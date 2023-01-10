Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền'

Sao quốc tế 10/01/2023 19:26

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Anh Hùng Chí đã chính thức khai máy tại Thanh Minh Thượng Hà Đồ (Phủ Khai Phong). Theo đó, dàn cast chính được công bố chính thức là Thành Nghị và Lý Nhất Đồng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Anh Hùng Chí đã chính thức khai máy tại Thanh Minh Thượng Hà Đồ (Phủ Khai Phong). Theo đó, dàn cast chính được công bố chính thức là Thành NghịLý Nhất Đồng.

Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền' - Ảnh 1

Bên cạnh đó, còn có sự góp của dàn cast hùng hậu như Hồ Quân, Trần Tinh Húc, Tuyên Lộ, Từ Lộ, Vương Sở Nhiên,...Không chỉ gây sốt bởi dàn cast, dự án còn sở hữu đội ngũ sản xuất vô cùng đình đám. Trong đó có Dương Văn Quân – đạo diễn từng chỉ đạo các bộ phim cổ trang đình đám như Phù Dao Hoàng Hậu, Hạc Lệ Hoa Đình...

Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền' - Ảnh 2Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền' - Ảnh 3Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền' - Ảnh 4Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền' - Ảnh 5Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền' - Ảnh 6Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền' - Ảnh 7

Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền' - Ảnh 8

Trong buổi lễ khai máy, Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời, dù đeo khẩu trang chỉ để lộ hai mắt nhưng vẫn có thể thấy được nhan sắc xinh đẹp của cô nàng. Không những vậy, Lý Nhất Đồng còn có tương tác khá vui vẻ cùng nam chính Thành Nghị trong một khoảnh khắc được khán giả bắt chộp. Theo đó, cả hai đều kéo tay nhau để nhường nhau vị trí chụp hình. Cuối cùng, đạo diễn cùng sắp xếp để cả hai sánh bước cùng nhau. Nhiều khán giả mong chờ màn kết hợp bùng nổ của cặp đôi trong dự án lần này.

Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền' - Ảnh 9Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền' - Ảnh 10Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền' - Ảnh 11

Trước đó, Lý Nhất Đồng đã tuyên bố sẽ rút khỏi dự án phim Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ vốn đóng chính cùng Nhậm Gia Luân vì không nhận được sự tôn trọng từ đoàn phim. Cư dân mạng đều bày tỏ sự ủng hộ nữ diễn viên nhận vai trong Anh Hùng Chí vì đây là dự án có tiềm năng lớn vì là dự án do Tencent đầu tư sản xuất với chi phí cực lớn. Không những thế, tiểu thuyết gốc còn sở hữu nội dung rất hấp dẫn.

Màn 'đụng độ' bất ngờ của Lý Hoành Nghị trong Thiếu Niên Ca Hành với Vương Hạc Đệ và Thành Nghị khiến netizen bàn tán xôn xao

Màn 'đụng độ' bất ngờ của Lý Hoành Nghị trong Thiếu Niên Ca Hành với Vương Hạc Đệ và Thành Nghị khiến netizen bàn tán xôn xao

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền một bài viết chỉ ra điểm giống nhau của nam chính Lý Hoành Nghị so với 2 bộ phim của 2 mỹ nam đang hot hiện nay đó là Thành Nghị và Vương Hạc Đệ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhất Đồng Thành Nghị Anh Hùng Chí sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Màn 'đụng độ' bất ngờ của Lý Hoành Nghị trong Thiếu Niên Ca Hành với Vương Hạc Đệ và Thành Nghị khiến netizen bàn tán xôn xao

Màn 'đụng độ' bất ngờ của Lý Hoành Nghị trong Thiếu Niên Ca Hành với Vương Hạc Đệ và Thành Nghị khiến netizen bàn tán xôn xao

Thành Nghị phát phúc lợi cho fan vào dịp Giáng Sinh với loạt ảnh trên bìa tạp chí Madame Figaro Hommes tháng 12

Thành Nghị phát phúc lợi cho fan vào dịp Giáng Sinh với loạt ảnh trên bìa tạp chí Madame Figaro Hommes tháng 12

Fandom hai nhà hãm hại, hết Thành Nghị rồi đến Dương Tử bị bão một sao loạt dự án lớn

Fandom hai nhà hãm hại, hết Thành Nghị rồi đến Dương Tử bị bão một sao loạt dự án lớn

Sau Dương Tử, rộ tin Thành Nghị là nhân vật tiếp theo nối bước rời khỏi Hoan Thụy?

Sau Dương Tử, rộ tin Thành Nghị là nhân vật tiếp theo nối bước rời khỏi Hoan Thụy?

Trước Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị đã từng hợp tác trong một dự án phim lớn, netizen lại mong chờ màn tái hợp lần 3 của cặp đôi

Trước Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị đã từng hợp tác trong một dự án phim lớn, netizen lại mong chờ màn tái hợp lần 3 của cặp đôi

Rộ tin Triệu Lộ Tư sẽ 'nên duyên' cùng 'tình cũ' Nghê Ni trong Thần Ẩn thay vì Thành Nghị?

Rộ tin Triệu Lộ Tư sẽ 'nên duyên' cùng 'tình cũ' Nghê Ni trong Thần Ẩn thay vì Thành Nghị?

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 16 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Video 48 phút trước
Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 16 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay