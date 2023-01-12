Tài tử TVB Trịnh Gia Dĩnh và vợ hoa hậu đón con thứ 3 chào đời

Hoa hậu Trần Khải Lâm vừa hạ sinh con thứ 3 tại một bệnh viện, nhận được nhiều lời chúc mừng của người hâm mộ.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, vào hôm 11/1, Trần Khải Lâm - bà xã nam diễn viên Trịnh Gia Dĩnh - đã nhập viện và sinh con thứ 3. Hiện cả hai mẹ con đều khỏe mạnh và vẫn được nằm viện để theo dõi thêm. Trước đó, vào hồi cuối tháng 11/2022, tài tử họ Trịnh đã thông báo vợ bầu bí lần 3. Nam diễn viên nói đây là một thai kỳ ngoài ý muốn nhưng em bé thứ 3 là "món quà từ thiên đường" đến với gia đình anh. Tài tử Hong Kong không giới tính của con mà để vợ mình sẽ thông báo sau.

Trịnh Gia Dĩnh hạnh phúc khi gia đình có thêm thành viên mới. Ảnh: Internet Trước đó trên Instagram, Trần Khải Lâm viết: "Món quà quý giá nhất thế giới. Cuộc sống là một hành trình không thể đoán trước nhưng chắc chắn tràn đầy những lời chúc tốt đẹp. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ niềm vui, hạnh phúc của mình với mọi người hôm nay: Gia đình của chúng tôi sắp có thêm thành viên. Xin gửi lời cảm ơn trước đến tất cả mọi người. Chúng tôi rất nóng lòng được gặp em bé". Vợ chồng Trịnh Gia Dĩnh đã có hai cậu con trai trước đó là Rafael và Yannick và Trịnh Gia Dĩnh rất vui mừng về việc gia đình anh được mở rộng hơn về số lượng thành viên. Với việc Rafael tròn 4 tuổi vào tháng 2 tới, cậu bé rất vui mừng được trở thành anh lớn một lần nữa và không thể chờ đợi cho đến khi người em mới của mình xuất hiện.

Khi được hỏi liệu Rafael thích con trai hay con gái, Trịnh Gia Dĩnh nói: "Em trai hay em gái đều được. Nếu thằng bé có em gái, cậu ấy sẽ chiều chuộng em gái mọi thứ". Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Trịnh Gia Dĩnh. Ảnh: Internet Hoa hậu Trần Khải Lâm từ khi mới ra mắt đã rất hot, nhất cử nhất động của cô đều được chú ý. Sau khi giành ngôi Hoa hậu Hong Kong 2013, cô đóng nhiều phim rồi kết hôn với tài tử Trịnh Gia Dĩnh vào năm 2018 và liên tiếp sinh hai con trai. Sau khi sinh con, Trần Khải Lâm hiện đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho các show truyền hình lớn tại Hong Kong. Trịnh Gia Dĩnh nổi tiếng là "ông chồng quốc dân", luôn hết lòng vì vợ con. Kể từ sau đại dịch, Trịnh Gia Dĩnh nói anh thích làm việc ở Hong Kong hơn để ở gần gia đình mặc dù công việc đi xa thì được trả lương cao hơn ở Hong Kong. Ở giai đoạn này của cuộc đời, anh cho biết mình sẽ luôn ưu tiên gia đình lên hàng đầu và hạnh phúc nhất khi chứng kiến ​​các con lớn lên. "Đôi khi công việc ở Trung Quốc có thể mất từ ​​bốn đến năm tháng" - Trịnh Gia Dĩnh nói và thừa nhận rằng phải xa gia đình một khoảng thời gian dài như vậy là rất khó khăn đối với anh. Trịnh Gia Dĩnh là nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng người Mỹ gốc Hong Kong. Anh từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB và đóng nhiều phim tên tuổi như Tình yêu dưới vòm trời, Cảnh sát tài ba, Tìm lại một nửa, Sức mạnh tình thân, Thiên Nhãn, Diệp Vấn...

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