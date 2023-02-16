Sự nghiệp và đời tư ít ai biết của Vương Khải ở độ tuổi U40: Từng tạm dừng diễn xuất khi phát hiện phổi xuất hiện đốm mờ

Sao quốc tế 16/02/2023 20:30

Trước dự án phim "Hướng gió mà đi" thành công trong năm 2023, ít ai biết rằng Vương Khải đã từng mất 10 năm để tên tuổi đến gần hơn với khán giả.

Vào ngày 14/2, công ty đại diện của Vương Khải và Tống Thiến vội vàng lên tiếng phủ nhận tin sắp kết hôn. Cụ thể, không ít người đã khoanh vùng và đưa Tống Thiến vào tầm ngắm. Bởi lẽ, ngày sinh của nữ diễn viên (02/02/1987) lại bất ngờ xuất hiện ở phần mở đầu trong video mừng ngày Lễ Tình nhân của Vương Khải. Do đó, dân tình lại càng có cơ sở tin rằng tài tử Vương Khải sắp kết hôn với Tống Thiến.

Gần đây, Vương Khải nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả sau vai diễn phó bộ trưởng của bộ hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình trong phim “Hướng gió mà đi”.Trong phim, nam diễn viên mang đến hình ảnh Cố Nam Đình nghiêm túc và cầu toàn. Diễn xuất tự nhiên cùng màn kết hợp ăn ý với bạn diễn Đàm Tùng Vận (vai Trình Tiêu) nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Tỉ suất người xem và độ phổ biến của tác phẩm cũng tăng mạnh.

Sự nghiệp và đời tư ít ai biết của Vương Khải ở độ tuổi U40: Từng tạm dừng diễn xuất khi phát hiện phổi xuất hiện đốm mờ - Ảnh 1Sự nghiệp và đời tư ít ai biết của Vương Khải ở độ tuổi U40: Từng tạm dừng diễn xuất khi phát hiện phổi xuất hiện đốm mờ - Ảnh 2

Dù được đánh giá cao về ngoại hình, khả năng diễn xuất, nhưng phải đến năm 2015, tên tuổi của Vương Khải mới thật sự vụt sáng sau 3 bộ phim “Hãy nhắm mắt khi anh đến”, “Kẻ ngụy trang”, “Lang nha bảng”. Những năm sau đó, anh chăm chỉ đóng phim điện ảnh, truyền hình như “Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”, “Từ bỏ em giữ chặt em”, “Hoan Lạc Tụng”, “Nếu ốc sên có tình yêu”, “Chân Tam Quốc vô song”, “Anh hùng bản sắc, “Đại giang đại hà 1&2”, “Thanh Bình nhạc”, “Săn bắn”, “Sơn hải tình”, “Lý tưởng chiếu rọi”...

Ở mỗi một bộ phim, sao nam sinh năm 1982 cho thấy sự hóa thân đa dạng vào các thể loại vai khác nhau, từ chính diện đến phản diện, từ điển trai hào hoa đến nặng về tâm lý... Đáng chú ý trong đó, phải kể đến vai Tào Tháo trong phim “Chân Tam Quốc vô song” (2021).

Sự nghiệp và đời tư ít ai biết của Vương Khải ở độ tuổi U40: Từng tạm dừng diễn xuất khi phát hiện phổi xuất hiện đốm mờ - Ảnh 3

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển trong Cbiz, Vương Khải phải tạm dừng diễn xuất khi phát hiện phổi xuất hiện đốm mờ. Chia sẻ cùng tạp chí Nhân vật, nam diễn viên cho biết, tâm trạng anh rối bời khi nhận được thông báo, nhất là khi cha anh qua đời vì ung thư phổi vào tháng 3/2017.

Thời điểm đó, Vương Khải giữ kín tình trạng sức khỏe và dành nhiều thời gian hồi phục sau ca phẫu thuật. Trải qua biến cố, tài tử cho biết, anh không còn quá bận tâm đến danh tiếng hay địa vị. Thay vào đó, anh ưu tiên chăm sóc sức khỏe, sống lạc quan. 

 

Ở hiện tại, sức khỏe nam nghệ sĩ đã ổn định hơn, song anh hạn chế mọi cuộc vui chơi và duy trì làm việc với cường độ thấp, chỉ nhận 1-2 phim mỗi năm.

Vương Khải và Tống Thiến sẽ kết hôn trong năm 2023: Chính chủ lên tiếng như thế nào?

Vương Khải và Tống Thiến sẽ kết hôn trong năm 2023: Chính chủ lên tiếng như thế nào?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin Vương Khải và Tống Thiến sắp kết hôn trong năm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Khải Vương Khải hẹn hò sao hoa ngữ sao châu á làng sao phim của Vương Khải

TIN LIÊN QUAN

Vương Khải và Tống Thiến sẽ kết hôn trong năm 2023: Chính chủ lên tiếng như thế nào?

Vương Khải và Tống Thiến sẽ kết hôn trong năm 2023: Chính chủ lên tiếng như thế nào?

Xuýt xoa vẻ đẹp không tuổi của 'thiên thần' Ngô Thần Quân sau 10 năm

Xuýt xoa vẻ đẹp không tuổi của 'thiên thần' Ngô Thần Quân sau 10 năm

Hé lộ cảnh khóc cực đau lòng của Triệu Lộ Tư, diễn xuất ra sao mà được khen ngợi?

Hé lộ cảnh khóc cực đau lòng của Triệu Lộ Tư, diễn xuất ra sao mà được khen ngợi?

Công khai 'nên duyên' chưa bao lâu, 'tình mới' của Đàm Tùng Vận không ngần ngại chụp ảnh cùng 3 mỹ nhân khác trong ngày Valentine

Công khai 'nên duyên' chưa bao lâu, 'tình mới' của Đàm Tùng Vận không ngần ngại chụp ảnh cùng 3 mỹ nhân khác trong ngày Valentine

Mỹ nhân Thư Kỳ coi lão hóa là tất yếu, không còn ám ảnh việc giữ gìn nhan sắc

Mỹ nhân Thư Kỳ coi lão hóa là tất yếu, không còn ám ảnh việc giữ gìn nhan sắc

Chiết Yêu tung poster tạo hình đầu tiên của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, dân tình khen mọi thứ chỉ chê một điều?

Chiết Yêu tung poster tạo hình đầu tiên của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, dân tình khen mọi thứ chỉ chê một điều?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 35 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 38 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 44 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 45 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 6 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng