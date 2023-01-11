'Thiên thần nội y' Hề Mộng Dao tình tứ cùng chồng thiếu gia tại nơi công cộng

Sao quốc tế 11/01/2023 10:35

Hề Mộng Dao hiện có cuộc sống hạnh phúc bên thiếu gia Hà Du Quân. Cựu "thiên thần nội y" cũng được lòng gia đình nhà chồng.

Hề Mộng Dao vốn là một người mẫu Trung Quốc thành danh tại nước ngoài. Người đẹp sinh năm 1989 xuất thân trong một gia đình bình thường tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô từng tham dự một cuộc thi tìm người mẫu của Thượng Hải rồi góp mặt ở một cuộc thi người mẫu cấp quốc tế. Hề Mộng Dao dừng chân ở vị trí thứ 15 rồi trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Siêu mẫu gốc Thượng Hải đã sải bước trên hàng loạt sàn diễn thời trang danh giá nhất thế giới và xuất hiện trong dàn thiên thần quyến rũ của Victoria's Secret. Cô cũng là cái tên châu Á được nhiều nhãn hiệu ưu ái, tin dùng.

Năm 2019, Hề Mộng Dao thông báo kết hôn với thiếu gia kém tuổi Hà Du Quân, con trai cưng của vua sòng bạc Hà Hồng Sân. Sau khi bước chân về nhà hào môn, Hề Mộng Dao lần lượt sinh 2 con và cũng dần từ bỏ công việc trình diễn thời trang. 

'Thiên thần nội y' Hề Mộng Dao tình tứ cùng chồng thiếu gia tại nơi công cộng - Ảnh 1
Hề Mộng Dao cùng chồng thiếu gia Hà Du Quân. Ảnh: Internet

Dù có cuộc sống giàu sang, xa hoa, song nhiều lần Hề Mộng Dao phải đối diện với tin Hà Du Quân qua lại với nhiều cô gái khác. Trước sóng gió, chân dài luôn lựa chọn cách giữ im lặng.

Cho đến mới đây, truyền thông xứ Trung ghi được hình ảnh Hề Mộng Dao và ông xã Hà Du Quân cùng xuất hiện tại sân bay Hồng Kiều (Thượng Hải). Cặp đôi diện trang phục thoải mái, đeo khẩu trang kín mặt.

Đặc biệt, cả hai luôn nắm chặt tay nhau trong suốt hành trình. Khi thấy ống kính phóng viên, cả Hề Mộng Dao lẫn Hà Du Quân đều thân thiện gửi lời chào.  

'Thiên thần nội y' Hề Mộng Dao tình tứ cùng chồng thiếu gia tại nơi công cộng - Ảnh 2
'Thiên thần nội y' Hề Mộng Dao tình tứ cùng chồng thiếu gia tại nơi công cộng - Ảnh 3
'Thiên thần nội y' Hề Mộng Dao tình tứ cùng chồng thiếu gia tại nơi công cộng - Ảnh 4
'Thiên thần nội y' Hề Mộng Dao tình tứ cùng chồng thiếu gia tại nơi công cộng - Ảnh 5
Cặp đôi nắm tay nhau tình tứ tại sân bay. Ảnh: Internet

Thời điểm gần đây, nàng siêu mẫu và chồng thường xuyên xuất hiện cùng nhau, cho thấy tình cảm ngày càng gắn bó. Tháng trước, cặp đôi cũng tới Qatar để xem trận chung kết World Cup.

Trước đó, vào tháng 12/2022, truyền thồng Hoa ngữ đưa tin Hề Mộng Dao được gia tộc họ Hà giao quyền quản lý khách sạn hạng sang The Karl Lagerfeld ở Macau (Trung Quốc). Gần đây, bà Lương An Kỳ - mẹ chồng người mẫu Victoria's Secret - đã đưa con dâu đến thị sát và kiểm tra công việc. Hề Mộng Dao gặp gỡ, trò chuyện với nhân viên cấp cao của khách sạn.

Theo HK01, Hề Mộng Dao đang trong giai đoạn theo mẹ chồng học hỏi kinh doanh. Cô sẽ chính thức tiếp quản công việc của gia đình ngay khi "đủ lông đủ cánh".

'Thiên thần nội y' Hề Mộng Dao tình tứ cùng chồng thiếu gia tại nơi công cộng - Ảnh 6
Hề Mộng Dao được gia đình chồng tin tưởng và thương yêu. Ảnh: Internet

Sau khi vua sòng bạc Hà Hồng Sân qua đời, mẹ con Lương An Kỳ là một trong những người thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ HKD của cố doanh nhân. Lương An Kỳ là người vợ thứ 4 của Hà Hồng Sân, được đánh giá giỏi giang và có một đế chế kinh doanh riêng. Do tuổi tác đã cao, bà đang dần chuyển quyền quản lý công việc cho các con để lui về hậu trường nghỉ ngơi.

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