Anh Hùng Chí: Netizen phát sốt với màn tương tác của Lý Nhất Đồng và Thành Nghị

Sao quốc tế 14/01/2023 12:20

Mới đây lễ khai máy Anh Hùng Chí đã chính thức diễn ra khiến netizen háo hức chờ đợi bộ phim ra mắt.

Sau nhiều ngày khiến dân tình ra ngóng vào trông, cuối cùng đoàn phim Anh Hùng Chí đã chính thức khai máy vào 9/1 vừa qua, với sự góp mặt của Thành Nghị, Lý Nhất Đồng,...

Anh Hùng Chí: Netizen phát sốt với màn tương tác của Lý Nhất Đồng và Thành Nghị - Ảnh 1
Thành Nghị và Lý Nhất Đồng - Ảnh: Internet

Tham gia buổi lễ khai máy, Thành Nghị và Lý Nhất Đồng liên tục trở thành tâm của mọi sự chú ý. Không biết trước đó cặp đôi có thông đồng mặc áo đôi hay không nhưng cả 2 xuất hiện với bộ trang phục áo khoác trắng. Bên cạnh đó nhan sắc của 2 cũng là điểm nhấn khi các fan cho rằng 2 người trông rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. 

Anh Hùng Chí: Netizen phát sốt với màn tương tác của Lý Nhất Đồng và Thành Nghị - Ảnh 2
Cả 2 liên tục có những hành động khiến fan thích thú - Ảnh: Internet

Tiếp đến là hành động lịch thiệp, ga lăng của Thành Nghị khi nhường vị trí trung tâm (C vị) cho Lý Nhất Đồng trong lúc cả hai chụp ảnh cùng đạo diễn. Hành động này khiến fan phải vô tay tán thưởng cho anh chàng và cho rằng chưa gì tương tác của nam chính nữ chính đã tốt như vậy, khả năng sau khi ra mắt cặp đôi sẽ khiến dân tình phát sốt nữa. 

Anh Hùng Chí: Netizen phát sốt với màn tương tác của Lý Nhất Đồng và Thành Nghị - Ảnh 3
Bộ phim hứa hẹn sẽ mang tới trải nghiệm tuyệt vời cho người xem - Ảnh: Internet

Trước khi tham gia Anh Hùng Chí, Lý Nhất Đồng từng tiếp xúc qua vai diễn trong Vũ Canh Kỷ với vị trí nhị phiên, cũng suýt chút nữa đã tiến tổ. Nhưng sau đó, vì không nhận được sự tôn trọng cần thiết từ đoàn phim Vũ Canh Kỷ, nên cô đã quyết định rút lui khỏi dự án.

Anh Hùng Chí là phim thuộc thể loại nam tần võ hiệp và được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tôn Hiểu. 

Nam diễn viên Thành Nghị bất ngờ gặp sự cố tại phim trường nhưng phản ứng của netizen mới là điều gây chú ý nhất

Nam diễn viên Thành Nghị bất ngờ gặp sự cố tại phim trường nhưng phản ứng của netizen mới là điều gây chú ý nhất

Mới đây nam diễn viên Thành Nghị đã gặp phải một sự cố hy hữu trên phim trường.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị Lý Nhất Đồng Anh Hùng Chí sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Nam diễn viên Thành Nghị bất ngờ gặp sự cố tại phim trường nhưng phản ứng của netizen mới là điều gây chú ý nhất

Nam diễn viên Thành Nghị bất ngờ gặp sự cố tại phim trường nhưng phản ứng của netizen mới là điều gây chú ý nhất

Thành Nghị tiếp tục được fan khen ngợi nức nở trong loạt ảnh hậu trường Liên Hoa Lâu

Thành Nghị tiếp tục được fan khen ngợi nức nở trong loạt ảnh hậu trường Liên Hoa Lâu

Thành Nghị bất ngờ lọt top hot search chỉ vì điều này

Thành Nghị bất ngờ lọt top hot search chỉ vì điều này

Thành Nghị xuất hiện trong hậu trường Anh Hùng Chí, tạo hình đầu tiên chính thức được hé lộ

Thành Nghị xuất hiện trong hậu trường Anh Hùng Chí, tạo hình đầu tiên chính thức được hé lộ

Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền'

Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền'

Lý Nhất Đồng vừa rút khỏi Vũ Canh Kỷ đã nhanh chóng 'kết đôi' Thành Nghị trong Anh Hùng Chí, hứa hẹn bùng nổ với dàn cast hùng hậu?

Lý Nhất Đồng vừa rút khỏi Vũ Canh Kỷ đã nhanh chóng 'kết đôi' Thành Nghị trong Anh Hùng Chí, hứa hẹn bùng nổ với dàn cast hùng hậu?

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 18 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 21 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân