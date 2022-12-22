'Tứ đại đỉnh lưu Cbiz' trong năm 2022: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn giữ vững phong độ, 2 sao nam mới góp mặt

Mới đây, Sohu công bố "Tứ đại đỉnh lưu Cbiz trong năm 2022" là các sao nam là Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi, Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác.
- Xôn xao tin Dương Tử đi xem mắt sau khi đính chính tin hẹn hò với Tiêu Chiến
- 'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến lên sóng, liệu có 'lép vế' khi đối đầu với phim của Triệu Lệ Dĩnh?
Trong giới giải trí Hoa ngữ, ngoài Tứ đại hoa đán, Tứ tiểu hoa đán còn có "Tứ đại đỉnh lưu" cũng cực kỳ nổi tiếng. Đây là danh xưng mà giới truyền thông ưu ái dành tặng cho 4 sao nam là Dương Dương, Lộc Hàm, Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm bắt đầu từ năm 2016. Để có thể trở thành một trong Tứ đại lưu lượng, các sao nam ngoài có ngoại hình đẹp, lượng người hâm mộ đông đảo thì còn cần phải có những thành tích lớn trong sự nghiệp. Ngoài ra, mỗi một động thái, tin tức có liên quan đến bộ tứ sao nam đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của rất nhiều dân mạng.
Mới đây, cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao trước top 4 "Tứ đại đỉnh lưu Cbiz" trong năm 2022 do Sohu công bố. Theo đó, Tứ đại đỉnh lưu Cbiz trong năm 2022 gọi tên các sao nam là Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi, Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuất hiện trong danh sách tứ đại đỉnh lưu từ năm 2019 đến nay, khi cả hai bất ngờ vụt sáng với bộ phim Trần Tình Lệnh, đưa hai nam nghệ sĩ trở thành ngôi sao hạng A trong giới giải trí. Cho đến nay, hai ngôi sao này vẫn duy trì được sức ảnh hưởng trong lòng công chúng.
Trong danh sách năm nay, Vương Hạc Đệ là gương mặt mới nhất. Nam diễn viên bất ngờ vụt sáng với thành công của vai Đông Phương Thanh Thương phim Thương Lan Quyết. Theo tờ Beijing Times, sau ba tuần phim phát sóng, tài khoản Weibo của nam diễn viên tăng thêm hơn ba triệu lượt theo dõi, đạt mốc hơn 14 triệu người. Từ tên tuổi bậc trung, anh trở thành "lưu lượng" (sao nam có lượng fan lớn và tầm ảnh hưởng hàng đầu) thế hệ mới. Tên anh liên tục đứng đầu top tìm kiếm chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trang Sohu gọi Vương Hạc Đệ là "chàng trai tháng 8", "ngôi sao thành danh bậc nhất mùa phim hè Trung Quốc".
Trong khi đó, Ngô Lỗi cũng có một năm đạt nhiều thành công. Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn thu hút sự quan tâm của công chúng cũng giúp Ngô Lỗi hút một lượng fan đông đảo, đồng thời khẳng định được địa vị vững chắc của Ngô Lỗi trong làng phim cổ trang thần tượng.
Dánh sách "Tứ đại đỉnh lưu Cbiz" các năm trước như sau:
- 2016: Dương Dương, Lộc Hàm, Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm
- 2017: Dương Dương, Lộc Hàm, Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm
- 2018: Thái Từ Khôn, Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Ngô Diệc Phàm
- 2019: Tiêu Chiến, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Hiện, Vương Nhất Bác
- 2020: Vương Nhất Bác, Dịch Dương Thiên Tỉ, Tiêu Chiến, Thái Từ Khôn
- 2021: Dịch Dương Thiên Tỉ, Cung Tuấn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến