'Phú nhị đại' giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông bị cảnh sát bắt

Ông Trần phủ nhận việc là người chụp ảnh lén và hai bên đã xảy ra cãi vã. Phía ông Vương và bạn bè đã có tác động và đánh ông Trần.

Báo Trung Quốc đưa tin, vào chiều ngày 11/1 công an Thượng Hải nhận được báo cáo một người đàn ông bị đánh trước cửa một tòa nhà kinh doanh trên đường Nam Kinh. Qua quá trình điều tra, cảnh sát cho biết ông Vương và bạn bè đã lầm tưởng ông Trần cố tình chụp lén ông Vương.

Đến chiều 12/1, công an Thượng Hải đã ra thông báo chính thức về sự việc trên. Tin tức Bắc Kinh cho biết họ Vương trong thông báo trên chính là Vương Tư Thông .

Sau khi giám định, ông Trần bị thương nhẹ khắp cơ thể. Cảnh sát đã tạm giữ hành chính đối với ông Vương và một người bạn là ông Tôn trong vòng 7 ngày vì có hành vi đánh người trái pháp luật. Hiện tại ông Vương đang yêu cầu cảnh sát xem xét lại.

Vương Tư Thông, sinh năm 1988, là con trai duy nhất của một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm - chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt và sở hữu giá trị tài sản khoảng 14 tỷ USD. Ông Vương nằm trong danh sách 30 tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc.

Với khả năng kinh doanh nhạy bén và thông minh, Vương Tư Thông đầu tư vào lĩnh vực eSport, dự án giải trí và thành lập công ty riêng. Vương Tư Thông là đại diện pháp nhân của 20 công ty. Anh từng đầu tư hơn 500 triệu USD xây khách sạn bảy sao ở Thượng Hải. Năm 2015, anh lọt vào danh sách 100 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc.

Vương Tư Thông còn được biết tới bởi những thú vui chơi ngông. Năm 2015, Vương Tư Thông từng khiến công chúng xôn xao khi bỏ 17 nghìn USD để mua hai chiếc Apple Watch cho... chó cưng của mình.

Tháng 11/2020, Vương Tư Thông bị Tòa án Bắc Kinh niêm phong tài sản. Số tài sản bị phong tỏa bao gồm xe, bất động sản, tài khoản ngân hàng. Trước đó, Tòa án Thượng Hải đã cấm thiếu gia họ Vương chi tiêu xa xỉ do không chịu trả số tiền nợ 21,4 triệu USD.

Gần một năm qua, tình hình kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cộng với việc phải tự xoay sở thanh toán số nợ còn lại, Vương Tư Thông "thắt chặt" chi tiêu, không còn khoe mẽ cuộc sống giàu sang như trước.

Không trực tiếp tham gia vào giới giải trí, Vương Tư Thông vẫn có tầm ảnh hưởng không thua kém bất kỳ ngôi sao hạng A nào. Anh được xem là ông lớn không ai dám đụng chạm. Nhờ người cha giàu có và quyền lực, Tư Thông ngồi chiếu trên trong ngành nghệ thuật.

Trang cá nhân của Vương Tư Thông có tới 41 triệu người theo dõi. Anh là bạn của nhiều ngôi sao như Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy. Mối quan hệ sâu rộng giúp anh nắm được vô số bí mật của người nổi tiếng, không ngại gây hấn với họ.

Trong số những nghệ sĩ hiện tại, Vương Tư Thông đặc biệt quý mến Triệu Lệ Dĩnh và không ít lần khen ngợi cô là nữ nghệ sĩ tài năng, thực lực. Anh đặc biệt kính trọng Lý Băng Băng và Triệu Vy. Thiếu gia sinh năm 1988 còn cầu hôn Dương Mịch sau khi hay tin cô ly hôn.

Năm 2021, anh bị hot girl Tôn Nhất Ninh tố là kẻ quấy rối, cố ý hủy hoại danh tiếng của cô sau khi bị từ chối hẹn hò. Hành vi của Vương Tư Thông trở thành tâm điểm truyền thông Trung Quốc và bị công chúng phê phán.