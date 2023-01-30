Tuy nhiên, bộ phim Cuồng Tiêu của đài CCTV8 đã chiếm ngay vị trí thứ 1 với mức rating trung bình lên đến 1,74% (theo Khốc Vân) ngay từ tập đầu phát sóng. Thậm chí Cuồng Tiêu còn ghi nhận con số rating thời gian thực cao nhất vượt mốc 2%, một thành tích đáng nể dù chỉ mới khởi đầu. Điều này đồng nghĩa với việc Đàm Tùng Vận đành lùi về sau một bước, với rating tập 39 của Hướng Gió Mà Đi ghi nhận con số 1,68% khá sít sao.

Kể từ khi lên sóng, Hướng Gió Mà Đi do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính vẫn luôn "thống trị" ở mảng rating, liên tục ghi nhận thành tích tăng cao qua từng tập. Bộ phim về đề tài hàng không này còn "trên cơ" sự trở lại của Lưu Diệc Phi với Đi Đến Nơi Có Gió khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ.

Cuồng Tiêu là dự án lấy đề tài trinh sát tội phạm, kể về việc An Hân (Trương Dịch) - một cảnh sát tài ba bất ngờ gặp thất bại trong vụ trọng án mới. Vì thế, phía trên đã phái một nhóm đặc nhiệm tài năng để sát cánh, hỗ trợ anh lật mặt kẻ xấu lợi hại lần này.

Trong số 5 diễn viên chính, Lý Nhất Đồng là cái tên nữ duy nhất. Cô vào vai Mạnh Ngọc - cô phát thanh viên bản lĩnh, cứng đầu và là "thanh mai trúc mã" của An Hân. Đây là cơ hội hiếm hoi Lý Nhất Đồng được đóng phim chiếu đài, sau nhiều dự án ngôn tình và cổ trang không quá nổi bật.

Bắt đầu diễn xuất từ năm 2016, Lý Nhất Đồng được khán giả chú ý khi thủ vai Hoàng Dung trong phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu của Hoa Sách sản xuất. Trải qua nhiều bộ phim có tên tuổi như Cá Mực Hầm Mật 2, Li Ca Hành... thậm chí đóng cặp với các sao nam hàng đầu như Dương Dương, Hứa Khải, Lý Hiện, Hồ Nhất Thiên... nhưng Lý Nhất Đồng khó có thể vươn lên hàng top.

Tên tuổi của Lý Nhất Đồng lại "không bạo" trong làng giải trí Cbiz. Thậm chí khi nhắc đến phim, khán giả chủ yếu chỉ nói đến Trương Dịch, Trương Tùng Văn và nhiều diễn viên khác còn người đẹp họ Lý hoàn toàn bị ngó lơ. Có người cho rằng nguyên nhân là bởi khi diễn xuất cùng dàn sao thực lực, Lý Nhất Đồng không đủ khả năng bật lên, nhan sắc cũng không quá nổi bật khiến khán giả chú ý.

Vì vậy, Cuồng Tiêu có thể được xem là dự án tiềm năng, mang tính "sống còn" để đưa Lý Nhất Đồng lên một tầm cao mới. Hiện tại, bộ phim Cuồng Tiêu vẫn đang nhận về vô số phản hồi tích cực từ phía khán giả màn ảnh nhỏ.