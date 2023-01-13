Bạn gái mới của Lưu Khải Uy vướng nghi vấn mang thai, Dương Mịch đòi quyền nuôi con gái?

Thời gian qua, họ thường xuyên được bắt gặp tay trong tay xuất hiện ở nơi công cộng. Lý Hiểu Phong chia sẻ họ thường đi dạo, đánh đàn, ngắm hồ, trò chuyện với nhau rất ăn ý.

Tháng 11/2022, Lưu Khải Uy chính thức thừa nhận đang hẹn hò với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong . Đây là người đẹp đầu tiên tài tử Hong Kong công khai hẹn hò sau 4 năm ly hôn Dương Mịch .

Tin đồn này bắt nguồn từ việc đã 1 tháng nay Lý Hiểu Phong không cập nhật trang Weibo cá nhân trong khi trước đó, hầu như ngày nào nữ diễn viên này cũng livestream giao lưu với người hâm mộ. Cùng với đó, gần đây Lý Hiểu Phong luôn mặc áo khoác rộng, không để lộ vòng 2.

Mới đây, dư luận xôn xao trước tin đồn Lý Hiểu Phong đã mang thai 2 tháng. Thậm chí Lưu Khải Uy đã dẫn tình mới về Hồng Kông tịnh dưỡng đợi ngày lâm bồn.

Lý Hiểu Phong mặc áo rộng che vòng 2. Ảnh: Internet

Trước đây, Lưu Khải Uy và vợ cũ Dương Mịch đã từng thỏa thuận nếu người nào có gia đình mới thì quyền nuôi con sẽ thuộc về người còn lại. Hiện tại, bé Tiểu Gạo Nếp đang sống cùng bố nên việc Lưu Khải Uy đi thêm bước nữa có thể sẽ mất quyền nuôi con gái. Nhiều người cho rằng, với tính cách của Dương Mịch chắc chắn cô sẽ không để con gái ở với mẹ kế.

Nhiều nguồn tin cho rằng, nếu Lưu Khải Uy tái hôn thì quyền nuôi con sẽ thuộc về Dương Mịch. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ông Lưu Đan - bố Lưu Khải Uy - phủ nhận thông tin về thỏa thuận nói rằng, con trai ông sẽ mất quyền nuôi con nếu lấy vợ mới.

Lưu Khải Uy và Dương Mịch từng là cặp tình nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ trước khi họ quyết định ly hôn vào cuối năm 2018. Cặp đôi có một cô con gái chung và Lưu Khải Uy giành quyền nuôi con. Cô con gái chung của hai người hiện sống ở Hong Kong cùng cha và ông bà nội.

Cuộc hôn nhân của Lưu Khải Uy và Dương Mịch kết thúc từ hơn 4 năm trước nhưng mối quan hệ của họ vẫn là tâm điểm truyền thông Hoa ngữ những năm qua. Trong khi Dương Mịch vẫn độc thân và xem sự nghiệp là ưu tiên số một thì Lưu Khải Uy đã tìm được bến đỗ mới.

Bất chấp những lời gièm pha, Lưu Khải Uy tỏ ra rất hạnh phúc, vui vẻ bên tình mới. Lý Hiểu Phong cũng không ngần ngại chuyện bạn trai từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Theo truyền thông Hoa ngữ, việc công khai tình cảm với Lưu Khải Uy khiến Lý Hiểu Phong phải nhận những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội hay nhận xét so sánh cô với Dương Mịch. Đáp lại, nữ diễn viên giữ thái độ im lặng và chỉ âm thầm xóa đi những bình luận quá khích bên dưới các bài đăng.