Tiêu Chiến tiếp tục từ chối tham gia đêm nhạc cuối năm, người hâm mộ không khỏi thất vọng?

Sao quốc tế 30/12/2022 14:30

Mới đây, người hâm mộ hoang mang trước thông tin Tiêu Chiến tiếp tục sẽ vắng mặt trên các sân khấu âm nhạc vào cuối năm nay.

Mới đây, người hâm mộ đã bày tỏ mong muốn và trông chờ những ngôi sao đỉnh cao lưu lượng và loạt tiết mục trình diễn đặc sắc trong các đêm nhạc hội giao thừa. Chính vì vậy, Tiêu Chiến là một trong những ngôi sao có lưu lưởng đỉnh cao hiện nay, nên nhiều khán giả trông đợi nam ca sĩ sẽ xuất hiện trên các sân khấu cuối năm.

Thế nhưng giao thừa năm nay, dường như nam ca sĩ tiếp tục sẽ vắng mặt trên các sân khấu âm nhạc. Cụ thể, Tiêu Chiến đã cập nhật lời chúc đến người hâm mộ: "2023 sắp đến rồi, chúc mọi người thuận lợi bình an! Nguyện vọng năm mới 2023 của bạn là gì?".

Tiêu Chiến tiếp tục từ chối tham gia đêm nhạc cuối năm, người hâm mộ không khỏi thất vọng? - Ảnh 1

Phía các nhà đài lẫn Tiêu Chiến đều không có cập nhật gì thêm về việc nam ca sĩ có trình diễn tại các đêm nhạc giao thừa hay không dù thời điểm đã cận kề. Chưa kể, theo một số nguồn tin thì Tiêu Chiến đã đến Trùng Khánh để ghi hình cho dự án phim ảnh, thế nên khả năng cao anh chàng sẽ tiếp tục lỡ hẹn cùng khán giả.

 

 

Tiêu Chiến tiếp tục từ chối tham gia đêm nhạc cuối năm, người hâm mộ không khỏi thất vọng? - Ảnh 2

Tiêu Chiến sinh năm 1991, nổi đình đám từ hè 2019 với siêu phẩm Trần Tình Lệnh. Cùng năm, phim điện ảnh Tru tiên anh đóng chính dẫn đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc dịp Trung thu. Tài tử hiện là sao hạng A đắt show sự kiện, quảng cáo, luôn nằm trong top sao được săn đón nhất.

Gần đây, Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến đảm nhận vai nam chính đã trở thành chủ đề thảo luận siêu hot trên Weibo nhiều ngày liền. Chỉ số về độ hot cũng áp đảo những bộ phim khác đang lên sóng tại thời điểm đó như Sơn hà lệnh, Đấu la đại lục... Đây được kỳ vọng sẽ trở thành hắc mã trên trường đua phim ảnh trong thời gian tới. Đồng thời, theo đánh giá của cư dân mạng, Ngọc Cốt Dao sẽ trở thành Trần Tình Lệnh thứ 2, đưa tên tuổi của Tiêu Chiến lên một tầm cao mới sau khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng, chỉ có vài bộ phim cũ lên sóng.

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