Theo 163, Vương Tư Thông chấp nhận bỏ khoản tiền không nhỏ để dàn xếp với nạn nhân vì không muốn bị ngồi tù. Nếu tiếp tục căng thẳng với họ Trần, bất lợi sẽ thuộc về cậu ấm tập đoàn Vạn Đạt. Trường hợp người bị đánh làm đơn truy tố hình sự, Vương Tư Thông có thể bị buộc tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Lúc này, thay vì bị phạt hành chính, lý lịch của Vương Tư Thông không loại trừ khả năng sẽ có tiền án.

Mới đây, 163 đưa tin, Vương Tư Thông đạt được thỏa thuận hòa giải với nạn nhân họ Trần đã bị anh đánh gãy mũi và bầm dập cơ thể trong vụ mâu thuẫn. Thiếu gia Trung Quốc đồng ý bồi thường cho ông Trần 2 triệu NDT (297.000 USD) để lùm xùm kiện tụng kết thúc êm đẹp.

Bên cạnh đó, dưới sự sắp xếp của Vương Tư Thông toàn bộ ảnh, video ghi lại cảnh đánh người của anh và nhóm bạn đều không xuất hiện trên phương tiện truyền thông.

Trước đó, vào chiều 12/1, cảnh sát Thượng Hải thông báo bắt giữ Vương Tư Thông và nhóm bạn vì hành vi hành hung, gây rối trật tự công cộng. Thông báo của cảnh sát Thượng Hải cũng cho biết, Vương Tư Thông và nhóm bạn gồm họ Tôn (24 tuổi), Ngụy (38 tuổi), Dư (39 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông họ Trần khi đứng đợi xe. Trong lúc xảy ra tranh chấp, Vương Tư Thông và họ Tôn ra tay đánh họ Trần. Hậu quả là họ Trần bị bầm tím cơ thể, gãy xương mũi.

Vụ việc được họ Trần trình báo cơ quan chức năng vào 4h sáng 11/1. Qua quá trình điều tra, cảnh sát cho biết Vương cùng bạn bè lầm tưởng họ Trần cố tình chụp lén mình và ra tay đánh đối phương. Mức độ thương tật của nạn nhân được xác định chấn thương nhẹ.

Vương Tư Thông sinh năm 1988, là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt. Anh là bạn của nhiều ngôi sao như Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy.

Mối quan hệ sâu rộng giúp Vương Tư Thông nắm được vô số bí mật của người nổi tiếng, không ngại gây hấn với họ. Anh từng buông lời đả kích nhiều ngôi sao như Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư, Cúc Tịnh Y, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch… Hiện, Vương Tư Thông hẹn hò nữ diễn viên Liễu Vũ An.

Vương Tư Thông cũng được xem là thiếu gia tai tiếng nhất Trung Quốc vì lối sống ăn chơi, thường xuyên có phát ngôn gây sốc, hành vi khoe khoang thái quá trên mạng xã hội.