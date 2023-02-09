Đàm Tùng Vận có xu hướng giữ khoảng cách với bạn diễn, nguyên nhân do đâu?

Sao quốc tế 09/02/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền một bài viết cho rằng Đàm Tùng Vận có xu hướng giữ khoảng cách với bạn diễn.

Đàm Tùng Vận thuộc lứa tiểu hoa dẫn đầu lứa 90, có nhiều dự án phim gây sốt trên mạng xã hội. Dù không sở hữu nhan sắc lộng lẫy, rực rỡ như Địch Lệ Nhiệt Ba hay đông fan như Dương Tử nhưng Đàm Tùng Vận vẫn xây dựng được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Hoa ngữ.

Đàm Tùng Vận có xu hướng giữ khoảng cách với bạn diễn, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền một bài viết liên quan đến Đàm Tùng Vận. Theo đó, người này cho rằng cô nàng có xu hướng giữ khoảng cách với bạn diễn. Nguyên nhân dẫn đến điều này là bởi cô không muốn nhầm lẫn giữa công việc và cuộc sống riêng tư nên cô thường giữ khoảng cách với bạn diễn. Tuy nhiên, bài viết trên vẫn chưa được phía Đàm Tùng Vận lên tiếng xác nhận.

Đàm Tùng Vận có xu hướng giữ khoảng cách với bạn diễn, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 2

Bài viết này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đa phần khán giả đều dành sự khen ngợi cho Đàm Tùng Vận vì sự rạch ròi, nghiêm túc trong công việc. Được biết, Đàm Tùng Vận vốn luôn được đánh giá cao bởi sự khiêm tốn, nhẹ nhàng. Cô luôn ứng xử chừng mực và để lại ấn tượng tốt với công chúng, đồng nghiệp lẫn truyền thông.

Đàm Tùng Vận có xu hướng giữ khoảng cách với bạn diễn, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 3

Thành công đến với Đàm Tùng Vận không quá ồn ào, náo nhiệt, song nó đủ sức giữ cô ở vị trí an toàn trong làng giải trí Hoa ngữ vốn cạnh tranh khốc liệt. Đàm Tùng Vận có lượng fan riêng luôn yêu thương, ủng hộ cô trong mọi dự án. Thêm nữa, nữ diễn viên 9X luôn chú trọng việc giữ hình tượng đẹp, không dùng scandal để đánh bóng tên tuổi.

Đàm Tùng Vận có xu hướng giữ khoảng cách với bạn diễn, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 4

Với truyền thông, cô cũng hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư. Nữ diễn viên hầu như chỉ có đi làm, thỉnh thoảng cập nhật tin tức, hình ảnh trên các tài khoản mạng xã hội và duy trì hình ảnh chăm chỉ, kiệm lời với báo giới.

 

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