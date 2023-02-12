Bất chấp tranh cãi 'phiên vị', Đàm Tùng Vận vẫn 'nên duyên' với Hứa Khải, nhan sắc hiện tại ra sao?

Sao quốc tế 12/02/2023 13:50

Gần đây, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải hiện đang bận rộn với lịch quay hình cho dự án phim "Em Đẹp Hơn Ánh Sao".

Những ngầy gần đây, Đàm Tùng Vận Hứa Khải hiện đang bận rộn với lịch quay hình cho dự án Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Trong loạt ảnh hậu trường vừa được hé lộ, cặp đôi khá tập trung cho công việc. Trong khi nữ chính Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận) ăn mặc khá đơn giản thì nam chính Hàn Đình (Hứa Khải) lại được chăm chút nhiều hơn hẳn. Đặc biệt, bộ ảnh Hứa Khải mặc một thân âu phục đen được tung ra mới đây khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì quá đẹp.

Hứa Khải chiếm trọn trái tim khán giả với góc nghiêng cực phẩm. Được nét gương mặt cực “bén”, sống mũi cao, kiểu tóc buông lơi giúp chàng mỹ nam Diên Hi Công Lược trông phóng khoáng, hút hồn. Nhiều người cho rằng đây là cách Hứa Khải chứng minh mình là sự lựa chọn hoàn hảo với Đàm Tùng Vận. 

Bất chấp tranh cãi 'phiên vị', Đàm Tùng Vận vẫn 'nên duyên' với Hứa Khải, nhan sắc hiện tại ra sao? - Ảnh 1Bất chấp tranh cãi 'phiên vị', Đàm Tùng Vận vẫn 'nên duyên' với Hứa Khải, nhan sắc hiện tại ra sao? - Ảnh 2Bất chấp tranh cãi 'phiên vị', Đàm Tùng Vận vẫn 'nên duyên' với Hứa Khải, nhan sắc hiện tại ra sao? - Ảnh 3Bất chấp tranh cãi 'phiên vị', Đàm Tùng Vận vẫn 'nên duyên' với Hứa Khải, nhan sắc hiện tại ra sao? - Ảnh 4

Trước đó, Đàm Tùng Vận đã gặp rắc rối lớn với fan khi chấp nhận đóng Em Đẹp Hơn Ánh Sao theo kiểu "bình phiên". Nghĩa là với dự án này, quyền lợi - vị thế của Đàm Tùng Vận là ngang Hứa Khải, không được đối đãi ưu tiên theo dạng "nhất phiên" giống Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch.

 

Một số khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận quá hiền lành, không biết giành quyền lợi cho mình. Bởi lẽ, ở làng giải trí Hoa ngữ thời điểm hiện tại, Đàm Tùng Vận có thành tích phim ảnh khá tốt, danh tiếng lẫn địa vị đều cao hơn Hứa Khải. Vậy thì việc chấp nhận "bình phiên" sẽ khiến Đàm Tùng Vận cứ mãi đứng một chỗ, không thể chen chân vào lứa Tiểu Hoa Đán 85 hàng đầu như cách Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đang hướng tới. Do đó, không ít người đã tuyên bố "thoát fan" để phản đối cách làm việc của Đàm Tùng Vận. 

 

Bất chấp tranh cãi 'phiên vị', Đàm Tùng Vận vẫn 'nên duyên' với Hứa Khải, nhan sắc hiện tại ra sao? - Ảnh 5

Phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao kể về Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận) - một cô gái tài giỏi, là nhân tài khoa học kỹ thuật luôn làm việc cẩn trọng và tận tâm. Vì để thực hiện ước mơ, Kỷ Tinh đã nghỉ việc không chút do dự, sau đó cô cùng nhóm bạn đã bước vào con đường khởi nghiệp với không ít chông gai, thử thách.

 

Trong lúc tuyệt vọng, Kỷ Tinh đã được giám đốc Hàn Đình (Hứa Khải) giúp đỡ. Những tưởng sẽ dễ dàng vượt qua mọi thứ thì bất ngờ thay, cùng thời điểm này, Kỷ Tinh lại "đánh mất" mối tình đã duy trì đến 7 năm dài. Nỗi đau đó đã khiến Kỷ Tinh mất đi phương hướng, may mắn là Hàn Đình và những người anh em luôn ở bên cạnh bảo vệ, giúp Kỷ Tinh tìm lại nụ cười.

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