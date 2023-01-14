Anh Hùng Chí: Netizen phát sốt với màn tương tác của Lý Nhất Đồng và Thành Nghị

Mới đây lễ khai máy Anh Hùng Chí đã chính thức diễn ra khiến netizen háo hức chờ đợi bộ phim ra mắt.

Sau nhiều ngày khiến dân tình ra ngóng vào trông, cuối cùng đoàn phim Anh Hùng Chí đã chính thức khai máy vào 9/1 vừa qua, với sự góp mặt của Thành Nghị, Lý Nhất Đồng,...

Thành Nghị và Lý Nhất Đồng - Ảnh: Internet

Tham gia buổi lễ khai máy, Thành Nghị và Lý Nhất Đồng liên tục trở thành tâm của mọi sự chú ý. Không biết trước đó cặp đôi có thông đồng mặc áo đôi hay không nhưng cả 2 xuất hiện với bộ trang phục áo khoác trắng. Bên cạnh đó nhan sắc của 2 cũng là điểm nhấn khi các fan cho rằng 2 người trông rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Cả 2 liên tục có những hành động khiến fan thích thú - Ảnh: Internet

Tiếp đến là hành động lịch thiệp, ga lăng của Thành Nghị khi nhường vị trí trung tâm (C vị) cho Lý Nhất Đồng trong lúc cả hai chụp ảnh cùng đạo diễn. Hành động này khiến fan phải vô tay tán thưởng cho anh chàng và cho rằng chưa gì tương tác của nam chính nữ chính đã tốt như vậy, khả năng sau khi ra mắt cặp đôi sẽ khiến dân tình phát sốt nữa.

Bộ phim hứa hẹn sẽ mang tới trải nghiệm tuyệt vời cho người xem - Ảnh: Internet

Trước khi tham gia Anh Hùng Chí, Lý Nhất Đồng từng tiếp xúc qua vai diễn trong Vũ Canh Kỷ với vị trí nhị phiên, cũng suýt chút nữa đã tiến tổ. Nhưng sau đó, vì không nhận được sự tôn trọng cần thiết từ đoàn phim Vũ Canh Kỷ, nên cô đã quyết định rút lui khỏi dự án.

Anh Hùng Chí là phim thuộc thể loại nam tần võ hiệp và được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tôn Hiểu.

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