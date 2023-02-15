Công khai 'nên duyên' chưa bao lâu, 'tình mới' của Đàm Tùng Vận không ngần ngại chụp ảnh cùng 3 mỹ nhân khác trong ngày Valentine

Sao quốc tế 15/02/2023 11:34

Không ngoa khi nói "tình mới" của Đàm Tùng Vận quả là vượng vận đào hoa trong mùa Valentine 2023.

Vừa qua, Đàm Tùng Vận đã chính thức quyết định hợp tác cùng đàn em Hứa Khải trong dự án chuyển thể Em Đẹp Hơn Ánh Sao, lễ khai máy của phim đã diễn ra vào ngày 5/2. Thế nhưng, việc gia nhập đoàn phim mới lần này không êm xuôi như trước đây, bởi trước đó có rất nhiều người phản đối Đàm Tùng Vận tham gia vào dự án vì có quá nhiều rủi ro cả về nguyên tác đạo nhái lẫn… nam chính diễn dở. Phẫn nộ hơn là việc cô nàng bình phiên với nam chính Hứa Khải càng khiến người hâm mộ của nữ diễn viên 9x tức giận hơn nữa.

Công khai 'nên duyên' chưa bao lâu, 'tình mới' của Đàm Tùng Vận không ngần ngại chụp ảnh cùng 3 mỹ nhân khác trong ngày Valentine - Ảnh 1

Cho đến ngày Valentine vừa qua, Đàm Tùng Vận còn bị Hứa Khải "bỏ rơi" không đăng ảnh cùng mà lại chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh 3 mỹ nhân khác. Theo đó, anh chàng có poster chung với ba người đẹp là Cảnh Điềm trong Lạc Du Nguyên, Cổ Lực Na Trát ở Tuyết Ưng Lĩnh Chủ và Ngu Thư Hân trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6

Được biết, bộ phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao chỉ vừa khai máy không lâu nên chưa có poster chúc mừng sự kiện này.

Công khai 'nên duyên' chưa bao lâu, 'tình mới' của Đàm Tùng Vận không ngần ngại chụp ảnh cùng 3 mỹ nhân khác trong ngày Valentine - Ảnh 2
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6

 

Công khai 'nên duyên' chưa bao lâu, 'tình mới' của Đàm Tùng Vận không ngần ngại chụp ảnh cùng 3 mỹ nhân khác trong ngày Valentine - Ảnh 3
 Lạc Du Nguyên 

 Công khai 'nên duyên' chưa bao lâu, 'tình mới' của Đàm Tùng Vận không ngần ngại chụp ảnh cùng 3 mỹ nhân khác trong ngày Valentine - Ảnh 4

Công khai 'nên duyên' chưa bao lâu, 'tình mới' của Đàm Tùng Vận không ngần ngại chụp ảnh cùng 3 mỹ nhân khác trong ngày Valentine - Ảnh 5
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 

Như vậy, nếu tính cả Em Đẹp Hơn Ánh Sao, Hứa Khải hiện đang có đến 4 bộ phim chờ lên sóng. Cả ba dự án cổ trang Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ và Lạc Du Nguyên đều đã quay xong và chờ ngày được lên sóng. Năm 2023 này, khán giả hy vọng Hứa Khải sẽ chứng minh được năng lực của mình, tạo nên thành công cho phim.

Trước đây, Hứa Khải từng nổi tiếng với vai Phó Hằng khi sở hữu một gương mặt đẹp mã, có sức hút riêng. Sau thời gian đó, nam diễn viên liên tiếp tham gia nhiều dự án nhưng thành tích chẳng mấy khả quan. Diễn xuất ngày càng thụt lùi nhưng lại liên tục đóng phim mà không dành thời gian nghiên cứu kỹ nhân vật, dẫn đến diễn rập khuôn, một màu. Thậm chí, Hứa Khải còn bị gọi là "ông hoàng phim rác" của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Công khai 'nên duyên' chưa bao lâu, 'tình mới' của Đàm Tùng Vận không ngần ngại chụp ảnh cùng 3 mỹ nhân khác trong ngày Valentine - Ảnh 6

Nói thêm về bộ Em Đẹp Hơn Ánh Sao, phim được cải biên từ cuốn Em So Với Bắc Kinh Càng Đẹp (Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người) của tiểu thuyết gia Cửu Nguyệt Hi. 

"Em đẹp hơn ánh sao" nói về Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận thủ vai) là một hình mẫu nhân tài của ngành khoa học kỹ thuật, vì thực hiện ước mơ mà từ chức không chút do dự, bắt đầu bước vào con đường khởi nghiệp. Vào thời gian đầu, Kỷ Tinh gặp nhiều khó khăn nhưng may mắn thay, cô được sự ủng hộ của tổng giám đốc công ty Y Tế Đông Dương – Hàn Đình (Hứa Khải). Nhờ sự đầu tư cổ phần của Hàn Đình, công ty của cô thành lập cuối cùng mới đi đúng hướng. Trải qua thời gian làm việc khó khăn nếm trải thành công lẫn thất bại, hai nhân vật chính dành tình cảm sâu đậm cho nhau.

Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh tạo hình tóc ngắn của Đàm Tùng Vận trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời.

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