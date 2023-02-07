Fan Đàm Tùng Vận đồng loạt thoát fanclub khi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bình phiên trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Những ngày qua, dự án Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời đã chính thức khai máy, công bố dàn cast chính thức là Đàm Tùng Vận và Hứa Khải . Chính vì thế những thông tin liên quan đến bộ phim luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin một bộ phận fan của Đàm Tùng Vận đã rời fanclub khi có thông tin Hứa Khải và Đàm Tùng Vận bình phiên trong dự án Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời. Họ cảm thấy phiên vị như vậy là không hợp lý, nhiều ý kiến cho rằng Đàm Tùng Vận nên ở vị trí phiên 1.

Một bộ phận fan Đàm Tùng Vận trong đó có cả những fan theo cô từ rất lâu bày tỏ không hài lòng, thất vọng không hiểu sao Đàm Tùng Vận lại nhận dự án này. Được biết, trong lứa tiểu hoa 9x, Đàm Tùng Vận không thể đọ lưu lượng với Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử, nhưng thực tích phim của cô khá ổn áp, nhiều người ngưỡng mộ. Đàm Tùng Vận có thực tích phiên 1 chiếu đài rating CVB phá 1, từng được đề cử thị hậu Bạch Ngọc Lan,...Nhiều khán giả cho rằng, dù cô nàng bỏ ra 200% công sức nhưng chỉ nhận lại được 10%, phim có thành tích tốt thì lợi ích sẽ không được hưởng mà bị người khác ăn chia hết. Hiện tại, sự việc này vẫn còn gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.