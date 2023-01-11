Sao nhí nổi đình nổi đám từ 'Bố ơi, mình đi đâu thế' hiện giờ sống ra sao?

Một số khán giả đánh giá, vì sở hữu đường nét lai nên con trai Lưu Diệp có gương mặt đẹp, hứa hẹn sẽ là "nhân tố mới" trong giới giải trí trong vài năm nữa.

Mới đây, truyền thông đưa tin Lưu Nặc Nhất cùng các bạn học tham gia một sự kiện và thu hút nhiều ống kính vì diện mạo nổi bật. Ở tuổi 12, cậu có đôi mắt nâu to tròn, mũi cao, gương mặt khôi ngô. Trang Ifeng nhận xét, Nặc Nhất "đẹp trai hơn cả bố", "cuốn hút hơn cả mẹ"...

Cậu bé là con trai của nam diễn viên Lưu Diệp và bà xã nhiếp ảnh gia người Pháp Anais Martane. Mang trong mình dòng máu lai, Nặc Nhất nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài đáng yêu, điển trai ngay khi mới 5 tuổi tham gia chương trình.

Lưu Nặc Nhất từng là một trong những sao nhí nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ sau khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa thứ 3.

Bên cạnh đó, cậu bé cũng được gọi là "ông cụ non" nhờ những suy nghĩ chín chắn và luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người.

Nặc Nhất gây sốt khi cùng bố tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế". Ảnh: Internet

Kết thúc chương trình, Lưu Nặc Nhất vụt sáng nhanh chóng và trở thành nhóc tì được truyền thông săn đón. Nối gót ông bố nổi tiếng, em cũng tham gia đóng phim truyền hình. Thời điểm đó, Lưu Nặc Nhất là một trong những sao nhí cực hot, nhận được vô số lời mời đóng quảng cáo. Dù Lưu Diệp cùng bà xã chưa từng tiết lộ con số cụ thể, song một số nguồn tin cho hay, thu nhập của Nặc Nhất thuộc top cực “khủng”.

Dù vậy, cậu bé chỉ xuất hiện trên truyền hình được một thời gian ngắn, sau đó bất ngờ “mất hút”. Khi được hỏi về điều này, Lê Diệp cho hay, anh muốn con trai có điều kiện phát triển tự nhiên như bao đứa trẻ khác.

Nặc Nhất cùng mẹ. Ảnh: Internet

Được biết, thời gian qua, Nặc Nhất thường tham gia hoạt động từ thiện cùng mẹ; đồng thời rất chú tâm vào học tập. Không giống với một số sao nhí cùng thời được định hướng đi theo con đường nghệ thật từ bé, vợ chồng Lưu Diệp chú trọng rèn luyện thể chất và trí tuệ cho con trai nhiều hơn.

Lưu Diệp sinh năm 1978, được đánh giá là một trong những nam diễn viên thực lực có sức hút khán giả.

Anh nổi lên từ bộ phim đồng tính Lam Vũ, xuất hiện trong nhiều tác phẩm quy mô như Hoàng Kim Giáp, Kiến quốc đại nghiệp, Câu chuyện cảnh sát 2013, Huyết Yến, Ngạnh Hán, Balzac và cô thợ may Trung Hoa, Dạ khổng tước...

Lưu Diệp xếp thứ 78 trong danh sách 100 người nổi tiếng của Forbes Trung Quốc vào năm 2013, thứ 48 vào năm 2014 và thứ 89 vào năm 2015. Anh giành giải Kim Kê Nam chính xuất sắc (Ảnh đế) vào năm 2004.

Lưu Diệp bên vợ và 2 con nhỏ. Ảnh: Internet

Vợ anh là Anais Martane, người Do Thái quốc tịch Pháp. Cô là phóng viên ảnh của nhiều tạp chí danh tiếng như Elle, Libération, Telerama, Le Monde, Chinese Portraits… Sau khi kết hôn với Lưu Diệp vào năm 2009, cô theo chồng tham gia làm phim nhưng chỉ đứng sau máy quay. Gia đình họ có hai con một trai, một gái.