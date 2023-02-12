Đàm Tùng Vận xuất hiện ấn tượng giữa khung cảnh tuyết rơi trên tạp chí Neufmode, lộ hint Quy Lộ sắp sửa lên sóng?

Đàm Tùng Vận là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 90 nổi tiếng của làn giải trí xứ Trung. Với gương mặt baby, dễ thương, Đàm Tùng Vận luôn khiến công chúng không tiếc lời khen ngợi về nhan sắc ‘lão hóa ngược’ dù đã bước qua tuổi 30.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới của Đàm Tùng Vận trên tạp chí Neufmode số tháng 2. Trong bộ ảnh, Đàm Tùng Vận diện trang phục đơn giản nhưng được phối rất độc đáo, khoe trọn nét xinh đẹp nhưng cũng không kém phần cá tính.

Với bối cảnh tuyết rơi trong bộ ảnh, nhiều khán giả đồn đoán có thể đây là màn ‘thả hint’ bộ phim Quy Lộ của cô nàng sắp sửa lên sóng. Được biết, Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính và cũng được cấp giấy phép lên sóng gần đây. Trong những poster ảnh của dự án tung ra đa phần là khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi chính giữa khung cảnh tuyết rơi lãng mạn. Điều này khiến các khán giả háo hức mong chờ dự án được trình làng trong thời gian sớm nhất.

Sau thành công lớn của Hướng Gió Mà Đi, Đàm Tùng Vận đang là một trong những tiểu hoa có bước tiến lớn khi ghi nhận được nhiều thành tích đáng kể ở mảng chiếu đài. Không còn bó buộc bản thân với ngôn tình thanh xuân, Đàm Tùng Vận đang vô cùng tự tin để góp mặt trong các dự án sâu sắc hơn.

Hiện tại, Đàm Tùng Vận vừa vào phim trường trong dự án Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời, đóng chính cùng Hứa Khải. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin mới nhất về Đàm Tùng Vận cũng như dự án này.