 2022. Tuy nhiên, bộ phim này vẫn chưa được phát sóng. Gần đây, có nguồn tin cho biết bộ phim Ngọc Cốt Dao do chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh và Nhậm Mẫn đóng chính lại bị trả về. Đến nay bộ phim này vẫn chưa qua được ải kiểm duyệt và khó lòng lên sóng được. Thậm chí trong quý 1 năm 2023, Ngọc Cốt Dao cũng không thể được xếp lịch chiếu.

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Đây là bộ phim cổ trang đề tài tiên hiệp huyền huyễn, kể về mối tình của thế tử Không Tang Thời Ảnh và quận chúa Xích Chu Nhan. Hai người có nhân duyên tiền định nhưng lại trở thành sư đồ trong 3 năm. Cả hai cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bảo vệ vương triều Không Tang trước lời tiên tri về sự suy vong và cùng nhau viết lên một câu chuyện tình đẹp mà nhiều trắc trở, đau thương.

An Lạc truyện - Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn

Đứng đầu danh sách được mong chờ nhất của phim cổ trang Trung Quốc là bộ phim của “nam thần đam mỹ” Cung Tuấn cùng mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba.

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An Lạc Truyện là bộ phim cổ trang duy nhất không lấy đề tài tiên hiệp hay tu tiên, thay vào đó là hành trình điều tra phá án của Nhậm An Lạc và thế tử Hàn Diệp. Nhậm An Lạc vì biến cố gia tộc mà thành mồ côi, lưu lạc khắp nơi. Nàng quyết tâm điều tra sự thật, rửa oan cho gia đình mình. Trên hành trình đó nàng gặp thế tử Hàn Diệp, được chàng giữ lại làm bên mình làm phụ tá. Nhậm An Lạc vốn thông minh nhanh nhẹn, đã giúp Hàn Diệp điều tra, phá được nhiều vụ án trong kinh thành. Cuối cùng, Hàn Diệp lật lại án oan của gia tộc Nhậm An Lạc, rửa oan cho gia đình nàng.

Trường nguyệt Tẫn Minh - Bạch Lộc và La Vân Hi

Bộ phim này đánh dấu lần tái hợp của Bạch Lộc và La Vân Hi sau thành công của Nửa là đường mật, nửa là đau thương vừa khai máy và tung poster tạo hình của dàn diễn viên nên mức độ quan tâm, hào hứng mong chờ của khán giả cao hơn hẳn các phim khác.

Top 3 bộ phim Cbiz khiến dân tình 'sốt ruột' vì mãi chưa thấy phát sóng - Ảnh 3

Trường nguyệt tẫn minh kể về ma thần Đại Đàm Tấn cai quản tam giới bằng sự tàn nhẫn, khát máu của mình. Lê Tô Tô là linh nữ bẩm sinh đã quyết định quay trở về 500 năm trước, ngan cản Đại Đàm Tuấn nhập ma đạo, thay đổi vận mệnh của hắn và cả tam giới. Nhưng để làm được điều đó, Lê Tô Tô phải hi sinh chính bản thân mình, khiến Đại Đàm Tuấn điên cuồng tìm kiếm nàng trong luân hồi 500 năm. Đến khi hai người gặp lại nhau, tưởng rằng có thể hạnh phúc trùng phùng, thì tà cốt trong cơ thể Đại Đàm Tuấn lại thức tỉnh, đe dọa lặp lại lịch sử trước đây. 

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