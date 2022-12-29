Điểm mặt những sao nam Cbiz điển trai nhất góp mặt trong danh sách top 100 nam thần đẹp trai nhất thế giới 2022: Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ chắc suất

Tiêu Chiến và Vương Hạc Đệ là 2 trong số nhiều gương mặt của Cbiz góp mặt tại danh sách những nam thần đẹp nhất thế giới 2022.
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Như thông lệ mọi năm, TC Candler đã tung ra bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2022. Cũng chính vì vậy các fan của sao Hoa ngữ mà đặc biệt là các fangirl luôn ngóng chờ từng ngày để có thể biết được kết quả xem thần tượng của mình đứng vị trí thứ mấy.
Tiêu Chiến xuất hiện ở vị trí thứ 19. Đây không phải điều bất ngờ đối với người hâm mộ vì nam diễn viên nổi tiếng có nhan sắc đẹp nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài chiều cao khủng, gương mặt của mỹ nam họ Tiêu sở hữu nhiều nét nổi bật, mũi cao, góc cạnh,...tất cả giúp cho Tiêu Chiến dễ dàng hớp hồn mọi mỹ nhân mà anh chàng tham gia đóng cùng hay có cơ hội gặp mặt.
Năm nay xuất hiện cái tên mới là Vương Hạc Đệ đứng ở vị trí 39. Có vẻ sau Thương Lan Quyết, danh tiếng nam diễn viên đã tăng lên không ít. Được biết đến với biệt danh ''nam thần thế hệ mới'' trong năm 2022, việc có được vị trí trong top 50 hứa hẹn cũng sẽ giúp anh chàng có được bước chạy đà hoàn hảo trong năm 2023.
Vương Hạc Đệ có gương mặt đậm chất bad boy, khí chất và thần thái cũng khá đặc biệt, cuốn hút. Nam diễn viên còn được yêu thích bởi tính cách vui vẻ, hòa đồng và hài hước.
Vương Nhất Bác năm nay đứng ở vị trí thấp bất ngờ. Nam diễn viên chỉ xếp thứ 84.
Đây là năm thứ 3 Vương Nhất Bác xuất hiện trong danh sách. Vốn có điểm xuất phát là thực tập sinh Hàn Quốc nên nam diễn viên sở hữu gương mặt ưa nhìn, cân đối hài hòa. Tuy vậy, khả năng diễn xuất của Vương Nhất Bác chưa bao giờ được đánh giá cao.