'Thiên thần nội y' Hề Mộng Dao tình tứ cùng chồng thiếu gia tại nơi công cộng

Cho đến mới đây, truyền thông xứ Trung ghi được hình ảnh Hề Mộng Dao và ông xã Hà Du Quân cùng xuất hiện tại sân bay Hồng Kiều (Thượng Hải). Cặp đôi diện trang phục thoải mái, đeo khẩu trang kín mặt.

Đặc biệt, cả hai luôn nắm chặt tay nhau trong suốt hành trình. Khi thấy ống kính phóng viên, cả Hề Mộng Dao lẫn Hà Du Quân đều thân thiện gửi lời chào.

Cặp đôi nắm tay nhau tình tứ tại sân bay. Ảnh: Internet

Thời điểm gần đây, nàng siêu mẫu và chồng thường xuyên xuất hiện cùng nhau, cho thấy tình cảm ngày càng gắn bó. Tháng trước, cặp đôi cũng tới Qatar để xem trận chung kết World Cup.

Trước đó, vào tháng 12/2022, truyền thồng Hoa ngữ đưa tin Hề Mộng Dao được gia tộc họ Hà giao quyền quản lý khách sạn hạng sang The Karl Lagerfeld ở Macau (Trung Quốc). Gần đây, bà Lương An Kỳ - mẹ chồng người mẫu Victoria's Secret - đã đưa con dâu đến thị sát và kiểm tra công việc. Hề Mộng Dao gặp gỡ, trò chuyện với nhân viên cấp cao của khách sạn.

Theo HK01, Hề Mộng Dao đang trong giai đoạn theo mẹ chồng học hỏi kinh doanh. Cô sẽ chính thức tiếp quản công việc của gia đình ngay khi "đủ lông đủ cánh".

Hề Mộng Dao được gia đình chồng tin tưởng và thương yêu. Ảnh: Internet

Sau khi vua sòng bạc Hà Hồng Sân qua đời, mẹ con Lương An Kỳ là một trong những người thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ HKD của cố doanh nhân. Lương An Kỳ là người vợ thứ 4 của Hà Hồng Sân, được đánh giá giỏi giang và có một đế chế kinh doanh riêng. Do tuổi tác đã cao, bà đang dần chuyển quyền quản lý công việc cho các con để lui về hậu trường nghỉ ngơi.