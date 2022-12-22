'Tứ đại đỉnh lưu Cbiz' trong năm 2022: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn giữ vững phong độ, 2 sao nam mới góp mặt

Trong giới giải trí Hoa ngữ, ngoài Tứ đại hoa đán, Tứ tiểu hoa đán còn có "Tứ đại đỉnh lưu" cũng cực kỳ nổi tiếng. Đây là danh xưng mà giới truyền thông ưu ái dành tặng cho 4 sao nam là Dương Dương, Lộc Hàm, Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm bắt đầu từ năm 2016. Để có thể trở thành một trong Tứ đại lưu lượng, các sao nam ngoài có ngoại hình đẹp, lượng người hâm mộ đông đảo thì còn cần phải có những thành tích lớn trong sự nghiệp. Ngoài ra, mỗi một động thái, tin tức có liên quan đến bộ tứ sao nam đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của rất nhiều dân mạng.

Mới đây, cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao trước top 4 "Tứ đại đỉnh lưu Cbiz" trong năm 2022 do Sohu công bố. Theo đó, Tứ đại đỉnh lưu Cbiz trong năm 2022 gọi tên các sao nam là Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi, Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác.