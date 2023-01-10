Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Anh Hùng Chí đã chính thức khai máy tại Thanh Minh Thượng Hà Đồ (Phủ Khai Phong). Theo đó, dàn cast chính được công bố chính thức là Thành Nghị và Lý Nhất Đồng .

Bên cạnh đó, còn có sự góp của dàn cast hùng hậu như Hồ Quân, Trần Tinh Húc, Tuyên Lộ, Từ Lộ, Vương Sở Nhiên,...Không chỉ gây sốt bởi dàn cast, dự án còn sở hữu đội ngũ sản xuất vô cùng đình đám. Trong đó có Dương Văn Quân – đạo diễn từng chỉ đạo các bộ phim cổ trang đình đám như Phù Dao Hoàng Hậu, Hạc Lệ Hoa Đình...

Trong buổi lễ khai máy, Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời, dù đeo khẩu trang chỉ để lộ hai mắt nhưng vẫn có thể thấy được nhan sắc xinh đẹp của cô nàng. Không những vậy, Lý Nhất Đồng còn có tương tác khá vui vẻ cùng nam chính Thành Nghị trong một khoảnh khắc được khán giả bắt chộp. Theo đó, cả hai đều kéo tay nhau để nhường nhau vị trí chụp hình. Cuối cùng, đạo diễn cùng sắp xếp để cả hai sánh bước cùng nhau. Nhiều khán giả mong chờ màn kết hợp bùng nổ của cặp đôi trong dự án lần này.

Trước đó, Lý Nhất Đồng đã tuyên bố sẽ rút khỏi dự án phim Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ vốn đóng chính cùng Nhậm Gia Luân vì không nhận được sự tôn trọng từ đoàn phim. Cư dân mạng đều bày tỏ sự ủng hộ nữ diễn viên nhận vai trong Anh Hùng Chí vì đây là dự án có tiềm năng lớn vì là dự án do Tencent đầu tư sản xuất với chi phí cực lớn. Không những thế, tiểu thuyết gốc còn sở hữu nội dung rất hấp dẫn.