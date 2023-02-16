Sự nghiệp và đời tư ít ai biết của Vương Khải ở độ tuổi U40: Từng tạm dừng diễn xuất khi phát hiện phổi xuất hiện đốm mờ

Gần đây, Vương Khải nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả sau vai diễn phó bộ trưởng của bộ hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình trong phim “Hướng gió mà đi”.Trong phim, nam diễn viên mang đến hình ảnh Cố Nam Đình nghiêm túc và cầu toàn. Diễn xuất tự nhiên cùng màn kết hợp ăn ý với bạn diễn Đàm Tùng Vận (vai Trình Tiêu) nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Tỉ suất người xem và độ phổ biến của tác phẩm cũng tăng mạnh.

Vào ngày 14/2, công ty đại diện của Vương Khải và Tống Thiến vội vàng lên tiếng phủ nhận tin sắp kết hôn. Cụ thể, không ít người đã khoanh vùng và đưa Tống Thiến vào tầm ngắm. Bởi lẽ, ngày sinh của nữ diễn viên (02/02/1987) lại bất ngờ xuất hiện ở phần mở đầu trong video mừng ngày Lễ Tình nhân của Vương Khải. Do đó, dân tình lại càng có cơ sở tin rằng tài tử Vương Khải sắp kết hôn với Tống Thiến.

Dù được đánh giá cao về ngoại hình, khả năng diễn xuất, nhưng phải đến năm 2015, tên tuổi của Vương Khải mới thật sự vụt sáng sau 3 bộ phim “Hãy nhắm mắt khi anh đến”, “Kẻ ngụy trang”, “Lang nha bảng”. Những năm sau đó, anh chăm chỉ đóng phim điện ảnh, truyền hình như “Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”, “Từ bỏ em giữ chặt em”, “Hoan Lạc Tụng”, “Nếu ốc sên có tình yêu”, “Chân Tam Quốc vô song”, “Anh hùng bản sắc, “Đại giang đại hà 1&2”, “Thanh Bình nhạc”, “Săn bắn”, “Sơn hải tình”, “Lý tưởng chiếu rọi”...

Ở mỗi một bộ phim, sao nam sinh năm 1982 cho thấy sự hóa thân đa dạng vào các thể loại vai khác nhau, từ chính diện đến phản diện, từ điển trai hào hoa đến nặng về tâm lý... Đáng chú ý trong đó, phải kể đến vai Tào Tháo trong phim “Chân Tam Quốc vô song” (2021).

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển trong Cbiz, Vương Khải phải tạm dừng diễn xuất khi phát hiện phổi xuất hiện đốm mờ. Chia sẻ cùng tạp chí Nhân vật, nam diễn viên cho biết, tâm trạng anh rối bời khi nhận được thông báo, nhất là khi cha anh qua đời vì ung thư phổi vào tháng 3/2017.

Thời điểm đó, Vương Khải giữ kín tình trạng sức khỏe và dành nhiều thời gian hồi phục sau ca phẫu thuật. Trải qua biến cố, tài tử cho biết, anh không còn quá bận tâm đến danh tiếng hay địa vị. Thay vào đó, anh ưu tiên chăm sóc sức khỏe, sống lạc quan.

Ở hiện tại, sức khỏe nam nghệ sĩ đã ổn định hơn, song anh hạn chế mọi cuộc vui chơi và duy trì làm việc với cường độ thấp, chỉ nhận 1-2 phim mỗi năm.