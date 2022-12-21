Các phim dự kiến phát sóng trong quý 1/2023 của Tencent: Tiêu Chiến 'đối đầu' Ngô Lỗi, liệu phần thắng thuộc về ai?

Tiêu Chiến nổi lên sau "Trần tình lệnh". Thời điểm ban đầu, sức hút của Tiêu Chiến khó có ngôi sao nào cùng thời bì kịp. Anh sở hữu lượng fan đông đảo và nhận nhiều dự án phim lớn như: Đấu la đại lục, Tru tiên bản điện ảnh... Sau đó, một vài dự án phim khác của anh gặp nhiều tranh cãi, đỉnh điểm là "Ngọc cốt dao" chưa lên sóng nhưng cũng liên tiếp có những ồn ào.

Dù chưa lên sóng nhưng "Ngọc cốt dao" của Tiêu Chiến được không ít khán giả quan tâm. Bộ phim đã chính thức cán mốc 4 triệu lượt đặt xem trước, trở thành một trong những tác phẩm có độ quan tâm lớn nhất cho đến thời điểm hiện nay. Đây được xem là một con số khủng với một bộ phim truyền hình Hoa ngữ. Có được điều này, phần lớn nhờ tên tuổi của Tiêu Chiến.

Phim được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung kể về chuyện tình đầy sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn).

Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa. Chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên hoàn hảo, sinh động hơn. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh, cuối cùng trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao cao tại thượng ấy.

Tình yêu mà thôi - Ngô Lỗi, Châu Vũ Đồng

Bộ phim là lần hợp tác đầu tiên giữa Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trong một dự án phim ảnh. Cả 2 đều thuộc lớp diễn viên trẻ đi lên bằng thực lực, từng chinh phục khán giả khi hóa thân vào nhiều vai diễn đa sắc thái một cách tài tình.

Bên cạnh đó, Trương Anh Cơ - người từng biên kịch bộ phim truyền hình Trung Quốc đình đám 30 chưa phải là hết cũng sẽ tiếp tục tham gia vào đội ngũ sản xuất Tình yêu mà thôi. Phim dự kiến sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ cả về kịch bản lẫn diễn xuất.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh vận động viên Tống Tam Xuyên (22 tuổi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (32 tuổi). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.