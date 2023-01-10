Vừa công khai hẹn hò chưa được bao lâu, Lưu Khải Uy và bạn gái lộ bằng chứng đang sống chung?

Sao quốc tế 10/01/2023 22:48

Mối quan hệ giữa chồng cũ Dương Mịch và nữ diễn viên Lý Hiểu Phong nhận được sự chú ý. Mới đây, dân mạng xứ Trung xôn xao tin đồn cặp đôi đã dọn về sống chung.

Gần đây, các phương tiện truyền thông chụp được loạt ảnh Lưu Khải Uy và bạn gái Lý Hiểu Phong cùng nhau ghé thăm một cửa hàng tiện lợi sau khi kết thúc công việc. Cả hai luôn sánh bước không rời. Trong khi Lý Hiểu Phong chọn đồ thì Lưu Khải Uy đứng tại chỗ chờ bạn gái.

Vừa công khai hẹn hò chưa được bao lâu, Lưu Khải Uy và bạn gái lộ bằng chứng đang sống chung? - Ảnh 1
Vừa công khai hẹn hò chưa được bao lâu, Lưu Khải Uy và bạn gái lộ bằng chứng đang sống chung? - Ảnh 2
Vừa công khai hẹn hò chưa được bao lâu, Lưu Khải Uy và bạn gái lộ bằng chứng đang sống chung? - Ảnh 3
Vừa công khai hẹn hò chưa được bao lâu, Lưu Khải Uy và bạn gái lộ bằng chứng đang sống chung? - Ảnh 4
Lưu Khải Uy và bạn gái bị bắt gặp tại một cửa hàng tiện lợi. Ảnh: Internet

Sau khi mua đồ xong, họ lên xe trở về cùng một nơi. Cặp đôi bị nghi ngờ đang sống cùng nhau, giống như một cặp vợ chồng trẻ đã kết hôn dù mới công khai hẹn hò chưa lâu. Hiện cặp đôi chưa lên tiếng trước nghi vấn sống chung.

Vừa công khai hẹn hò chưa được bao lâu, Lưu Khải Uy và bạn gái lộ bằng chứng đang sống chung? - Ảnh 5
Lý Hiểu Phong là người đẹp đầu tiên Lưu Khải Uy công khai hẹn hò sau 4 năm ly hôn. Ảnh: Internet

Tháng 11/2022, Lưu Khải Uy chính thức thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Lý Hiểu Phong. Hai người tính cách tương đồng, thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên nhau. Khải Uy thừa nhận chuyện tình cảm sau khi paparazzi ghi lại video anh và Hiểu Phong đi chơi với nhau, gây bàn tán trên mạng xã hội. 

Lý Hiểu Phong là người đẹp đầu tiên Lưu Khải Uy công khai hẹn hò kể từ sau 4 năm ly hôn Dương Mịch.

Nam diễn viên cho biết từ tháng 8 đến cuối tháng 10/2022, anh bận ghi hình show Anh trai vượt mọi chông gai, giai đoạn đó phải nhập viện vì sốt cao. Tài tử biết ơn bạn gái tận tình chăm sóc khi đau ốm. 

Sau khi con trai công khai chuyện tình cảm, Lưu Đan - diễn viên gạo cội TVB - nói ông vui mừng, mong con sớm ổn định gia đình nhưng sẽ không giục Lưu Khải Uy làm đám cưới. "Đây là tin vui, con tôi độc thân cũng lâu rồi", Lưu Đan nói.

Vừa công khai hẹn hò chưa được bao lâu, Lưu Khải Uy và bạn gái lộ bằng chứng đang sống chung? - Ảnh 6
Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Ảnh: Internet

Lưu Khải Uy làm bố đơn thân kể từ khi ly hôn Dương Mịch năm 2018. Hai cha con chủ yếu sống ở Hong Kong cùng vợ chồng Lưu Đan, tài tử được cha mẹ giúp chăm con mỗi khi công tác. Lưu Đan từng tiết lộ Lưu Khải Uy giảm công việc để có nhiều thời gian hơn cho con gái.

Chuyện tình cảm của Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong nhận được sự quan tâm từ dư luận Trung Quốc thời gian qua. Lý Hiểu Phong từng tham gia dự án Định luật 80/20 của tình yêu cùng Dương Mịch. Trong đó, Lý Hiểu Phong đóng vai bạn thân và cũng là chị dâu của Dương Mịch.

Lý Hiểu Phong cao 1,74 m, vóc dáng như người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật. Tình mới của Lưu Khải Uy sinh năm 1982 nhưng có phong cách trẻ trung như cô gái ở độ tuổi 20, mái tóc cắt ngắn cá tính mạnh mẽ.

Vừa công khai hẹn hò chưa được bao lâu, Lưu Khải Uy và bạn gái lộ bằng chứng đang sống chung? - Ảnh 7

Lý Hiểu Phong từng trải qua một cuộc hôn nhân với doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh năm 2013. Hai người có một con trai nhưng đường ai nấy đi sau vài năm chung sống.

Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân ồn ào với Dương Mịch. Họ kết hôn khi sự nghiệp của Dương Mịch vẫn còn đang dang dở, cần nhiều thời gian để phấn đấu. Năm 2018, hai nghệ sĩ thông báo ly hôn sau 4 năm chung sống vì hôn nhân xa cách, Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu.

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