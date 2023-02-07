Fan Đàm Tùng Vận đồng loạt thoát fanclub khi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bình phiên trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin một bộ phận fan của Đàm Tùng Vận đã rời fanclub khi có thông tin Hứa Khải và Đàm Tùng Vận bình phiên trong dự án Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời .
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Những ngày qua, dự án Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời đã chính thức khai máy, công bố dàn cast chính thức là Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Chính vì thế những thông tin liên quan đến bộ phim luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin một bộ phận fan của Đàm Tùng Vận đã rời fanclub khi có thông tin Hứa Khải và Đàm Tùng Vận bình phiên trong dự án Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời. Họ cảm thấy phiên vị như vậy là không hợp lý, nhiều ý kiến cho rằng Đàm Tùng Vận nên ở vị trí phiên 1.
Một bộ phận fan Đàm Tùng Vận trong đó có cả những fan theo cô từ rất lâu bày tỏ không hài lòng, thất vọng không hiểu sao Đàm Tùng Vận lại nhận dự án này. Được biết, trong lứa tiểu hoa 9x, Đàm Tùng Vận không thể đọ lưu lượng với Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử, nhưng thực tích phim của cô khá ổn áp, nhiều người ngưỡng mộ. Đàm Tùng Vận có thực tích phiên 1 chiếu đài rating CVB phá 1, từng được đề cử thị hậu Bạch Ngọc Lan,...Nhiều khán giả cho rằng, dù cô nàng bỏ ra 200% công sức nhưng chỉ nhận lại được 10%, phim có thành tích tốt thì lợi ích sẽ không được hưởng mà bị người khác ăn chia hết. Hiện tại, sự việc này vẫn còn gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quay chuyện tình của cặp đôi chính Kỷ Tinh và Hàn Đinh. Nữ chính Kỳ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ, trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Giữa lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai bảy năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác.
Kỳ Tinh đau khổ đã đưa ra một quyết định chấn động, phát sinh tinh một đêm và người đầu tư vào công ty của cô - nam chính Hàn Đinh. Chàng tổng tài đẹp trai nổi tiếng với biệt danh "Hàn tạt nước", vì nói câu nào cũng sẽ xoáy vào điểm yếu khiến đối phương không thể trở mình, tuy nhiên trên thương trưởng lại nhìn xa trông rộng, bình tĩnh quyết đoán, là một tinh anh trong giới kinh doanh, người đã thay đổi cả cuộc đời Kỳ Tinh sau này.