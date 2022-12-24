Thành Nghị phát phúc lợi cho fan vào dịp Giáng Sinh với loạt ảnh trên bìa tạp chí Madame Figaro Hommes tháng 12

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh mới nhất của Thành Nghị xuất hiện trên bìa tạp chí Madame Figaro Hommes tháng 12.

Là một trong những nam diễn viên nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay, Thành Nghị luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nổi lên từ bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát gây ấn tượng bởi lối diễn xuất chân thực. Trong năm quá, anh chàng có hai dự án phim lên sóng là Trầm Vụn Hương Phai và Ranh Giới được lên sóng và nhận được cơn mưa lời khen của khán giả cũng như nhiều thành tích nổi bật. Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh mới nhất của Thành Nghị. Theo đó, anh chàng xuất hiện trên bìa tạp chí Madame Figaro Hommes tháng 12. Nhiều fan hâm mộ vô cùng thích thú với loạt ảnh ấn tượng và đầy mãn nhãn trong trang phục mùa đông của anh chàng. Họ cho rằng nam thần đang phát phúc lợi cho họ vào dịp Giáng Sinh và mong chờ những bất ngờ thú vị của anh chàng vào dịp năm mới.

Thành Nghị xuất hiện trên bìa tạp chí Madame Figaro Hommes tháng 12 - Ảnh: Internet Được biết, Thành Nghị vừa có dự án Liên Hoa Lâu đóng máy. Trong quá trình tham gia bộ phim, Thành Nghị nhận được nhiều lời khen ngợi của chế tác phim về tính cách và thái độ làm việc cầu toàn của nam diễn viên. Cụ thể vị chế tác chia sẻ: “Nhân phẩm Thành Nghị cực kỳ tốt, cực kỳ lương thiện. Cám ơn mọi người đã ủng hộ Thành Nghị, sự ủng hộ suốt hai năm nay của mọi người dành cho cậu ấy rất rất quan trọng, chính vì vậy mà cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Là một minh tinh thế nhưng cậu ấy luôn cố gắng đứng gần cho các bạn có thể nhìn thấy và chào hỏi với các bạn".

Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu - Ảnh: Internet Trước đó, đạo diễn bộ phim Ranh Giới cũng đã lên tiếng khen ngợi Thành Nghị. Vị đạo diễn tỏ ra khá xúc động khi nói về nam diễn viên: "Suốt mười năm trong showbiz, tôi chưa từng gặp nghệ sĩ tuyến đầu nào sẵn sàng chủ động không được trả lương, không được ở khách sạn năm sao, không có bữa ăn đặc biệt, sẵn sàng ở ngoài trời âm 20 độ để quay phim cùng ê-kíp...". Thành Nghị trong Ranh Giới - Ảnh: Internet Qua những lời chia sẻ thân tình đó, có thể thấy Thành Nghị là một nghệ sĩ được rất rất nhiều đạo diễn, chế tác, bạn diễn, nhà sản xuất yêu quý. Chính vì thế, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin cũng như dự án mới của mỹ nam trong thời gian tới.

Sau Dương Tử, rộ tin Thành Nghị là nhân vật tiếp theo nối bước rời khỏi Hoan Thụy? Một trang mạng xã hội xứ Trung đã đưa ra lời suy đoán, người tiếp theo không ai khác là bạn diễn Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai – Thành Nghị.

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