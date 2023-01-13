Thiếu gia giàu có Vương Tư Thông hòa giải thành công: Tiết lộ số tiền bồi thường cho nạn nhân

Sao quốc tế 13/01/2023 15:19

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Vương Tư Thông đạt được thỏa thuận hòa giải với nạn nhân họ Trần đã bị anh đánh gãy mũi và bầm dập cơ thể trong vụ mâu thuẫn.

Mới đây, 163 đưa tin, Vương Tư Thông đạt được thỏa thuận hòa giải với nạn nhân họ Trần đã bị anh đánh gãy mũi và bầm dập cơ thể trong vụ mâu thuẫn. Thiếu gia Trung Quốc đồng ý bồi thường cho ông Trần 2 triệu NDT (297.000 USD) để lùm xùm kiện tụng kết thúc êm đẹp.

Theo 163, Vương Tư Thông chấp nhận bỏ khoản tiền không nhỏ để dàn xếp với nạn nhân vì không muốn bị ngồi tù. Nếu tiếp tục căng thẳng với họ Trần, bất lợi sẽ thuộc về cậu ấm tập đoàn Vạn Đạt. Trường hợp người bị đánh làm đơn truy tố hình sự, Vương Tư Thông có thể bị buộc tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Lúc này, thay vì bị phạt hành chính, lý lịch của Vương Tư Thông không loại trừ khả năng sẽ có tiền án.

Bên cạnh đó, dưới sự sắp xếp của Vương Tư Thông toàn bộ ảnh, video ghi lại cảnh đánh người của anh và nhóm bạn đều không xuất hiện trên phương tiện truyền thông.

Thiếu gia giàu có Vương Tư Thông hòa giải thành công: Tiết lộ số tiền bồi thường cho nạn nhân - Ảnh 1

Trước đó, vào chiều 12/1, cảnh sát Thượng Hải thông báo bắt giữ Vương Tư Thông và nhóm bạn vì hành vi hành hung, gây rối trật tự công cộng. Thông báo của cảnh sát Thượng Hải cũng cho biết, Vương Tư Thông và nhóm bạn gồm họ Tôn (24 tuổi), Ngụy (38 tuổi), Dư (39 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông họ Trần khi đứng đợi xe. Trong lúc xảy ra tranh chấp, Vương Tư Thông và họ Tôn ra tay đánh họ Trần. Hậu quả là họ Trần bị bầm tím cơ thể, gãy xương mũi.

Vụ việc được họ Trần trình báo cơ quan chức năng vào 4h sáng 11/1. Qua quá trình điều tra, cảnh sát cho biết Vương cùng bạn bè lầm tưởng họ Trần cố tình chụp lén mình và ra tay đánh đối phương. Mức độ thương tật của nạn nhân được xác định chấn thương nhẹ.

Thiếu gia giàu có Vương Tư Thông hòa giải thành công: Tiết lộ số tiền bồi thường cho nạn nhân - Ảnh 2

Vương Tư Thông sinh năm 1988, là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt. Anh là bạn của nhiều ngôi sao như Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy.

Mối quan hệ sâu rộng giúp Vương Tư Thông nắm được vô số bí mật của người nổi tiếng, không ngại gây hấn với họ. Anh từng buông lời đả kích nhiều ngôi sao như Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư, Cúc Tịnh Y, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch… Hiện, Vương Tư Thông hẹn hò nữ diễn viên Liễu Vũ An.

Vương Tư Thông cũng được xem là thiếu gia tai tiếng nhất Trung Quốc vì lối sống ăn chơi, thường xuyên có phát ngôn gây sốc, hành vi khoe khoang thái quá trên mạng xã hội.

Thiếu gia Vương Tư Thông nộp đơn xin hoãn thi hành án

Thiếu gia Vương Tư Thông nộp đơn xin hoãn thi hành án

Sau khi bị bắt giữ vì đánh người gây thương tích, mới đây thiếu gia nức tiếng xứ Trung Vương Tư Thông đã nộp đơn lên cơ quan chức năng để hoãn thi hành án.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Tư Thông Vương Tư Thông bị bắt thiếu gia Vương Tư Thông sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Thiếu gia Vương Tư Thông nộp đơn xin hoãn thi hành án

Thiếu gia Vương Tư Thông nộp đơn xin hoãn thi hành án

'Phú nhị đại' giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông bị cảnh sát bắt

'Phú nhị đại' giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông bị cảnh sát bắt

'Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc' Vương Tư Thông bị bắt gặp hẹn hò với nữ diễn viên kém 14 tuổi

'Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc' Vương Tư Thông bị bắt gặp hẹn hò với nữ diễn viên kém 14 tuổi

Bạn gái mới của Lưu Khải Uy vướng nghi vấn mang thai, Dương Mịch đòi quyền nuôi con gái?

Bạn gái mới của Lưu Khải Uy vướng nghi vấn mang thai, Dương Mịch đòi quyền nuôi con gái?

Rộ tin Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chính thức công khai hẹn hò, netizen vui sướng đến phát điên

Rộ tin Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chính thức công khai hẹn hò, netizen vui sướng đến phát điên

Vừa tình cảm chưa được bao lâu, Đàm Tùng Vận và bạn trai xảy ra biến cố khiến netizen lo lắng

Vừa tình cảm chưa được bao lâu, Đàm Tùng Vận và bạn trai xảy ra biến cố khiến netizen lo lắng

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 28 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 31 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân