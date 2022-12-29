Điểm mặt những sao nam Cbiz điển trai nhất góp mặt trong danh sách top 100 nam thần đẹp trai nhất thế giới 2022: Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ chắc suất

Như thông lệ mọi năm, TC Candler đã tung ra bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2022. Cũng chính vì vậy các fan của sao Hoa ngữ mà đặc biệt là các fangirl luôn ngóng chờ từng ngày để có thể biết được kết quả xem thần tượng của mình đứng vị trí thứ mấy.

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tiêu Chiến xuất hiện ở vị trí thứ 19. Đây không phải điều bất ngờ đối với người hâm mộ vì nam diễn viên nổi tiếng có nhan sắc đẹp nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài chiều cao khủng, gương mặt của mỹ nam họ Tiêu sở hữu nhiều nét nổi bật, mũi cao, góc cạnh,...tất cả giúp cho Tiêu Chiến dễ dàng hớp hồn mọi mỹ nhân mà anh chàng tham gia đóng cùng hay có cơ hội gặp mặt.