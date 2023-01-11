Chồng mới muốn chia tay Từ Hy Viên, thừa nhận hôn nhân không vật chất thì khó bền vững

Theo DJ Koo, những khác biệt về văn hóa, khoảng cách địa lý, ngôn ngữ chỉ là vấn đề nhỏ. Kể từ khi kết hôn với Từ Hy Viên họ gặp nhiều sóng gió và ồn ào trên truyền thông. DJ Koo cho biết, anh cũng cảm thấy rất có lỗi vì không thể cho Đại S một cuộc sống tốt đẹp đầy đủ hơn.

Mới đây, truyền thông đưa tin DJ Koo đang trở lại Hàn Quốc nghỉ ngơi và thăm mẹ. Nam ca sĩ đã nhận lời phỏng vấn và chia sẻ những khó khăn trong cuộc hôn nhân với Từ Hy Viên (Đại S).

Tờ Sohu bình luận điều DJ Koo đề cập có thể là do mức sống của Từ Hy Viên trước đó khá cao, với thu nhập hiện tại, Koo Jun Yup không thể chu cấp cho Đại S cuộc sống như bà hoàng trước kia. Tài sản của anh ít hơn của bà xã tới 8 lần. DJ Koo vốn là một ca sĩ hết thời. Anh chỉ được chú ý nhiều hơn sau khi nên duyên với Từ Hy Viên.

Anh cảm thấy cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu mà thiếu thốn về vật chất sẽ không thể lâu bền. Do đó, nam nghệ sĩ người Hàn Quốc có ý định chia tay vì cho rằng Từ Hy Viên xứng đáng có cuộc sống tốt hơn.

Trước đây, có thông tin cho rằng DJ Koo sống ở Đài Loan với Từ Hy Viên và kiếm sống bằng cách biểu diễn tại các quán bar. Ban đầu anh đi làm bằng taxi, nhưng sau đó đã bị phát hiện lái xe riêng. Tuy nhiên, chiếc xe do DJ Koo lái sau đó được tiết lộ là tài sản của Uông Tiểu Phi, có giá khoảng 2,4 triệu USD, khiến cư dân mạng chỉ trích anh nặng nề.

Tài sản của DJ Koo thua xa vợ, điều này khiến anh nhận về không ít lời mỉa mai. Ảnh: Internet

Đồng thời, DJ Koo trước đó cũng khẳng định anh chỉ mang 16.000 USD đến Đài Loan, ngay cả phí cách ly của anh cũng do Từ Hy Viên lo. Trước những chia sẻ này, Uông Tiểu Phi đã không tiếc lời gọi chồng mới của Từ Hy Viên “kẻ hèn” hay “ăn bám”.

Chồng cũ Từ Hy Viên còn tố DJ Koo ở trong biệt thự của anh, nhưng không sắm sửa vật dụng sinh hoạt, thậm chí còn sử dụng nệm của Uông Tiểu Phi để lại. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của DJ Koo.

Để chứng minh điều kiện kinh tế, DJ người Hàn Quốc gom tiền mua nhà để đưa vợ và 2 con riêng rời khỏi dinh thự do chồng cũ nữ diễn viên sang nhượng. Tuy nhiên, so với cuộc hôn nhân xa hoa của Từ Hy Viên với Uông Tiểu Phi trước đó thì vẫn thua kém nhiều.

Ồn ào giữa Từ Hy Viên và chồng cũ khiến cuộc hôn nhân của cô với DJ Koo gặp sóng gió. Ảnh: Internet

Từ Hy Viên - DJ Koo yêu nhau từ thập niên 1990, chia tay vì bị công ty quản lý của DJ Koo ngăn cản. Sau đó, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi, có hai con. Năm 2021, Hy Viên ly dị.

Đọc thông tin bạn gái cũ độc thân, DJ Koo tìm lại số điện thoại của cô hơn 20 năm trước, nối lại mối quan hệ. Đầu năm nay, Hy Viên gửi hồ sơ sang Hàn Quốc để đăng ký kết hôn. Sau đó, DJ Koo tới Đài Loan gặp bạn gái, hoàn tất thủ tục thành hôn. Chuyện tình của cặp sao thu hút quan tâm của khán giả châu Á, nhiều người bình luận câu chuyện lãng mạn hơn trong phim.

Hy Viên gia nhập làng giải trí năm 1994, nổi tiếng với Vườn sao băng, Kiếm thần, Bong bóng mùa hạ... Cô thuộc nhóm minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ thập niên 2000, người đẹp ngừng đóng phim từ năm 2012.