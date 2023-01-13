Giữa nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba livestream khoe bụng phẳng lì

Sao quốc tế 13/01/2023 11:03

"Mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa gián tiếp bác bỏ tin đồn mang thai.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xứ Trung lan truyền tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai và đây chính là lý do cô "im hơi lặng tiếng" trong thời gian qua.

Cư dân mạng còn đoán già đoán non cha của đứa bé là nam diễn viên Hoàng Cảnh Du - bạn diễn từng vướng tin đồn phim giả tình thật với cô. Tin đồn mang thai càng leo thang khi Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ ưa chuộng những bộ trang phục rộng rãi giúp người mặc giấu dáng.

Giữa nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba livestream khoe bụng phẳng lì - Ảnh 1
"Mỹ nhân Tân Cương" bị đồn đoán bí mật sang nước ngoài sinh con cho Hoàng Cảnh Du. Ảnh: Internet

Theo nhiều nguồn tin đồn đoán, sắp tới nữ diễn viên sẽ có lịch trình làm việc tại nước ngoài. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi nghi ngờ cô mượn cớ công việc để ra nước ngoài bí mật sinh con. 

Đối mặt với tin đồn từ trên trời rơi xuống, phía Địch Lệ Nhiệt Ba lựa chọn không lên tiếng. Thay vào đó, mỹ nhân Tân Cương có cách riêng để khéo léo đập tan tin đồn này.

Xuất hiện trong sự kiện phát trực tiếp mới nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba trông tươi tắn với làn da khỏe mạnh và năng lượng tích cực tỏa ra. Diện bộ bodysuit màu hoa cà và quần jean denim rộng thùng thình, Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa gián tiếp bác bỏ tin đồn mang thai. 

Giữa nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba livestream khoe bụng phẳng lì - Ảnh 2
Giữa nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba livestream khoe bụng phẳng lì - Ảnh 3
Khi phát trực tiếp, Địch Lệ Nhiệt Ba khoe bùng phẳng lì. Ảnh: Internet

Vì là livestream nên cư dân mạng không có lý do gì để khẳng định bụng phẳng lì của cô là giả. Nữ diễn viên chia sẻ thời gian gần đây lịch trình của cô dày đặc với các buổi chụp ảnh và livestream, dự án quay phim nhiều khả năng sẽ bắt đầu sau Tết Nguyên đán. 

Trước đó, hôm 31/12/2022, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã đăng lên mạng xã hội bức ảnh chụp mình mặc đồ tập, để lộ ra phần eo với cơ bụng săn chắc, rãnh bụng hiện lên rõ rệt. Yahoo! News nhận xét việc khoe vòng eo con kiến - đặc biệt khi đang livestream - là cách Địch Lệ Nhiệt Ba ngầm phản pháo tin đồn mình đang mang thai.

Giữa nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba livestream khoe bụng phẳng lì - Ảnh 4
Bức ảnh khoe cơ bụng được Địch Lệ Nhiệt Ba đăng tải hồi cuối năm 2022 nhằm đập tan tin đồn đang mang thai. Ảnh: Sina

Tuy nhiên cư dân mạng hoài nghi bức ảnh đăng hôm 31/12/2022 của nữ diễn viên đã được chụp từ trước đó rồi đăng lại. Nhưng với livestream mới nhất, họ chỉ có thể công nhận Địch Lệ Nhiệt Ba đang không hề mang thai.

Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng công khai bạn trai, do đó, chuyện tình cảm của cô luôn được công chúng quan tâm. Thời gian qua, cô dính tin đồn hẹn hò với Hoàng Cảnh Du. Anh là bạn diễn cũ của Địch Lệ Nhiệt Ba, từng hợp tác với người đẹp trong dự án truyền hình Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (2020).

Giữa nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba livestream khoe bụng phẳng lì - Ảnh 5

Ống kính các tay săn ảnh từng chụp được ảnh Hoàng Cảnh Du ở trong xe riêng của Địch Lệ Nhiệt Ba vào ngày Giáng sinh. Cặp nghệ sĩ bị nghi ngờ đã cùng về nhà của Hoàng Cảnh Du tại Thượng Hải và qua đêm với nhau.

Địch Lệ Nhiệt Ba (sinh năm 1992) là nữ diễn viên hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ. Người đẹp được biết tới qua các tác phẩm như: Người tình kim cương, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Nghìn lẻ một đêm, Liệt hỏa như ca...

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